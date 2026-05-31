हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMobile Restart Tips: मोबाइल को रोज री-स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? जान लीजिए जवाब

Mobile Restart Tips: मोबाइल को रोज री-स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? जान लीजिए जवाब

Mobile Restart Tips: अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने मोबाइल को डेली री-स्टार्ट करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इसके फायदे और नुकसान? जानिए सिर्फ एक क्लिक में पूरी जानकारी

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 31 May 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

Mobile Restart Tips: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक, हमारा फोन लगातार काम करता रहता है. वहीं,लगातार चलने के कारण फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर प्रेशर पड़ता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या मोबाइल को रोज री-स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? आइए इसका एकदम सटीक और वैज्ञानिक जवाब जानते हैं.

क्या रोज री-स्टार्ट करना जरूरी है?

टेक विशेषज्ञों के अनुसार, मोबाइल को रोज री-स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है. आज के मॉडर्न स्मार्टफोन (एंड्रॉयड और आईओएस) बहुत ही एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं. ये बैकग्राउंड ऐप्स और रैम (रैंडम एक्सेस मेमोरी) को खुद ही बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं. इसलिए रोज-रोज फोन बंद और चालू करने से कोई बड़ा लाभ नहीं होता है.

यह भी पढ़ें: Tips for AC Buying: बाजार में बिक रहे कितने तरह के AC, कैसे समझें आपके लिए कौन-सा परफेक्ट?

सप्ताह में एक बार री-स्टार्ट करना है बेस्ट

भले ही रोज री-स्टार्ट करना जरूरी न हो, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार फोन को री-स्टार्ट करना बेहद फायदेमंद  साबित हो सकता है. इसके कई कारण हैं

1.कैश मेमोरी की सफाई- जब हम फोन इस्तेमाल करते हैं, तो कई टेंपरेरी फाइलें (कैश फाइल्स) जमा हो जाती हैं. हफ्ते में एक बार री-स्टार्ट करने से यह कचरा साफ हो जाता है. 

2.रैम होती है फ्री- अक्सर देखा जाता है कई ऐप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में रैम का इस्तेमाल करते रहते हैं. री-स्टार्ट करने से रैम पूरी तरह खाली हो जाती है, जिससे फोन की स्पीड बढ़ जाती है.

3.बैटरी लाइफ में सुधार- इसके साथ ही बैकग्राउंड में चल रहे अनचाहे ऐप्स बंद होने से बैटरी की अनावश्यक खपत रुक जाती है, जिससे बैटरी बैकअप में सुधार होता है.

4.बग और क्रैश से छुटकारा- वहीं, लगातार चलने से कभी-कभी ऐप्स क्रैश होने लगते हैं या फोन हैंग करने लगता है. री-स्टार्ट करने से सिस्टम के छोटे-मोटे बग्स अपने आप ठीक हो जाते हैं.

डेली री-स्टार्ट करने के नुकसान

अगर आप अपने फोन को रोज बार-बार री-स्टार्ट करते हैं, तो इससे फोन की बैटरी पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है और फोन को पूरी तरह बूट (चालू) होने में अधिक प्रोसेसर पावर और बैटरी की जरूरत पड़ती है.

यह भी पढ़ें: Window AC vs Desert Air Cooler: कौन-सा खाता है ज्यादा बिजली और किसे खरीदना है फायदे का सौदा? यहां समझें

About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
Read More
Published at : 31 May 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Mobile Technology Benefits Of Restarting Mobile How To Fix Phone Bug
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Mobile Restart Tips: मोबाइल को रोज री-स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? जान लीजिए जवाब
मोबाइल को रोज री-स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? जान लीजिए जवाब
टेक्नोलॉजी
iPhone 15 हो गया एकदम सस्ता, चार्जर भी मिल रहा फ्री, पहले नहीं आई ऐसी धमाकेदार सेल
iPhone 15 हो गया एकदम सस्ता, चार्जर भी मिल रहा फ्री, पहले नहीं आई ऐसी धमाकेदार सेल
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का नया धमाका! अब सिर्फ सेकेंडों में करें Log Out, चैट्स भी नहीं होंगी गायब
WhatsApp का नया धमाका! अब सिर्फ सेकेंडों में करें Log Out, चैट्स भी नहीं होंगी गायब
टेक्नोलॉजी
Cyber Attacks in India: साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी, इस मामले में अमेरिका-यूरोप हमसे कितने आगे?
साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी, इस मामले में अमेरिका-यूरोप हमसे कितने आगे?
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले केसी वेणुगोपाल
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget