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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Online Indicator और Backup Control फीचर की टेस्टिंग शुरू, जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Online Indicator और Backup Control फीचर की टेस्टिंग शुरू, जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, कंपनी एक नए ग्रीन डॉट फीचर पर काम कर रही है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए दो नए फीचर्स लेकर आ सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिससे बिना चैट खोले ही यह पता चल सकेगा कि कोई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन है या नहीं. इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चैट बैकअप को बेहतर तरीके से मैनेज करने का नया ऑप्शन भी तैयार कर रही है. ये दोनों फीचर्स यूजर्स के अनुभव को और आसान बनाने के साथ-साथ स्टोरेज मैनेजमेंट में भी मदद कर सकते हैं.

बिना चैट खोले दिखेगा कौन है ऑनलाइन

व्हाट्सऐप से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, कंपनी एक नए ग्रीन डॉट फीचर पर काम कर रही है. यह फीचर फिलहाल WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.26.24.5 में देखा गया है.

इस फीचर के तहत अगर कोई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन होगा तो उसकी प्रोफाइल फोटो पर एक छोटा Green Dot दिखाई देगा. इससे यूजर्स को यह आसानी से पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति ऐप पर एक्टिव है या नहीं.

चैट बैकअप मैनेज करना होगा आसान

ग्रीन डॉट फीचर के अलावा व्हाट्सऐप एक नए बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन पर भी काम कर रहा है. यह फीचर यूजर्स को पुराने बैकअप देखने, उन्हें डिलीट करने और जरूरत पड़ने पर उनकी कॉपी बनाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर्स अपने डिवाइस और क्लाउड स्टोरेज में जगह बचा सकेंगे. कई बार पुराने बैकअप काफी स्टोरेज घेर लेते हैं जिससे फोन की मेमोरी जल्दी भर जाती है. नया सिस्टम इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है.

एंड्रॉयड सेटिंग्स से भी कर सकेंगे बैकअप कंट्रोल

बताया जा रहा है कि गूगल भी इस प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है. Google Play Services v26.23 अपडेट के साथ एंड्रॉयड सिस्टम सेटिंग्स में एक अलग बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन जोड़ा जा सकता है. इसके जरिए यूजर्स सीधे फोन की सेटिंग्स से अपने व्हाट्सऐप बैकअप को देखने के साथ ही कंट्रोल भी कर सकेंगे.

जानकारी के अनुसार, फिलहाल दोनों फीचर्स टेस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेज में हैं. हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले अपडेट्स में इन्हें सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है. अब अगर ऐसा होता है तो व्हाट्सऐप पर ऑनलाइन स्टेटस देखना और बैकअप मैनेज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
WAbetainfo WhatsApp TECH NEWS HINDI
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