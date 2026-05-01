हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफेसबुक-इंस्टाग्राम चलाने में अब नहीं रहा मजा! एक ही झटके में कम हो गए मेटा के करोड़ों यूजर्स

फेसबुक-इंस्टाग्राम चलाने में अब नहीं रहा मजा! एक ही झटके में कम हो गए मेटा के करोड़ों यूजर्स

Meta Active Users Drop: इंस्टाग्राम और फेसबुक को स्क्रॉल करते समय अब लोगों को मजा नहीं आ रहा है. इसका असर कंपनी के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या पर दिखा है, जो 2 करोड़ कम हो गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 May 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मेटा के ऐप्स से घटे 2 करोड़ से ज्यादा दैनिक एक्टिव यूजर्स.
  • ईरान-रूस युद्ध और कनेक्टिविटी को कमी का जिम्मेदार ठहराया.
  • यूजर्स की शिकायत, फीड में विज्ञापन और अनरिलेटेड कंटेंट.
  • मेटा अब ओरिजिनल कंटेंट को प्रमोट करने की घोषणा.

Meta Active Users Drop: लोगों को अब फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने में मजा नहीं आ रहा. ताजा आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के 2 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स कम हो गए हैं. दरअसल, पिछले काफी समय से लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनके फीड पर आने वाला कंटेट उनकी पसंद का नहीं है. हालांकि, मेटा ने यूजर्स की संख्या में कमी के पीछे इंटरनेट पर पाबंदी समेत एक्सटर्नल कारण बताए हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

एक झटके में करोड़ों यूजर्स हुए कम

बुधवार को अपनी अर्निंग कॉल में कंपनी ने बताया कि उसकी ऐप्स के 20 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स कम हुए हैं. मेटा ऐप्स की बात करें तो इनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा व्हाट्सऐप और मैसेंजर भी शामिल हैं. मेटा का कहना है कि इस कमी के पीछे पूरी तरह से कंपनी जिम्मेदार नहीं है. कंपनी ने इसके पीछे ईरान में युद्ध के कारण कनेक्टिविटी इश्यू और रूस में व्हाट्सऐप पर लगे बैन समेत एक्सटर्नल कारणों को जिम्मेदार ठहराया है. 

फीड क्वालिटी पर उठ रहे हैं सवाल

भले ही मेटा यह मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि की फीड क्वालिटी पर खूब सवाल उठ रहे हैं. यूजर्स फीडबैक से पता चलता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के फीड अब विज्ञापनों और सजेस्टेड पोस्ट से भर गए हैं. कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें अपने दोस्तों और फॉलो किए गए अकाउंट्स की पोस्ट भी नजर नहीं आती. उनकी फीड को एल्गोरिदम-ड्रिवन रिकमंडेशन घेर लेती है. कई यूजर्स को बार-बार एक ही कंटेट, खराब क्वालिटी वाली पोस्ट और पूरी तरह अनरिलेटिड कंटेट दिखाया जा रहा है, जिससे स्क्रॉलिंग में मजा नहीं रहा है.

अब एल्गोरिदम में बदलाव करेगी मेटा

बढ़ती क्रिटिसिज्म के बीच अब मेटा ने अपने रिकमंडेशन सिस्टम को अपडेट करने का ऐलान किया है. खासकर इंस्टाग्राम के फीड के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे. कंपनी ने कहा कि नया सिस्टम ऑरिजनल कंटेट को प्रमोट करेगा और रिपोस्टेड और कम एडिट हुए कंटेट की विजिबिलिटी कम की जाएगी. इसका असर यह होगा कि ऑरिजनल पोस्ट शेयर न करने वाले अकाउंट्स की रीच कम हो जाएगी. इससे प्लेटफॉर्म पर कंटेट डायवर्सिटी बढ़ेगी और क्रिएटर को भी यूनीक कंटेट तैयार करने का प्रोत्साहन मिलेगा.

मेटा ने हाल ही में की है छंटनी

मेटा ने अपने बढ़ते खर्चों को मैनेज करने के लिए हाल ही में वर्कफोर्स को कम किया है. कंपनी ने 8,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और 6,000 खाली पोस्ट को भी न भरने का फैसला किया है. 

ये भी पढ़ें-

आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा Smart TV! इस फीचर के कारण बना हुआ है खतरा

Published at : 01 May 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Instagram Meta TECH NEWS FACEBOOK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फेसबुक-इंस्टाग्राम चलाने में अब नहीं रहा मजा! एक ही झटके में कम हो गए मेटा के करोड़ों यूजर्स
फेसबुक-इंस्टाग्राम चलाने में अब नहीं रहा मजा! एक ही झटके में कम हो गए मेटा के करोड़ों यूजर्स
टेक्नोलॉजी
आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा Smart TV! इस फीचर के कारण बना हुआ है खतरा
आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा Smart TV! इस फीचर के कारण बना हुआ है खतरा
टेक्नोलॉजी
इंडियन यूजर्स ने अमेरिका को भी छोड़ दिया पीछे, ChatGPT से बना रहे हैं सबसे ज्यादा इमेजेज
इंडियन यूजर्स ने अमेरिका को भी छोड़ दिया पीछे, ChatGPT से बना रहे हैं सबसे ज्यादा इमेजेज
टेक्नोलॉजी
अब कैमरा और बैटरी नहीं, AI फीचर्स देखकर फोन खरीद रहे हैं लोग, नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा
अब कैमरा और बैटरी नहीं, AI फीचर्स देखकर फोन खरीद रहे हैं लोग, नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को इलाहाबाद HC से राहत, 'भारतीय राज्य से लड़ाई लड़ने' वाले बयान पर FIR की मांग खारिज
राहुल गांधी को इलाहाबाद HC से राहत, 'भारतीय राज्य से लड़ाई लड़ने' वाले बयान पर FIR की मांग खारिज
मध्य प्रदेश
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव के घर जाकर की मुलाकात, दिलचस्प सियासी तस्वीर!
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव के घर जाकर की मुलाकात, दिलचस्प सियासी तस्वीर!
विश्व
US IRAN WAR: अमेरिकी हमलों के दौरान मलबे में दबी मिसाइलें निकाल रहा ईरान, अरब देशों पर करेगा जोरदार हमले
अमेरिकी हमलों के दौरान मलबे में दबी मिसाइलें निकाल रहा ईरान, अरब देशों पर करेगा जोरदार हमले
ओटीटी
Friday OTT Release: 'द केरल स्टोरी 2' से 'अनदेखी 4' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर आई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड पर घर बैठे करें एंजॉय
'द केरल स्टोरी 2' से 'अनदेखी 4' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर आई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
जोहरान ममदानी बोले- कोहिनूर! कभी लाहौर में भारत ने अंग्रेजों को सौंपा, अब PAK-ईरान समेत 4 दावेदार, क्यों नहीं मिलेगा वापस?
जोहरान ममदानी बोले- कोहिनूर! कभी लाहौर में भारत ने अंग्रेजों को सौंपा, अब पाकिस्तान भी दावेदार
ट्रेंडिंग
Inspirational Story Viral: CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget