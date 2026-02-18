हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsआईफोन नहीं लगेगा अधूरा, साथ कैरी करने के लिए ऐप्पल बना रही है पेंडेंट समेत तीन नए प्रोडक्ट्स, यहां पढ़ें डिटेल्स

आईफोन नहीं लगेगा अधूरा, साथ कैरी करने के लिए ऐप्पल बना रही है पेंडेंट समेत तीन नए प्रोडक्ट्स, यहां पढ़ें डिटेल्स

आईफोन के साथ कैरी करने के लिए ऐप्पल तीन नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. इन प्रोडक्ट्स में एयरटैग जैसा एक पेंडेंट भी शामिल है, जो कैमरा से लैस होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल चाहती है कि जब आपके हाथ में आईफोन हो तो उसके साथ कैरी करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए. इसे देखते हुए कंपनी तीन नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. इनमें एक प्रोडक्ट पहले से मार्केट में मौजूद है, जिसे अपग्रेड किया जाएगा और दो बिल्कुल नए प्रोडक्ट होंगे. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल ने इन्हें लेकर काम तेज कर दिया है और ये तीनों ही नए सिरी डिजिटल असिस्टेंट से लैस होंगे.

किन तीन नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है ऐप्पल?

कैमरे वाले एयरपॉड्स- ऐप्पल पिछले कुछ समय से नए एयरपॉड्स पर काम कर रही है, जिसमें कैमरा होगा. यह ट्रेडिशनल कैमरा से अलग होगा और इसमें IR-बेस्ड लेंस मिलेगा. फोटो-वीडियो लेने की जगह इस कैमरा को विजुअल इंटेलीजेंस के लिए यूज किया जाएगा. ऐसे कयास हैं कि बिल्ट-इन कैमरा वाले एयरपॉड्स को इसी साल लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, इसकी आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं हुई है.

पेंडेंट- एयरपॉड्स के साथ-साथ ऐप्पल एक पेंडेंट पर भी काम कर रही है, जिसे हार की तरह पहना या कपड़ों पर क्लिप किया जा सके. एयरटैग के आकार के इस डिवाइस में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर्स आदि मिल सकते हैं, जिससे यूजर के लिए इससे बातचीत करना आसान हो जाएगा. इस डिवाइस को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो स्मार्ट चश्मे या एयरपॉड्स यूज नहीं करना चाहते.

स्मार्ट ग्लासेस- वीयरेबल कैटेगरी में मेटा को टक्कर देने के लिए ऐप्पल स्मार्ट ग्लासेस पर काम कर रही है. कंपनी का पहला एआई स्मार्ट चश्मा इसी साल लॉन्च हो सकता है, जिसमें कैमरा और स्पीकर होगा. इसमें इन-डिस्प्ले लेंस नहीं दिए जाएंगे. इसके साथ कंपनी एक AR स्मार्ट ग्लासेस पर भी काम कर रही है, जिसके दोनों लेंस में डिस्प्ले होगा. इसके 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है. ऐप्पल इंटेलीजेंस के परफेक्ट न हो पाने के कारण इस डिवाइस की लॉन्चिंग में देरी हो रही है.

ये भी पढ़ें-

Google I/O 2026: गूगल के सबसे बड़े इवेंट की डेट आ गई सामने, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

Published at : 18 Feb 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
IPhone Airpods TECH NEWS Apple Smart Glasses
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Gadgets
आईफोन नहीं लगेगा अधूरा, साथ कैरी करने के लिए ऐप्पल बना रही है पेंडेंट समेत तीन नए प्रोडक्ट्स, यहां पढ़ें डिटेल्स
आईफोन नहीं लगेगा अधूरा, साथ कैरी करने के लिए ऐप्पल बना रही है पेंडेंट समेत तीन नए प्रोडक्ट्स, यहां पढ़ें डिटेल्स
Gadgets
मेटा को टक्कर देने के लिए ऐप्पल लाएगी AR स्मार्ट चश्मे, जानें कब तक हो सकते हैं लॉन्च
मेटा को टक्कर देने के लिए ऐप्पल लाएगी AR स्मार्ट चश्मे, जानें कब तक हो सकते हैं लॉन्च
Gadgets
लैपटॉप हो रहा है आग की तरह गर्म? जानिए कूलिंग पैड के 5 बड़े फायदे, वरना हो सकता है भारी नुकसान
लैपटॉप हो रहा है आग की तरह गर्म? जानिए कूलिंग पैड के 5 बड़े फायदे, वरना हो सकता है भारी नुकसान
Gadgets
Analog या Digital घड़ी? कौन बताती है सबसे सटीक समय, अभी जानिए सच्चाई
Analog या Digital घड़ी? कौन बताती है सबसे सटीक समय, अभी जानिए सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
मध्य प्रदेश
MP Budget 2026 Live: आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
इंडिया
चुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम
चुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget