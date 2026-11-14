AI Police Station: सरकारी दफ्तरों से लेकर प्राइवेट कंपनियों तक आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का खूब इस्तेमाल हो रहा है. अब तक AI से फोटो बनती थी, ईमेल लिखे जाते हैं और कोड तैयार होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अब पुलिस थाने का कामकाज भी AI संभालेगा? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन देश का पहला ऐसा थाना बनने जा रहा है जो पूरी तरह AI तकनीक से लैस होगा.

हाल ही में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इस थाने का दौरा किया और वहां की तैयारियों का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में तेलंगाना के DGP सीवी आनंद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस हाई-टेक सिस्टम की शुरुआत करेंगे. जानें कैसे दर्ज होगी AI पुलिस स्टेशन में FIR?

ऐसे दर्ज होगी FIR

किसी भी बड़े शहर के पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ी चुनौती भाषा की होती है क्योंकि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग यहां काम या पढ़ाई के लिए आते हैं. कई बार स्थानीय भाषा न जानने की वजह से पीड़ित अपनी शिकायत सही तरीके से दर्ज नहीं करा पाते. पंजागुट्टा थाने में इस दिक्कत को दूर करने के लिए रिसेप्शन पर ही सेतु (SETU) नाम का एक स्मार्ट कियोस्क लगाया गया है. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति करीब 10 अलग-अलग भाषाओं में अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकता है.

कोई भी शिकायतकर्ता अपनी भाषा में जो भी जानकारी देगा थाने का AI सिस्टम उसे तुरंत स्थानीय भाषा में अनुवाद करके संबंधित अधिकारी की स्क्रीन पर भेज देगा. इससे ट्रांसलेशन में लगने वाला समय बचेगा जानकारी में कोई गलती नहीं होगी और पुलिस बिना किसी देरी के FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर पाएगी.





केस डायरी से लेकर चार्जशीट में करेगा मदद

आपको बता दें पुलिस स्टेशन में AI सिर्फ शिकायत ही नहीं लिखेगा बल्कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में भी मदद करेगा. पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज होने के बाद केस डायरी लिखी जाती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाती है और चार्जशीट फाइल करनी होती है इन सब में अधिकारियों का अच्छा-खासा वक्त चला जाता है. अब नए सिस्टम के तहत इन कामों में भी AI पुलिस अधिकारियों की हेल्प करेगा.

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पेट्रोलिंग के लिए देगा सटीक आंकड़े

इसके साथ ही AI एरिया के पुराने क्राइम रिकॉर्ड, भीड़भाड़ वाले इलाकों, हॉस्टल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के डेटा का एनालिसिस भी करेगा. इस डेटा के हिसाब से AI तय करके बताएगा कि किस समय और किस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग की टीम को तैनात करने की सबसे ज्यादा जरूरत है. इस तकनीक को सही ढंग से चलाने के लिए थाने के स्टाफ को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है.





AI के मामले में दुनिया के टॉप देशों में भारत

आज के वक्त में भले ही बड़े AI मॉडल तैयार करने के मामले में अमेरिका और चीन दुनिया के टाॅप देशों में शुमार हैं. मगर ग्राउंड लेवल पर AI टेक्नोलॉजी को अपनाने में भारत भी किसी से कम नहीं है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रिपोर्ट बताती है कि AI के इस्तेमाल के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है.

और राज्यों में खुल सकते हैं ऐसे पुलिस स्टेशन

हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का यह AI मॉडल भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सही से काम करता है तो आने वाले वक्त में देश के बाकी राज्यों में भी इसी तरह के AI स्मार्ट पुलिस स्टेशन और भी नजर आ सकते हैं.

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