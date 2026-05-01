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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Special Session Live: पंजाब में 'विश्वास की सियासत' 6 महीने के लिए सेफ हो पाएगी AAP सरकार? कांग्रेस करेगी घेराव, BJP ने बनाया बायकॉट का प्लान

Punjab Special Session Live: पंजाब में 'विश्वास की सियासत' 6 महीने के लिए सेफ हो पाएगी AAP सरकार? कांग्रेस करेगी घेराव, BJP ने बनाया बायकॉट का प्लान

Punjab Special Assembly Session Live: पंजाब सरकार का शुक्रवार (1 मई 2026) को विशेष सत्र बुलाया गया है. इसमें सरकार बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 01 May 2026 11:33 AM (IST)

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Punjab Special Session Live
Source : ANI/ ग्राफिक्स- अंकुल कौशिक

Background

पंजाब में एक मई को मजदूर दिवस के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. सीएम भगवंत मान ने खुद इसकी जानकारी दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि पंजाब कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए एक मई को मजदूर दिवस के अवसर पर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है.

यह एक दिवसीय सत्र उन मेहनतकश मजदूरों और कारीगरों को समर्पित होगा जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल के तहत मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को सदन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा, और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों पर गंभीर चर्चा की जाएगी, जिसमें मनरेगा में किए गए बदलावों का श्रमिक वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव भी शामिल है.

आम आदमी पार्टी ने जारी किया व्हिप

विधानसभा में विशेष सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया है. व्हिप जारी होने के बाद पार्टी के सभी विधायकों को विधानसभा में मौजूद होना अनिवार्य है. विशेष सत्र को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार विश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है.

भगवंत मान ने कहा है कि पार्टी के सभी विधायक एक साथ हैं. इसलिए सरकार सभी विधायकों की मौजूदगी में बहुमत भी साबित कर सकती है. सीएम मान ने आगे कहा कि इसके साथ ही सत्र के दौरान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्य आवश्यक विधायी कार्यों को भी निपटाया जाएगा, ताकि राज्य के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए जा सकें.

बीजेपी ने विशेष सत्र को बताया फिजूलखर्ची

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बुधवार को 1 मई को होने वाले पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को फिजूलखर्ची और सरकारी खजाने पर बोझ बताया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग न केवल अपनी कमजोर होती पार्टी और अस्थिर विधायकों को संभालने के लिए कर रही है, बल्कि पंजाब में अपनी नाकामियों, अक्षमता, टूटे वादों, माफिया राज, गुंडागर्दी और जबरन वसूली के जाल से उपजे बढ़ते जन आक्रोश से ध्यान भटकाने के लिए भी कर रही है.

11:33 AM (IST)  •  01 May 2026

Punjab Special Session Live: हम पंजाब में मौजूद संकटों पर बात करने आए- विक्रमजीत साहनी

पंजाब BJP इकाई द्वारा 'मॉक विधानसभा सत्र' आयोजित किए जाने पर BJP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा, "हम पंजाब में मौजूद संकटों पर बात करने आए हैं."

11:32 AM (IST)  •  01 May 2026

Punjab Special Session Live: मज़दूर दिवस को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया- संजीव खन्ना

BJP पंजाब के सचिव संजीव खन्ना ने कहा कि, "उन्होंने मज़दूर दिवस को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन असल में वे फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है. उन्हें इस बात का पक्का पता नहीं है कि उनके सभी सदस्य उनके साथ रहेंगे या नहीं."

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