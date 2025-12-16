अब फोन की जरूरत नहीं, मेटा के स्मार्ट चश्मे पर भी दिखेगी रील्स, जल्द आएगा नया फीचर
अब रील्स देखने के लिए फोन की जरूरत नहीं रहेगी. जल्द ही मेटा रे-बेन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस पर नया फीचर आने वाला है, जिसके बाद इस पर रील्स भी देखी जा सकेगी.
अब रील्स देखने के लिए फोन की जरूरत नहीं रहेगी और लोग मेटा के स्मार्ट चश्मों पर शॉर्ट वीडियोज का मजा ले पाएंगे. मेटा ने इसी साल इन-लेंस डिस्प्ले वाले Meta Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए थे. अब इनके लिए बड़ी अपग्रेड आनी वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन स्मार्ट ग्लासेस को EMG हैंडराइटिंग और इंस्टाग्राम रील्स सपोर्ट मिलने वाला है. इसके बाद ये स्मार्ट चश्मे बिल्कुल फिल्मी लगने वाले काम रियल लाइफ में कर सकेंगे.
EMG हैंडराइटिंग फीचर क्या है?
EMG हैंडराइटिंग फीचर आने के बाद मेटा न्यूरल बैंड पहने हुए यूजर्स किसी फ्लैट सरफेस पर कुछ भी लिख या ड्रॉ कर सकेंगे. यह फीचर मेटा न्यूरल बैंड का यूज कर हाथ की मसल में होने वाले मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है. इस तरह यूजर फ्लैट सरफेस पर कुछ भी लिख या ड्रॉ कर सकेंगे. मेटा के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड्रयू बॉसवर्थ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह जल्द ही यूजर के लिए अवेलेबल होगा. इसे अगले साल की शुरुआत में यूजर के लिए रोल आउट किया जा सकता है.
स्मार्ट ग्लासेस पर ही दिखेगी रील्स
मेटा स्मार्टग्लासेस में आने वाला दूसरा फीचर रील्स से जुड़ा है. अभी मेटा इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है. बता दें कि मेटा के Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेस के राइट लेंस में ब्राइट और हाई-रेजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जिस पर अभी तक नोटिफिकेशन और मैसेज दिखते हैं और जल्द ही इस पर रील्स भी दिखने लगेंगी. बॉसवर्थ ने बताया कि अभी इस फीचर की इंटरनल टेस्टिंग चल रही है और अगले कुछ महीनों में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा. बता दें कि मेटा के डिस्प्ले वाले स्मार्ट ग्लासेस अभी केवल अमेरिका में ही बिक्री के लिए उपलब्ध है और इनकी कीमत 799 डॉलर (लगभग 72,634 भारतीय रुपये) है. इन्हें अगले साल कनाडा, फ्रांस और इटली समेत कई देशों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.
