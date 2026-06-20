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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram का बड़ा अपडेट! अब Carousel की हर फोटो पर लिख सकेंगे अलग Caption, पोस्टिंग होगी और मजेदार

Instagram का बड़ा अपडेट! अब Carousel की हर फोटो पर लिख सकेंगे अलग Caption, पोस्टिंग होगी और मजेदार

Instagram Update: इंस्टाग्राम ने इस फीचर को काफी आसान बनाया है जिससे यूजर्स इसे बढ़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Jun 2026 12:47 PM (IST)
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  • यह सुविधा उपयोगकर्ताओं की लंबी मांग पर आई।

Instagram Update: इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स और क्रिएटर्स को एक बेहतरीन अपडेट उपलब्ध कराया है. बता दें कि इस फीचर की मांग यूजर्स की ओर से काफी लंबे समय से चली आ रही थी. जानकारी के अनुसार, अब यूजर इंस्टाग्राम पर कैरोसेल पोस्ट बनाते समय हर स्लाइड के लिए अलग-अलग कैप्शन लिख सकेंगे. यह नया फीचर यूजर्स को अपनी तस्वीरों के साथ बेहतर तरीके से कहानी बताने और हर फोटो को अलग पहचान देने का मौका देगा.

कैसे ऑन करें फीचर

इंस्टाग्राम ने इस फीचर को काफी आसान बनाया है जिससे यूजर्स इसे बढ़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे. पोस्ट बनाते समय कैप्शन सेक्शन में एक नॉर्मल टॉगल मिलेगा जिसे ऑन करके हर स्लाइड के लिए अलग कैप्शन लिखा जा सकेगा.

हालांकि यह सुविधा पूरी तरह ऑप्शनल है. अगर कोई यूजर पूरे कैरोसेल के लिए एक ही कैप्शन रखना चाहता है तो वह पहले की तरह ऐसा कर सकता है. इंस्टाग्राम ने अपने क्रिएटर्स अकाउंट के जरिए इस फीचर की घोषणा करते हुए कहा, “बस एक टॉगल और काम हो जाएगा.” कंपनी के अनुसार यह अपडेट इस सप्ताह से रोलआउट होना शुरू हो गया है और जल्द ही सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा.

अब हर स्लाइड की होगी अपनी कहानी

बता दें कि अभी तक इंस्टाग्राम पर कैरोसेल पोस्ट में मौजूद सभी फोटोज के लिए केवल एक ही कैप्शन लिखने का ऑप्शन मिलता था. ऐसे में कई बार यूजर्स को हर फोटो को समझाना काफी मुश्किल होता था.

लेकिन अब इस नए अपडेट के बाद यह समस्या खत्म हो गई है. अब यूजर्स हर स्लाइड के साथ अलग कैप्शन जोड़ सकते हैं जिससे पोस्ट पहले से ज्यादा आकर्षक और जानकारी से भरपूर बन सकेगी.

यूजर्स की मांग पर आया बड़ा अपडेट

बताते चलें कि काफी समय से क्रिएटर्स और यूजर्स अलग-अलग स्लाइड्स पर अलग कैप्शन की मांग कर रहे थे. इसी मांग को देखते हुए कंपनी ने इस नए फीचर को यूजर्स के लिए पेश किया है. अब इस फीचर के आने से कंटेंट को ज्यादा प्रभावशाली और रचनात्मक तरीके से पेश करना काफी आसान हो जाएगा. यह बदलाव दिखाता है कि इंस्टाग्राम अब यूजर्स के फीडबैक को काफी गंभीरता से लेता है और ज्यादा मांग वाले फीचर्स को जोड़ता भी है.

लगातार नए बदलाव कर रहा है इंस्टाग्राम

यह फीचर उन कई अपडेट्स का हिस्सा है जिन्हें इंस्टाग्राम हाल के महीनों में पेश कर चुका है. एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ऐप का कैमरा अब Ultra HDR और Night Sight जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है. इसके अलावा यूजर्स को अपने एल्गोरिद्म को पर्सनलाइज करने और प्रोफाइल ग्रिड में पोस्ट्स की व्यवस्था बदलने जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
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