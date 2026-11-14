Jio 11 Rupees Recharge: आजकल लगभग हर किसी के पास दो सिम कार्ड होते हैं जिनमें से एक मेन नंबर होता है और दूसरा सेकेंडरी नंबर के तौर पर रखा जाता है. लेकिन रिचार्ज प्लान्स महंगे होने के बाद से दोनों सिम में हर महीने रिचार्ज करना फालतू पैसा खर्च करना लगता है. ऐसे में बहुत से लोग अपने दूसरे Jio सिम को बिना रिचार्ज किए ही फोन में डालकर रखते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए.

हाल ही में कई Jio यूजर्स को कंपनी की तरफ से एक जरूरी अलर्ट मैसेज मिलना शुरू हुआ है. इस मैसेज में साफ चेतावनी दी जा रही है कि अगर नंबर पर जल्द रिचार्ज नहीं कराया गया तो इनकमिंग कॉल्स और SMS की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. इतना ही नहीं लंबे समय तक रिचार्ज न होने पर आपका नंबर हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 11 रुपये खर्च करके आप अपने नंबर को बंद होने से बचा सकते हैं. जान लीजिए कैसे.

क्यों बंद हो जाती है इनकमिंग कॉल और सिम कार्ड?

टेलीकॉम कंपनियों के नियम काफी सख्त होते हैं और Jio भी इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करता है. जब आपके नंबर का मौजूदा रिचार्ज प्लान खत्म हो जाता है तो कुछ दिनों तक तो इनकमिंग कॉल्स और मैसेज आते रहते हैं. लेकिन अगर आप लगातार कई हफ्तों या महीनों तक कोई भी नया रिचार्ज नहीं कराते, तो कंपनी पहले आउटगोइंग और फिर इनकमिंग सर्विस रोक देती है.

यूजर्स को भेजे जा रहे अलर्ट मैसेज से उन्हें याद दिलाना है कि उनका नंबर इनएक्टिव होने की कगार पर है. अगर इस चेतावनी के बाद भी सिम में कोई एक्टिव प्लान नहीं डलवाया गया, तो ट्राई के नियमों के मुताबिक 90 दिनों बाद नंबर डीएक्टिवेट करके किसी दूसरे यूजर को अलॉट किया जा सकता है. चूंकि आजकल बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और सोशल मीडिया से हमारा मोबाइल नंबर जुड़ा होता है, इसलिए नंबर बंद होना बड़ी मुसीबत बन सकता है.





11 रुपये वाला प्लान कैसे बचाएगा आपका नंबर?

अगर आप अपने सेकेंडरी Jio सिम पर हर महीने 200 या 300 रुपये खर्च नहीं करना चाहते तो कंपनी का 11 रुपये वाला डेटा वाउचर आपके लिए सबसे बेस्ट जुगाड़ है. यह Jio के सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान्स में से एक है. जैसे ही आप अपने नंबर पर 11 रुपये का रिचार्ज करते हैं सिस्टम में आपका सिम कार्ड फिर से एक्टिव काउंट होने लगता है. इससे आपके नंबर पर बंद होने का खतरा टल जाता है और इनकमिंग कॉल्स व मैसेज की सुविधा भी बनी रहती है.

इस छोटे से प्लान में यूजर्स को 1 घंटे की वैलिडिटी के साथ 10GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. हालांकि इसकी डेटा वैलिडिटी सिर्फ 1 घंटे की होती है लेकिन नंबर को चालू रखने के लिए यह एक कारगर ट्रिक साबित होती है. कम खर्च में अपना पुराना नंबर सेफ रखने वाले लोगों के लिए यह ऑप्शन एकदम बढ़िया है.





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रिचार्ज करते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

इस 11 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेना बेहद जरूरी है जिससे आपके पैसे बेकार न जाएं. सबसे पहली बात यह कि यह एक डेटा बूस्टर वाउचर है इसलिए इसमें आपको कॉलिंग मिनट्स या आउटगोइंग SMS की सुविधा नहीं मिलती है. इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट चलाने और सिम को एक्टिव मोड में रखने के लिए किया जा सकता है.

दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर आपका नंबर पहले ही कंपनी की ओर से पूरी तरह ब्लॉक या डीएक्टिवेट किया जा चुका है तो यह छोटा रिचार्ज काम नहीं करेगा. यह ट्रिक तभी काम आती है जब आपके पास चेतावनी वाला मैसेज आया हो या नंबर हाल ही में इनएक्टिव हुआ हो. आप माय जियो ऐप या किसी भी UPI ऐप के जरिए बड़ी आसानी से यह रिचार्ज कर सकते हैं.

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