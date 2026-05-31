iPhone 15 हो गया एकदम सस्ता, चार्जर भी मिल रहा फ्री, पहले नहीं आई ऐसी धमाकेदार सेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रोमा पर iPhone 15 पर 37,000 रुपये से कम की डील.

iPhone 15 में A16 प्रोसेसर, 48MP डुअल कैमरा, 60fps 4K रिकॉर्डिंग.

बजट में आईफोन लेने के लिए iPhone 15 अच्छा विकल्प है.

Pixel 10 भी Amazon पर 64,000 रुपये से कम में उपलब्ध.

iPhone 15 Offer: अगर आप कम बजट में नए आईफोन का मजा लेना चाहते हैं तो एक शानदार मौका आ गया है. क्रोमा ने ऐप्पल प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार डील का ऐलान किया है. क्रोमा की एवरीथिंग ऐप्पल सेल में डिस्काउंट के साथ-साथ ऐप्पल प्रोडक्ट्स की खरीद पर फ्री एक्सेसरीज भी ऑफर की जा रही है. इस सेल में iPhone 15 पर भारी छूट मिल रही है और इसे आप 37,000 रुपये से भी कम में खरीद पाएंगे. इस तरह आप कम बजट में एकदम नए आईफोन को खरीद पाएंगे. आइए जानते हैं कि iPhone 15 पर क्या डील मिल रही है और क्यों इस आईफोन को खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है.

iPhone 15 के स्पेसिफिकेशंस

iPhone 15 में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो 60 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. ऐप्पल ने इसमें A16 प्रोसेसर दिया है, जिसे 6GB रैम के साथ पेयर किया गया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. यह सेटअप 60fps पर 4k वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसके फ्रंट में 12 MP का वाइड एंगल लेंस लगा है और यह भी 4k वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसमें 3349 mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है.

iPhone 15 खरीदना कैसे है फायदे का सौदा?

अगर आप पैसे बचाकर नया आईफोन खरीदना चाह रहे हैं तो iPhone 15 एक शानदार ऑप्शन है. इसमें आपको आईफोन वाले सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे. साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसे iOS 27 समेत अगले 3-4 साल तक सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलने वाली है.

iPhone 15 पर क्या डील मिल रही है?

iPhone 15 का प्राइस अभी लगभग 60,000 रुपये है, लेकिन क्रोमा से इसे लगभग 37,000 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस ऑफर में एक्सचेंज बोनस, डिस्काउंट कूपन और Tata Neu ने लिंक्ड बेनेफिट्स शामिल हैं. इस कीमत पर यह आईफोन एक शानदार च्वॉइस हो सकती है. इसके साथ ऐप्पल का ऑरिजनल चार्जर भी फ्री दिया जा रहा है.

Pixel 10 पर भी शानदार ऑफर

iPhone 15 की तरह गूगल के पिक्सल 10 पर भी इस समय छूट का फायदा उठाया जा सकता है. पिक्सल 10 को भारत में 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इस पर दमदार डिस्काउंट मिल रहा है. अमेजन पर यह फोन केवल 65,689 रुपये में लिस्टेड है. सीधी छूट के साथ ग्राहक करीब 2,000 रुपये के कैशबैक का फायदा भी उठा सकते हैं. कुल छूट को मिला लिया जाए तो आप यह फोन 64,000 रुपये से कम में ले सकते हैं.

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