ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Recharge Plan: क्या आपका JIO नंबर भी बंद होने वाला है, 11 रुपये में ऐसे बचाएं अपना सिम!

Jio Recharge Plan: क्या आपका JIO नंबर भी बंद होने वाला है, 11 रुपये में ऐसे बचाएं अपना सिम!

Jio 11 Rupees Recharge: बिना रिचार्ज वाला Jio सिम रखते हैं तो अब संभल जाइए. कंपनी ने करोड़ों यूजर्स को अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है. लेकिन सिर्फ 11 रुपये रिचार्ज आपका नंबर बंद होने से बचा सकता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 14 Nov 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

Jio 11 Rupees Recharge: आजकल लगभग हर किसी के पास दो सिम कार्ड होते हैं जिनमें से एक मेन नंबर होता है और दूसरा सेकेंडरी नंबर के तौर पर रखा जाता है. लेकिन रिचार्ज प्लान्स महंगे होने के बाद से दोनों सिम में हर महीने रिचार्ज करना फालतू पैसा खर्च करना लगता है. ऐसे में बहुत से लोग अपने दूसरे Jio सिम को बिना रिचार्ज किए ही फोन में डालकर रखते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए. 

हाल ही में कई Jio यूजर्स को कंपनी की तरफ से एक जरूरी अलर्ट मैसेज मिलना शुरू हुआ है. इस मैसेज में साफ चेतावनी दी जा रही है कि अगर नंबर पर जल्द रिचार्ज नहीं कराया गया तो इनकमिंग कॉल्स और SMS की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. इतना ही नहीं लंबे समय तक रिचार्ज न होने पर आपका नंबर हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 11 रुपये खर्च करके आप अपने नंबर को बंद होने से बचा सकते हैं. जान लीजिए कैसे.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Microsoft Outage: साइबर अटैक न AI की गड़बड़ी, फिर क्यों ठप पड़े Microsoft के ऐप्स?
साइबर अटैक न AI की गड़बड़ी, फिर क्यों ठप पड़े Microsoft के ऐप्स?
टेक्नोलॉजी
AI Police Station: ये है देश का पहला AI पुलिस स्टेशन, कैसे दर्ज होगी एफआईआर?
ये है देश का पहला AI पुलिस स्टेशन, कैसे दर्ज होगी एफआईआर?
टेक्नोलॉजी
HoloCoder Smartphone Camera: स्मार्टफोन कैमरे में बदलाव, HoloCoder से मिलेंगी बेहतर फोटो और डिटेल्स
स्मार्टफोन कैमरे में बदलाव, HoloCoder से मिलेंगी बेहतर फोटो और डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
Naughty Dog Gameplay 2027 : 2027 में होगा बड़ा गेमिंग धमाका? Naughty Dog दिखाएगा नया गेम
2027 में होगा बड़ा गेमिंग धमाका? Naughty Dog दिखाएगा नया गेम

क्यों बंद हो जाती है इनकमिंग कॉल और सिम कार्ड?

टेलीकॉम कंपनियों के नियम काफी सख्त होते हैं और Jio भी इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करता है. जब आपके नंबर का मौजूदा रिचार्ज प्लान खत्म हो जाता है तो कुछ दिनों तक तो इनकमिंग कॉल्स और मैसेज आते रहते हैं. लेकिन अगर आप लगातार कई हफ्तों या महीनों तक कोई भी नया रिचार्ज नहीं कराते, तो कंपनी पहले आउटगोइंग और फिर इनकमिंग सर्विस रोक देती है. 

यूजर्स को भेजे जा रहे अलर्ट मैसेज से उन्हें याद दिलाना है कि उनका नंबर इनएक्टिव होने की कगार पर है. अगर इस चेतावनी के बाद भी सिम में कोई एक्टिव प्लान नहीं डलवाया गया, तो ट्राई के नियमों के मुताबिक 90 दिनों बाद नंबर डीएक्टिवेट करके किसी दूसरे यूजर को अलॉट किया जा सकता है. चूंकि आजकल बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और सोशल मीडिया से हमारा मोबाइल नंबर जुड़ा होता है, इसलिए नंबर बंद होना बड़ी मुसीबत बन सकता है.


