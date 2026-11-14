Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Meta Muse AI अब अमेरिकी व्यवसायों को कॉल करेगा.

यह उपयोगकर्ताओं के लिए बुकिंग, जानकारी जैसे कार्य संभालेगा.

यह सुविधा सितंबर के परीक्षण बाद पेड ग्राहकों हेतु.

Meta Muse Phone Calls : Meta ने अपने AI असिस्टेंट Muse को एक नई क्षमता दी है. अब यह AI यूजर्स की तरफ से अमेरिका में मौजूद बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडर्स को फोन कर सकेगा. अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुकिंग करानी है या इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी लेनी है, तो इसके लिए खुद कॉल करने की जरूरत नहीं होगी. Muse आपकी जगह फोन करके यह काम संभाल सकता है.

कंपनी का यह कदम AI असिस्टेंट को ज्यादा यूजफुल बनाने की दिशा में एक नया बदलाव है, हालांकि फिलहाल यह सुविधा सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी. इसका फायदा सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन लेने वाले योग्य यूजर्स को मिलेगा. Meta ने इस फीचर को पहले सीमित स्तर पर टेस्ट किया था और अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है.

सितंबर में शुरू हुआ था फीचर का टेस्ट

Meta ने सितंबर में ही कुछ यूजर्स के साथ इसकी टेस्टिंग शुरू की थी. उस दौरान यह सुविधा सीमित लोगों को दी गई थी. अब कंपनी ने इसे योग्य पेड सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध कराया है. इसका यूज करने के लिए यूजर AI असिस्टेंट को ऐसा काम बता सकते हैं, जिसमें किसी बिजनेस से फोन पर बात करना जरूरी हो. इसके बाद Muse यूजर की ओर से कॉल करके संबंधित काम पूरा करने की कोशिश करेगा.

कितनी है Meta Muse की सब्सक्रिप्शन फीस?

इस आउटगोइंग कॉलिंग फीचर का यूज करने के लिए पेड Muse सब्सक्रिप्शन जरूरी है. इसके बेसिक प्लान की कीमत 20 डॉलर यानी करीब 1,800 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है. इसमें हर हफ्ते 500 मिलियन Muse टोकन मिलते हैं. वहीं ज्यादा कीमत वाले 100 डॉलर यानी करीब 9,000 रुपये प्रति महीने के प्लान में हर हफ्ते 3 बिलियन Muse टोकन दिए जाते हैं.

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कैसे फोन करेगा Meta Muse?

Meta के चीफ AI ऑफिसर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए इस अपडेट की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि Muse अब अमेरिका के बिजनेस को आउटगोइंग कॉल कर सकता है. इस फीचर की मदद से यूजर्स ऐसे काम AI को सौंप सकेंगे, जिनके लिए आमतौर पर फोन पर बातचीत करनी पड़ती है. इसके अलावा कस्टमर सर्विस से जुड़ी पूछताछ के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है.

दूसरे AI असिस्टेंट भी कर सकते हैं फोन

Meta अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, जिसके AI असिस्टेंट में फोन कॉल करने की क्षमता मौजूद है. Google भी अपने Gemini आधारित Call for Me फीचर के जरिए यूजर्स को बिजनेस से जुड़ी कॉल AI को सौंपने की सुविधा देता है, हालांकि यह सुविधा अमेरिका में कुछ योग्य Pixel स्मार्टफोन यूजर्स तक सीमित है. इसके अलावा Grok Bot भी अमेरिका में बिजनेस और लोगों को आउटगोइंग कॉल सपोर्ट करता है. वहीं Anthropic का Claude भी AgentPhone जैसे थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन के जरिए AI आधारित कॉलिंग की सुविधा देता है.

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