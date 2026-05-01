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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल की हुई बल्ले-बल्ले! आईफोन की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, यह सीरीज बनी सबसे पॉपुलर

ऐप्पल की हुई बल्ले-बल्ले! आईफोन की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, यह सीरीज बनी सबसे पॉपुलर

iPhone Record Sale: आईफोन की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आईफोन 17 सीरीज की कामयाबी ने कंपनी का रेवेन्यू नए लेवल पर पहुंचा दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 May 2026 04:44 PM (IST)
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  • ऐप्पल ने मार्च तिमाही में 57 अरब डॉलर आईफोन बेच रिकॉर्ड बनाया।
  • आईपैड और सेवाओं से भी कंपनी ने मजबूत राजस्व दर्ज किया।
  • आईफोन 17 सीरीज की शानदार बिक्री ने ग्रोथ को बढ़ावा दिया।
  • समग्र रूप से, ऐप्पल का तिमाही राजस्व 111.18 अरब डॉलर रहा।

iPhone Record Sale: आईफोन की बिक्री के मामले में ऐप्पल ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इस साल जनवरी से मार्च के बीच में कंपनी ने 57 बिलियन डॉलर के आईफोन बेचे हैं. यह मार्च में खत्म होने वाली किसी भी तिमाही में होने वाली सबसे ज्यादा बिक्री है. पिछले साल इस दौरान ऐप्पल ने लगभग 47 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया था, जो इस बार लगभग 22 प्रतिशत बढ़ गया है. यह तब है, जब एआई के मामले में कंपनी अपने कंपीटिटर से पीछे चल रही है. प्रोडक्ट्स के अलावा कंपनी की सर्विस डिविजन ने भी खूब कमाई की है. 

आईपैड और सर्विसेस की बिक्री भी दमदार

आईफोन की तरह आईपैड की बिक्री भी दमदार रही है. मार्च में खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने 6.91 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत ज्यादा है. अगर सर्विसेस की बात करें तो यह कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है और इसने भी रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया है. इस तिमाही में सर्विस से ऐप्पल को लगभग 31 बिलियन डॉलर की कमाई हुआ है, जो सालाना आधार पर 16.3 प्रतिशत अधिक है. ऐप्पल की सर्विस यूनिट में ऐप स्टोर, ऐप्पल म्यूजिक, ऐप्पल टीवी प्लस, ऐप्पल बुक, ऐप्पल पॉडकास्ट, ऐप्पल पे, ऐप्पल कार्ड और ऐप्पल कैश आदि शामिल है.

iPhone 17 सीरीज ने दिए ग्रोथ को पंख

ऐप्पल की आईफोन 17 सीरीज सुपरहिट हुई है और लॉन्चिंग के बाद से ही इसकी जबरदस्त बिक्री जारी है. रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट करने में इस सीरीज का अहम योगदान है. ऐप्पल के CFO Kevan Parekh ने बताया कि कंपनी की हिस्ट्री में आईफोन 17 सीरीज सबसे पॉपुलर है. उन्होंने कहा कि आईफोन 17 प्रो मॉडल्स को नए डिजाइन में लॉन्च करना काम कर गया है. प्रो मॉडल्स के अलावा इस सीरीज का बेस मॉडल आईफोन 17 भी कमाल कर रहा है.

बाकी यूनिट्स की क्या हाल?

वीयरेबल्स, होम और एक्सेसरीज यूनिट की बात करें तो भी कंपनी के लिए हर जगह फायदा ही फायदा नजर आ रहा है. इस यूनिट ने उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म करते हुए 7.91 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया है. पिछले साल इसकी कुल बिक्री 7.52 बिलियन डॉलर की रही है. कुल मिलाकर मार्च में खत्म हुई तिमाही में ऐप्पल ने 111.18 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछले साल की तुलना में 16.6 प्रतिशत अधिक है. वहीं नेट इनकम भी 19 प्रतिशत बढ़कर 29.58 बिलियन डॉलर पहुंच गई है.

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Published at : 01 May 2026 04:44 PM (IST)
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