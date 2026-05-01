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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंडियन यूजर्स ने अमेरिका को भी छोड़ दिया पीछे, ChatGPT से बना रहे हैं सबसे ज्यादा इमेजेज

इंडियन यूजर्स ने अमेरिका को भी छोड़ दिया पीछे, ChatGPT से बना रहे हैं सबसे ज्यादा इमेजेज

ChatGPT Images 2.0 Use In india: OpenAI के इस नए टूल को यूज करने में भारतीय यूजर्स ने सबको पीछे छोड़ दिया है. कंपनी का कहना है कि भारत में इस टूल को सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 May 2026 01:54 PM (IST)
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  • ChatGPT Images 2.0 भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है।
  • यूजर्स इमेज जनरेशन, विश्लेषण और इंफोग्राफिक्स के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।
  • यह टूल सटीकता से टेक्स्ट रेंडर कर सकता है और सोचने में भी सक्षम है।

ChatGPT Images 2.0 Use In india: OpenAI ने पिछले महीने अपने एआई इमेज जनरेशन टूल का अपग्रेडेड वर्जन ChatGPT Images 2.0 लॉन्च किया था. भारत में इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जी भरकर इमेजेज बनाने में जुटे हुए हैं. कंपनी ने बताया है कि इस टूल को सबसे ज्यादा भारत में यूज किया जा रहा है. ChatGPT को यूज करने में पहले अमेरिका सबसे आगे था, लेकिन नया टूल आने के बाद इमेज जनरेशन के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है. अब ChatGPT से इमेज बनाने में भारत सबसे आगे है. 

किन कामों के लिए यूज हो रहा है ChatGPT Images 2.0?

ChatGPT Images 2.0 से जनरेट की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं. यूजर्स अपने क्रिएशन के साथ-साथ प्रॉम्प्ट भी शेयर कर रहे हैं. अगर इसके पॉपुलर यूज को देखा जाए तो कई लोग इसे हाथ की रेखा भी पढवा रहे हैं. इसके अलावा यह किसी फोटो को एनलाइज कर उसकी डिटेल को लेबल दे सकता है और किसी भी फोटो को इंफोग्राफिक स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता है. इसकी लॉन्चिंग के समय कंपनी ने कहा था कि यह टूल एकदम सटीक और तुरंत यूज होने वाले विजुअल बना सकेगा.

ChatGPT Images 2.0 में क्या खास है?

यह एआई टूल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के अलावा ऑब्जेक्ट्स को सटीकता से रिलेट और इमेज में टेक्स्ट को रेंडर कर सकता है. यानी अब एआई इमेज में अजीब स्पेलिंग वाले टेक्स्ट दिखने से छुटकारा मिल सकता है. यह इंग्लिश के अलावा जापानी, कोरियाई, हिंदी, चाइनीज और बंगाली में लिखे टेक्स्ट को रेंडर कर सकता है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल ऐसी तस्वीरें बना सकता है, जो एआई जनरेटेड नहीं लगेगी. यह कंपोजिशन और विजुअल टेस्ट को भी सेंस कर सकता है. 

ChatGPT Images 2.0 में सोचने की भी क्षमता

ChatGPT Images 2.0 कंपनी का पहला ऐसा इमेज मॉडल है, जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज के साथ लॉन्च हुआ है. जब यूजर्स ChatGPT में थिंकिंग या प्रो मोड सेलेक्ट करेंगे तो Image 2.0 रियल-टाइम इंफोर्मेशन के लिए वेब को सर्च कर सकता है. साथ ही यह एक प्रॉम्प्ट से कई इमेज क्रिएट करने और खुद का दिमाग लगाकर आउटपुट को डबल-चेक करेगा. इससे कंटेट जनरेशन में होने वाली गड़बड़ से छुटकारा मिल सकता है. नए मॉडल के साथ मूवी पोस्टर, मिडसेंचुरी पेस्टल कॉमिक्स समेत अलग-अलग स्टाइल में इमेज क्रिएट की जा सकती है.

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Published at : 01 May 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
ChatGPT TECH NEWS ChatGPT Images 2.0
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