Jio Recharge Plan: क्या आपका JIO नंबर भी बंद होने वाला है, 11 रुपये में ऐसे बचाएं अपना सिम!

11 रुपये वाला प्लान कैसे बचाएगा आपका नंबर?

अगर आप अपने सेकेंडरी Jio सिम पर हर महीने 200 या 300 रुपये खर्च नहीं करना चाहते तो कंपनी का 11 रुपये वाला डेटा वाउचर आपके लिए सबसे बेस्ट जुगाड़ है. यह Jio के सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान्स में से एक है. जैसे ही आप अपने नंबर पर 11 रुपये का रिचार्ज करते हैं सिस्टम में आपका सिम कार्ड फिर से एक्टिव काउंट होने लगता है. इससे आपके नंबर पर बंद होने का खतरा टल जाता है और इनकमिंग कॉल्स व मैसेज की सुविधा भी बनी रहती है. 

इस छोटे से प्लान में यूजर्स को 1 घंटे की वैलिडिटी के साथ 10GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. हालांकि इसकी डेटा वैलिडिटी सिर्फ 1 घंटे की होती है लेकिन नंबर को चालू रखने के लिए यह एक कारगर ट्रिक साबित होती है. कम खर्च में अपना पुराना नंबर सेफ रखने वाले लोगों के लिए यह ऑप्शन एकदम बढ़िया है.


Jio Recharge Plan: क्या आपका JIO नंबर भी बंद होने वाला है, 11 रुपये में ऐसे बचाएं अपना सिम!

यह भी पढ़ें: Dishwasher Technology: डिशवॉशर में कैसे चमकते हैं जूठे बर्तन, समझें इसकी टेक्नोलॉजी

रिचार्ज करते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

इस 11 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेना बेहद जरूरी है जिससे आपके पैसे बेकार न जाएं. सबसे पहली बात यह कि यह एक डेटा बूस्टर वाउचर है इसलिए इसमें आपको कॉलिंग मिनट्स या आउटगोइंग SMS की सुविधा नहीं मिलती है. इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट चलाने और सिम को एक्टिव मोड में रखने के लिए किया जा सकता है. 

दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर आपका नंबर पहले ही कंपनी की ओर से पूरी तरह ब्लॉक या डीएक्टिवेट किया जा चुका है तो यह छोटा रिचार्ज काम नहीं करेगा. यह ट्रिक तभी काम आती है जब आपके पास चेतावनी वाला मैसेज आया हो या नंबर हाल ही में इनएक्टिव हुआ हो. आप माय जियो ऐप या किसी भी UPI ऐप के जरिए बड़ी आसानी से यह रिचार्ज कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: AI Police Station: ये है देश का पहला AI पुलिस स्टेशन, कैसे दर्ज होगी एफआईआर?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Jio Recharge TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Microsoft Outage: साइबर अटैक न AI की गड़बड़ी, फिर क्यों ठप पड़े Microsoft के ऐप्स?
साइबर अटैक न AI की गड़बड़ी, फिर क्यों ठप पड़े Microsoft के ऐप्स?
टेक्नोलॉजी
AI Police Station: ये है देश का पहला AI पुलिस स्टेशन, कैसे दर्ज होगी एफआईआर?
ये है देश का पहला AI पुलिस स्टेशन, कैसे दर्ज होगी एफआईआर?
टेक्नोलॉजी
HoloCoder Smartphone Camera: स्मार्टफोन कैमरे में बदलाव, HoloCoder से मिलेंगी बेहतर फोटो और डिटेल्स
स्मार्टफोन कैमरे में बदलाव, HoloCoder से मिलेंगी बेहतर फोटो और डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
Naughty Dog Gameplay 2027 : 2027 में होगा बड़ा गेमिंग धमाका? Naughty Dog दिखाएगा नया गेम
2027 में होगा बड़ा गेमिंग धमाका? Naughty Dog दिखाएगा नया गेम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत
बॉलीवुड
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
हेल्थ
दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी
दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी
ट्रेंडिंग
Panda Viral Video: पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget