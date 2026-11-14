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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMicrosoft Outage: साइबर अटैक न AI की गड़बड़ी, फिर क्यों ठप पड़े Microsoft के ऐप्स?

Microsoft Outage: साइबर अटैक न AI की गड़बड़ी, फिर क्यों ठप पड़े Microsoft के ऐप्स?

Microsoft के Outlook, Teams और Copilot जैसे ऐप्स अचानक ठप पड़ने से दुनियाभर के यूजर्स को परेशानी हुई. भारत में भी इसका असर देखने को मिला. Microsoft ने अब आउटेज की असली वजह बताई है. जानिए पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Nov 2026 12:19 PM (IST)
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  • मुख्य समस्या ठीक, पर कुछ क्षेत्रों में सेवा बहाली जारी.

Microsoft Outage : कभी ऑफिस के जरूरी ईमेल का जवाब देना हो, कभी ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होना हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करना हो, Microsoft के ऐप्स पर दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स निर्भर हैं, लेकिन हाल ही में इन सेवाओं में आई तकनीकी खराबी ने कई लोगों के कामकाज को प्रभावित कर दिया. Outlook से लेकर Teams और Microsoft Copilot तक कई सर्विसेज ने अचानक ठीक से काम करना बंद कर दिया.

भारत समेत कई देशों में यूजर्स को लॉगिन करने, ईमेल भेजने और दूसरे फीचर्स यूज करने में परेशानी हुई. यह समस्या एक दिन से ज्यादा समय तक बनी रही. अब Microsoft ने इस बड़े आउटेज के लिए यूजर्स और पार्टनर्स से माफी मांगी है. कंपनी ने इसकी वजह भी बताई है. खास बात यह है कि इस बार मामला न तो किसी साइबर अटैक का था और न ही AI से जुड़ी कोई गड़बड़ी हुई थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिर क्यों Microsoft के ऐप्स ठप पड़े.

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क्यों ठप पड़े Microsoft के ऐप्स?

Microsoft के मुताबिक, इस परेशानी की शुरुआत पहले किए गए नेटवर्क कैपेसिटी अपग्रेड के दौरान हुई एक तकनीकी खामी से हुई थी. यह गड़बड़ी बाद में किए गए एक नए नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई. इसके चलते कुछ सर्वर ऑटोमेटेड हेल्थ चेक में फेल हो गए और उपलब्ध सर्वर पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा. कंपनी ने साफ किया कि इस घटना का साइबर हमले या AI एजेंट्स से कोई संबंध नहीं था.

सर्वर ठीक करने की कोशिश क्यों हुई मुश्किल?

शुरुआत में Microsoft ने प्रभावित सर्वर को रीस्टार्ट करने और ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर भेजने जैसे कदम उठाए, हालांकि इससे समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई. कुछ सर्वर दोबारा शुरू होने के बाद सामान्य ट्रैफिक का दबाव बढ़ते ही फिर से जवाब देना बंद कर रहे थे. ऐसे में बाकी काम कर रहे सर्वर पर भी अतिरिक्त लोड पड़ने लगा. इससे निपटने के लिए इंजीनियरों ने प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रैफिक सीमित किया, कुछ सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन में बदलाव वापस लिए और सर्वर की क्षमता बढ़ाने के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने पर काम किया.

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Outlook, Teams समेत इन सेवाओं पर पड़ा असर

इस आउटेज का असर Exchange Online, Outlook, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot और Defender XDR जैसी सेवाओं पर पड़ा. OneDrive, Word, Excel और PowerPoint की ऑनलाइन सेवाओं में भी दिक्कतें सामने आईं. भारत में IndiGo ने भी बताया था कि Microsoft की ईमेल सेवाओं में परेशानी के कारण उसका ईमेल सपोर्ट प्रभावित हुआ है. 

अब क्या है स्थिति?

Microsoft ने 13 नवंबर को X पर पोस्ट कर आउटेज के लिए माफी मांगी. कंपनी के मुताबिक, मुख्य तकनीकी समस्या ठीक हो चुकी है और ज्यादातर सेवाएं स्थिर हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में सेवाएं बहाल करने का काम अभी जारी है, हालंकि भारी ट्रैफिक को देखते हुए कंपनी ने इन्हें धीरे-धीरे शुरू किया.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 12:19 PM (IST)
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