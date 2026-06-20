Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह सुविधा उपयोगकर्ताओं की लंबी मांग पर आई।

Instagram Update: इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स और क्रिएटर्स को एक बेहतरीन अपडेट उपलब्ध कराया है. बता दें कि इस फीचर की मांग यूजर्स की ओर से काफी लंबे समय से चली आ रही थी. जानकारी के अनुसार, अब यूजर इंस्टाग्राम पर कैरोसेल पोस्ट बनाते समय हर स्लाइड के लिए अलग-अलग कैप्शन लिख सकेंगे. यह नया फीचर यूजर्स को अपनी तस्वीरों के साथ बेहतर तरीके से कहानी बताने और हर फोटो को अलग पहचान देने का मौका देगा.

कैसे ऑन करें फीचर

इंस्टाग्राम ने इस फीचर को काफी आसान बनाया है जिससे यूजर्स इसे बढ़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे. पोस्ट बनाते समय कैप्शन सेक्शन में एक नॉर्मल टॉगल मिलेगा जिसे ऑन करके हर स्लाइड के लिए अलग कैप्शन लिखा जा सकेगा.

हालांकि यह सुविधा पूरी तरह ऑप्शनल है. अगर कोई यूजर पूरे कैरोसेल के लिए एक ही कैप्शन रखना चाहता है तो वह पहले की तरह ऐसा कर सकता है. इंस्टाग्राम ने अपने क्रिएटर्स अकाउंट के जरिए इस फीचर की घोषणा करते हुए कहा, “बस एक टॉगल और काम हो जाएगा.” कंपनी के अनुसार यह अपडेट इस सप्ताह से रोलआउट होना शुरू हो गया है और जल्द ही सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा.

अब हर स्लाइड की होगी अपनी कहानी

बता दें कि अभी तक इंस्टाग्राम पर कैरोसेल पोस्ट में मौजूद सभी फोटोज के लिए केवल एक ही कैप्शन लिखने का ऑप्शन मिलता था. ऐसे में कई बार यूजर्स को हर फोटो को समझाना काफी मुश्किल होता था.

लेकिन अब इस नए अपडेट के बाद यह समस्या खत्म हो गई है. अब यूजर्स हर स्लाइड के साथ अलग कैप्शन जोड़ सकते हैं जिससे पोस्ट पहले से ज्यादा आकर्षक और जानकारी से भरपूर बन सकेगी.

यूजर्स की मांग पर आया बड़ा अपडेट

बताते चलें कि काफी समय से क्रिएटर्स और यूजर्स अलग-अलग स्लाइड्स पर अलग कैप्शन की मांग कर रहे थे. इसी मांग को देखते हुए कंपनी ने इस नए फीचर को यूजर्स के लिए पेश किया है. अब इस फीचर के आने से कंटेंट को ज्यादा प्रभावशाली और रचनात्मक तरीके से पेश करना काफी आसान हो जाएगा. यह बदलाव दिखाता है कि इंस्टाग्राम अब यूजर्स के फीडबैक को काफी गंभीरता से लेता है और ज्यादा मांग वाले फीचर्स को जोड़ता भी है.

लगातार नए बदलाव कर रहा है इंस्टाग्राम

यह फीचर उन कई अपडेट्स का हिस्सा है जिन्हें इंस्टाग्राम हाल के महीनों में पेश कर चुका है. एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ऐप का कैमरा अब Ultra HDR और Night Sight जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है. इसके अलावा यूजर्स को अपने एल्गोरिद्म को पर्सनलाइज करने और प्रोफाइल ग्रिड में पोस्ट्स की व्यवस्था बदलने जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

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