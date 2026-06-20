WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए दो नए फीचर्स लेकर आ सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिससे बिना चैट खोले ही यह पता चल सकेगा कि कोई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन है या नहीं. इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चैट बैकअप को बेहतर तरीके से मैनेज करने का नया ऑप्शन भी तैयार कर रही है. ये दोनों फीचर्स यूजर्स के अनुभव को और आसान बनाने के साथ-साथ स्टोरेज मैनेजमेंट में भी मदद कर सकते हैं.

बिना चैट खोले दिखेगा कौन है ऑनलाइन

व्हाट्सऐप से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, कंपनी एक नए ग्रीन डॉट फीचर पर काम कर रही है. यह फीचर फिलहाल WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.26.24.5 में देखा गया है.

इस फीचर के तहत अगर कोई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन होगा तो उसकी प्रोफाइल फोटो पर एक छोटा Green Dot दिखाई देगा. इससे यूजर्स को यह आसानी से पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति ऐप पर एक्टिव है या नहीं.

चैट बैकअप मैनेज करना होगा आसान

ग्रीन डॉट फीचर के अलावा व्हाट्सऐप एक नए बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन पर भी काम कर रहा है. यह फीचर यूजर्स को पुराने बैकअप देखने, उन्हें डिलीट करने और जरूरत पड़ने पर उनकी कॉपी बनाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर्स अपने डिवाइस और क्लाउड स्टोरेज में जगह बचा सकेंगे. कई बार पुराने बैकअप काफी स्टोरेज घेर लेते हैं जिससे फोन की मेमोरी जल्दी भर जाती है. नया सिस्टम इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है.

एंड्रॉयड सेटिंग्स से भी कर सकेंगे बैकअप कंट्रोल

बताया जा रहा है कि गूगल भी इस प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है. Google Play Services v26.23 अपडेट के साथ एंड्रॉयड सिस्टम सेटिंग्स में एक अलग बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन जोड़ा जा सकता है. इसके जरिए यूजर्स सीधे फोन की सेटिंग्स से अपने व्हाट्सऐप बैकअप को देखने के साथ ही कंट्रोल भी कर सकेंगे.

जानकारी के अनुसार, फिलहाल दोनों फीचर्स टेस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेज में हैं. हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले अपडेट्स में इन्हें सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है. अब अगर ऐसा होता है तो व्हाट्सऐप पर ऑनलाइन स्टेटस देखना और बैकअप मैनेज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

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