आईफोन नहीं लगेगा अधूरा, साथ कैरी करने के लिए ऐप्पल बना रही है पेंडेंट समेत तीन नए प्रोडक्ट्स, यहां पढ़ें डिटेल्स
आईफोन के साथ कैरी करने के लिए ऐप्पल तीन नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. इन प्रोडक्ट्स में एयरटैग जैसा एक पेंडेंट भी शामिल है, जो कैमरा से लैस होगा.
ऐप्पल चाहती है कि जब आपके हाथ में आईफोन हो तो उसके साथ कैरी करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए. इसे देखते हुए कंपनी तीन नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. इनमें एक प्रोडक्ट पहले से मार्केट में मौजूद है, जिसे अपग्रेड किया जाएगा और दो बिल्कुल नए प्रोडक्ट होंगे. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल ने इन्हें लेकर काम तेज कर दिया है और ये तीनों ही नए सिरी डिजिटल असिस्टेंट से लैस होंगे.
किन तीन नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है ऐप्पल?
कैमरे वाले एयरपॉड्स- ऐप्पल पिछले कुछ समय से नए एयरपॉड्स पर काम कर रही है, जिसमें कैमरा होगा. यह ट्रेडिशनल कैमरा से अलग होगा और इसमें IR-बेस्ड लेंस मिलेगा. फोटो-वीडियो लेने की जगह इस कैमरा को विजुअल इंटेलीजेंस के लिए यूज किया जाएगा. ऐसे कयास हैं कि बिल्ट-इन कैमरा वाले एयरपॉड्स को इसी साल लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, इसकी आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं हुई है.
पेंडेंट- एयरपॉड्स के साथ-साथ ऐप्पल एक पेंडेंट पर भी काम कर रही है, जिसे हार की तरह पहना या कपड़ों पर क्लिप किया जा सके. एयरटैग के आकार के इस डिवाइस में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर्स आदि मिल सकते हैं, जिससे यूजर के लिए इससे बातचीत करना आसान हो जाएगा. इस डिवाइस को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो स्मार्ट चश्मे या एयरपॉड्स यूज नहीं करना चाहते.
स्मार्ट ग्लासेस- वीयरेबल कैटेगरी में मेटा को टक्कर देने के लिए ऐप्पल स्मार्ट ग्लासेस पर काम कर रही है. कंपनी का पहला एआई स्मार्ट चश्मा इसी साल लॉन्च हो सकता है, जिसमें कैमरा और स्पीकर होगा. इसमें इन-डिस्प्ले लेंस नहीं दिए जाएंगे. इसके साथ कंपनी एक AR स्मार्ट ग्लासेस पर भी काम कर रही है, जिसके दोनों लेंस में डिस्प्ले होगा. इसके 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है. ऐप्पल इंटेलीजेंस के परफेक्ट न हो पाने के कारण इस डिवाइस की लॉन्चिंग में देरी हो रही है.
ये भी पढ़ें-
Google I/O 2026: गूगल के सबसे बड़े इवेंट की डेट आ गई सामने, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL