क्या आपका पुराना Android फोन बन चुका है हैकर्स का आसान निशाना? जानिए कब लेना चाहिए नया डिवाइस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बैंकिंग ऐप हटाएँ, मजबूत पासवर्ड उपयोग करें, सेकेंडरी डिवाइस बनाएँ।

Tech Tips: पुराना Android स्मार्टफोन अब सिर्फ धीमा नहीं, आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है. साल 2026 में भी लाखों लोग ऐसे Android फोन इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें लंबे समय से कोई सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिला है.

पहली नजर में ये डिवाइस सामान्य रूप से काम करते दिखाई देते हैं लेकिन इनके भीतर कई ऐसे सुरक्षा छेद मौजूद हो सकते हैं जिनका फायदा साइबर अपराधी आसानी से उठा सकते हैं. ऐसे में पैसे बचाने के लिए पुराने फोन का इस्तेमाल करना कभी-कभी आपकी निजी जानकारी और ऑनलाइन सुरक्षा पर भारी पड़ सकता है.

क्यों बढ़ जाता है पुराने Android फोन का खतरा?

हर Android स्मार्टफोन को हमेशा के लिए अपडेट नहीं मिलते. आमतौर पर ज्यादातर कंपनियां अपने फोन को तीन से पांच साल तक ही सिक्योरिटी पैच और नए Android अपडेट देती हैं. इसके बाद डिवाइस का आधिकारिक सपोर्ट खत्म हो जाता है.

जब किसी फोन को सुरक्षा अपडेट मिलना बंद हो जाता है तब उसमें सामने आने वाली नई कमजोरियों को ठीक नहीं किया जाता. ऐसे में हैकर्स और साइबर अपराधियों के लिए उन डिवाइसों को निशाना बनाना आसान हो जाता है. वे फर्जी ऐप्स, संक्रमित वेबसाइटों या धोखाधड़ी वाले लिंक के जरिए फोन में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं.

आज के समय में स्मार्टफोन में बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड, ओटीपी, निजी तस्वीरें और कई संवेदनशील जानकारियां मौजूद रहती हैं. इसलिए बिना सुरक्षा अपडेट वाला फोन आपकी व्यक्तिगत जानकारी के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है.

कब समझें कि फोन बदलने का समय आ गया है?

विशेषज्ञों के अनुसार सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपका फोन अब Android वर्जन अपडेट या सिक्योरिटी पैच प्राप्त नहीं कर रहा है. यदि कंपनी ने आपके मॉडल का सपोर्ट बंद कर दिया है तो उस डिवाइस पर बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या महत्वपूर्ण अकाउंट्स का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाता.

इसके अलावा यदि कई जरूरी ऐप्स आपके फोन में काम करना बंद कर दें या नए अपडेट इंस्टॉल न हों तो यह भी संकेत है कि डिवाइस पुराना हो चुका है. बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट ऐप्स अक्सर सुरक्षा कारणों से पुराने Android वर्जन का समर्थन बंद कर देते हैं.

हार्डवेयर से जुड़े संकेतों पर भी ध्यान देना जरूरी है. फोन का बार-बार हैंग होना, जरूरत से ज्यादा गर्म होना, बैटरी का फूलना या अचानक क्रैश होना दर्शाता है कि डिवाइस अपनी उम्र पूरी कर रहा है. आमतौर पर चार से छह साल पुराने स्मार्टफोन में ऐसे जोखिम बढ़ने लगते हैं हालांकि कुछ प्रीमियम मॉडल लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं.

नया फोन नहीं खरीद सकते तो क्या करें?

हर किसी के लिए हर कुछ साल में नया स्मार्टफोन खरीदना आसान नहीं होता. ऐसे में कुछ सावधानियां अपनाकर जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

अगर आपका फोन अब अपडेट नहीं पा रहा है तो उसमें बैंकिंग ऐप्स, यूपीआई वॉलेट या अन्य वित्तीय जानकारी रखने से बचें. जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें हटा दें और किसी भी अनजान वेबसाइट या थर्ड-पार्टी स्रोत से APK फाइल डाउनलोड न करें.

साथ ही मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और जहां संभव हो, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू रखें. यदि कभी कोई अपडेट उपलब्ध हो तो उसे तुरंत इंस्टॉल करना भी जरूरी है.

पुराने फोन का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें?

यदि आपका स्मार्टफोन अभी भी काम कर रहा है लेकिन सुरक्षा सपोर्ट खत्म हो चुका है तो उसे मुख्य डिवाइस की बजाय सेकेंडरी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा. आप इसे म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने, बच्चों के मनोरंजन या सिर्फ Wi-Fi आधारित कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

सिर्फ चालू होना ही काफी नहीं

कई बार पुराना स्मार्टफोन देखने में पूरी तरह ठीक लगता है और सामान्य काम भी कर लेता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सुरक्षित भी है. जैसे ही किसी डिवाइस को सुरक्षा अपडेट मिलना बंद हो जाता है उसकी डिजिटल सुरक्षा धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. इसलिए पैसे बचाना जरूरी है लेकिन अपनी निजी जानकारी और ऑनलाइन सुरक्षा को नजरअंदाज करना कहीं ज्यादा महंगा साबित हो सकता है.

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