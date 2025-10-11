हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Reels बनाने वालों की मौज! Meta के इस नए फीचर से कमाई हो जाएगी दोगुनी, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Instagram and Facebook New Feature: Facebook और Instagram की पेरेंट कंपनी Meta ने अपने नए AI-संचालित ट्रांसलेशन फीचर में अब हिंदी और पुर्तगाली भाषाओं को शामिल कर लिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Meta New Feature: Facebook और Instagram की पेरेंट कंपनी Meta ने अपने नए AI-संचालित ट्रांसलेशन फीचर में अब हिंदी और पुर्तगाली भाषाओं को शामिल कर लिया है. अगस्त 2025 में शुरू हुआ यह फीचर अब रील्स को अलग-अलग भाषाओं में अपने-आप ट्रांसलेट कर सकता है वो भी बिना किसी अतिरिक्त सेटिंग के.

कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा तोहफा

Meta के अनुसार यह फीचर खास तौर पर उन क्रिएटर्स के लिए फायदेमंद है जो अपने कंटेंट को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं. कंपनी का कहना है कि यह टूल आपकी आवाज़ के साउंड और टोन को बरकरार रखता है ताकि रील आपकी ही तरह लगे. साथ ही इसमें लिप-सिंकिंग भी इतनी सटीक है कि होंठों की हरकतें ट्रांसलेटेड ऑडियो से पूरी तरह मेल खाती हैं.

इंस्टाग्राम हेड ने किया फीचर का डेमो

Instagram के प्रमुख एडम मोसेरी ने एक वीडियो में बताया, “Instagram पर ज्यादातर वीडियो उन भाषाओं में होते हैं जिन्हें आप नहीं समझते लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनमें रुचि नहीं रखते.” उन्होंने इस फीचर का डेमो खुद हिंदी, स्पैनिश और पुर्तगाली में बोलकर दिया.

यह फीचर अभी सभी पब्लिक Instagram अकाउंट्स और Facebook क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है जिनके 1000 से अधिक फॉलोअर्स हैं. क्रिएटर्स चाहें तो इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं और अपने अनुवादित रील्स की समीक्षा या उन्हें हटाने का विकल्प भी पा सकते हैं.

यूज़र्स को भी मिलेगी आज़ादी

YouTube के ऑटो डबिंग सिस्टम के विपरीत, Meta का यह फीचर केवल क्रिएटर तक सीमित नहीं है. यहां व्यूअर्स भी चुन सकते हैं कि वे रील अपनी भाषा में देखना चाहते हैं या मूल भाषा में. इसके लिए बस रील देखते समय तीन डॉट वाले मेन्यू पर जाकर Audio and Language Settings में “Don’t Translate” का विकल्प चुनना होगा.

रील अपलोड करते समय नया विकल्प

Meta ने बताया कि जब कोई क्रिएटर रील अपलोड करेगा तो उसे एक नया विकल्प मिलेगा “Translate your voice with Meta AI”. इस ऑप्शन के जरिए क्रिएटर यह तय कर सकेगा कि वह ट्रांसलेशन के साथ लिप-सिंकिंग एक्टिव करना चाहता है या नहीं.

परफॉर्मेंस ट्रैक करने की सुविधा

जब कोई ट्रांसलेटेड रील पब्लिश होती है तो क्रिएटर्स को यह भी दिखाया जाएगा कि किस भाषा में कितनी व्यूज़ आ रही हैं. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन-सी भाषा में उनकी रील ज्यादा पसंद की जा रही है. Meta ने बताया कि यह फीचर फेस-टू-कैमरा वीडियो के लिए सबसे अच्छा काम करता है जहां स्पीकर का चेहरा और होंठ साफ दिखाई दें.

Published at : 11 Oct 2025 12:44 PM (IST)
इंडिया
