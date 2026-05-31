हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 15 हो गया एकदम सस्ता, चार्जर भी मिल रहा फ्री, पहले नहीं आई ऐसी धमाकेदार सेल

iPhone 15 हो गया एकदम सस्ता, चार्जर भी मिल रहा फ्री, पहले नहीं आई ऐसी धमाकेदार सेल

iPhone 15 Offer: कम कीमत पर नया आईफोन खरीदने का शानदार मौका आ गया है. क्रोमा की एवरीथिंग ऐप्पल सेल में iPhone 15 को लगभग 37,000 रुपये में खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 31 May 2026 09:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • क्रोमा पर iPhone 15 पर 37,000 रुपये से कम की डील.
  • iPhone 15 में A16 प्रोसेसर, 48MP डुअल कैमरा, 60fps 4K रिकॉर्डिंग.
  • बजट में आईफोन लेने के लिए iPhone 15 अच्छा विकल्प है.
  • Pixel 10 भी Amazon पर 64,000 रुपये से कम में उपलब्ध.

iPhone 15 Offer: अगर आप कम बजट में नए आईफोन का मजा लेना चाहते हैं तो एक शानदार मौका आ गया है. क्रोमा ने ऐप्पल प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार डील का ऐलान किया है. क्रोमा की एवरीथिंग ऐप्पल सेल में डिस्काउंट के साथ-साथ ऐप्पल प्रोडक्ट्स की खरीद पर फ्री एक्सेसरीज भी ऑफर की जा रही है. इस सेल में iPhone 15 पर भारी छूट मिल रही है और इसे आप 37,000 रुपये से भी कम में खरीद पाएंगे. इस तरह आप कम बजट में एकदम नए आईफोन को खरीद पाएंगे. आइए जानते हैं कि iPhone 15 पर क्या डील मिल रही है और क्यों इस आईफोन को खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है.

iPhone 15 के स्पेसिफिकेशंस

iPhone 15 में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो 60 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. ऐप्पल ने इसमें A16 प्रोसेसर दिया है, जिसे 6GB रैम के साथ पेयर किया गया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. यह सेटअप 60fps पर 4k वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसके फ्रंट में 12 MP का वाइड एंगल लेंस लगा है और यह भी 4k वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसमें 3349 mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है.

iPhone 15 खरीदना कैसे है फायदे का सौदा?

अगर आप पैसे बचाकर नया आईफोन खरीदना चाह रहे हैं तो iPhone 15 एक शानदार ऑप्शन है. इसमें आपको आईफोन वाले सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे. साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसे iOS 27 समेत अगले 3-4 साल तक सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलने वाली है.

iPhone 15 पर क्या डील मिल रही है?

iPhone 15 का प्राइस अभी लगभग 60,000 रुपये है, लेकिन क्रोमा से इसे लगभग 37,000 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस ऑफर में एक्सचेंज बोनस, डिस्काउंट कूपन और Tata Neu ने लिंक्ड बेनेफिट्स शामिल हैं. इस कीमत पर यह आईफोन एक शानदार च्वॉइस हो सकती है. इसके साथ ऐप्पल का ऑरिजनल चार्जर भी फ्री दिया जा रहा है.

Pixel 10 पर भी शानदार ऑफर

iPhone 15 की तरह गूगल के पिक्सल 10 पर भी इस समय छूट का फायदा उठाया जा सकता है. पिक्सल 10 को भारत में 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इस पर दमदार डिस्काउंट मिल रहा है. अमेजन पर यह फोन केवल 65,689 रुपये में लिस्टेड है. सीधी छूट के साथ ग्राहक करीब 2,000 रुपये के कैशबैक का फायदा भी उठा सकते हैं. कुल छूट को मिला लिया जाए तो आप यह फोन 64,000 रुपये से कम में ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

Online Gaming करते हैं तो आपके फोन में जरूर होनी चाहिए यह चीज, बड़े खतरों से बचा देगी

Published at : 31 May 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 15 Phone Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 15 हो गया एकदम सस्ता, चार्जर भी मिल रहा फ्री, पहले नहीं आई ऐसी धमाकेदार सेल
iPhone 15 हो गया एकदम सस्ता, चार्जर भी मिल रहा फ्री, पहले नहीं आई ऐसी धमाकेदार सेल
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का नया धमाका! अब सिर्फ सेकेंडों में करें Log Out, चैट्स भी नहीं होंगी गायब
WhatsApp का नया धमाका! अब सिर्फ सेकेंडों में करें Log Out, चैट्स भी नहीं होंगी गायब
टेक्नोलॉजी
Cyber Attacks in India: साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी, इस मामले में अमेरिका-यूरोप हमसे कितने आगे?
साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी, इस मामले में अमेरिका-यूरोप हमसे कितने आगे?
टेक्नोलॉजी
ऑफिस में इंसानों से ज्यादा काम कर रहे AI टूल्स! 2026 में Copilot से लेकर ChatGPT तक का हो रहा इस्तेमाल
ऑफिस में इंसानों से ज्यादा काम कर रहे AI टूल्स! Copilot से लेकर ChatGPT तक का हो रहा इस्तेमाल
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले केसी वेणुगोपाल
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget