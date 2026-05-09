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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid यूजर्स के लिए बड़ा खतरा! सरकार ने जारी की हाई-रिस्क चेतावनी, तुरंत करें ये काम

Android यूजर्स के लिए बड़ा खतरा! सरकार ने जारी की हाई-रिस्क चेतावनी, तुरंत करें ये काम

Android Users: रिपोर्ट के मुताबिक यह समस्या Android Debug Bridge यानी adbd नाम के सिस्टम कॉम्पोनेंट में पाई गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 May 2026 02:00 PM (IST)
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  • CERT-In ने Android उपकरणों के लिए गंभीर सुरक्षा चेतावनी जारी की है।
  • Android Debug Bridge में खामी से हैकर्स रिमोट एक्सेस कर सकते हैं।
  • Android 14 से 16 और स्मार्ट डिवाइस इस खतरे से प्रभावित हैं।
  • उपयोगकर्ताओं को तुरंत सुरक्षा अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है।

Android Users: अगर आप Android स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है. भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Android डिवाइसेज को लेकर एक गंभीर सुरक्षा चेतावनी जारी की है. एजेंसी के मुताबिक Android के कई नए वर्जन में ऐसी खामी पाई गई है जिसका फायदा उठाकर हैकर्स दूर बैठे ही फोन में घुसपैठ कर सकते हैं. सरकारी एडवाइजरी में इस खतरे को हाई-सीवियरिटी यानी बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है. बताया गया है कि इस कमजोरी के जरिए साइबर अपराधी यूजर के डेटा तक पहुंच बना सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं.

आखिर क्या है यह सुरक्षा खामी?

रिपोर्ट के मुताबिक यह समस्या Android Debug Bridge यानी adbd नाम के सिस्टम कॉम्पोनेंट में पाई गई है. यह फीचर आमतौर पर डेवलपर्स द्वारा फोन और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन CERT-In के अनुसार इस सिस्टम में ऑथेंटिकेशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया जिसकी वजह से एक सुरक्षा छेद बन गया.

इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कोई हमलावर उसी नेटवर्क पर मौजूद Android डिवाइस में बिना अनुमति के कोड चला सकता है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसके लिए यूजर की तरफ से किसी क्लिक या अनुमति की जरूरत भी नहीं पड़ सकती.

किन डिवाइसेज पर है खतरा?

सरकारी चेतावनी के अनुसार यह सुरक्षा समस्या Android के कई नए वर्जन्स को प्रभावित कर रही है. इनमें Android 14, Android 15, Android 16, Android 16-QPR2 शामिल हैं. यह खतरा सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है. Android पर चलने वाले टैबलेट, स्मार्टवॉच और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेज भी इसकी चपेट में आ सकते हैं.

हैकर्स क्या कर सकते हैं?

अगर इस कमजोरी का गलत इस्तेमाल किया जाए तो हमलावर डिवाइस में रिमोट कोड चला सकते हैं. इसका मतलब है कि वे फोन की फाइल्स तक पहुंच सकते हैं, संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं या सिस्टम के कुछ हिस्सों को कंट्रोल भी कर सकते हैं. चूंकि Android दुनिया के अरबों डिवाइसेज में इस्तेमाल होता है इसलिए ऐसी सुरक्षा खामियां काफी गंभीर मानी जाती हैं.

यूजर्स को क्या करना चाहिए?

CERT-In ने सभी यूजर्स को सलाह दी है कि जैसे ही उनके डिवाइस के लिए नया सिक्योरिटी अपडेट आए, उसे तुरंत इंस्टॉल करें. Google ने मई 2026 के Android Security Bulletin में इस खामी के लिए पैच जारी कर दिया है. अब अलग-अलग स्मार्टफोन कंपनियां धीरे-धीरे अपने फोन्स में यह अपडेट भेजेंगी. अगर आपके फोन में लंबे समय से सिक्योरिटी अपडेट का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

Public Wi-Fi इस्तेमाल करते समय रहें सावधान

रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला खासतौर पर उसी नेटवर्क पर मौजूद हमलावरों द्वारा किया जा सकता है. इसलिए अनजान या असुरक्षित Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट होने से बचने की सलाह दी गई है. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल हैकर्स ऐसे कमजोर सिस्टम्स को निशाना बना रहे हैं जिनमें यूजर की तरफ से ज्यादा इंटरैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे में फोन को अपडेट रखना और सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो गया है.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 09 May 2026 02:00 PM (IST)
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