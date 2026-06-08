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मैग्नेट से खराब हो सकता है आपका iPhone कैमरा? सच जानकर चौंक जाएंगे!

Magnet Impact On iPhone Camera: कम ही लोग जानते हैं कि आईफोन कैमरा पर मैग्नेट का असर होता है. ऐप्पल के मुताबिक, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को कैमरा के पास लाया जाए तो फोटो ब्लर हो सकती है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 03:47 PM (IST)
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  • आईफोन कैमरे पर मजबूत मैग्नेट का बुरा असर होता है।
  • मैग्नेट कैमरा के OIS, ऑटोफोकस फ़ंक्शन को बाधित करते हैं।
  • आंतरिक मैग्नेट OIS, ऑटोफोकस के लिए आवश्यक होते हैं।
  • यह प्रभाव अस्थायी है, फोन फिर सामान्य काम करेगा।

Magnet Impact On iPhone Camera: इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और मैग्नेट के बीच दोस्ती अच्छी नहीं रही है. अगर पुराने टीवी की बात करें तो मैग्नेट पास लाते ही इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती थी. इसी तरह हार्ड ड्राइव डेटा को लेकर भी खतरा रहता था. हालांकि, अब कई चीजें बदली हैं और मॉडर्न अप्लायंसेस पर अब छोटे मैग्नेट का कोई असर नहीं होता. यही कारण है कि मैग्नेट पास होने के बावजूद उनकी फंक्शनिंग स्मूद रहती है. हालांकि, आईफोन कैमरा के मामले में ऐसा नहीं है. आईफोन के कैमरा पर मैग्नेट का असर होता है और इससे फोटो क्वालिटी खराब हो सकती है. 

आईफोन कैमरा पर मैग्नेट का क्या असर?

ऐप्पल के सपोर्ट पेज पर इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर मैग्नेट को आईफोन कैमरा के पास लाया जाए तो क्या हो सकता है. इसके मुताबिक, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को आईफोन के कैमरा के पास लाया जाए तो इससे OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) और ऑटो फोकस फंक्शन पर असर होता है. इससे फोटो ब्लर नजर आएगी और कैमरे का फोकस भी गड़बड़ा जाएगा. हालांकि, ऐसा तभी होगा, जब मैग्नेट को कैमरा के बिल्कुल पास रखा जाएगा.

आईफोन कैमरे पर मैग्नेट के असर का लॉजिक क्या है?

OIS आईफोन कैमरा में मिलने वाले सबसे शानदार फीचर्स में एक है. यह अचानक से हुई मूवमेंट या कैमरा हिलने के कारण लगने वाले झटके को काउंटर करने के लिए कैमरा के सेंसर को एडजस्ट करता है. इसके लिए यह फोन में लगे मैग्नेट को यूज कर रियल टाइम में लेंस और सेंसर की पोजिशन चेंज करता है. इसी तरह आईफोन कैमरा का ऑटो फोकस फीचर भी मैग्नेट को यूज कर ग्रैविटी और वाइब्रेशन को कैलकुलेट करता है और फिर उसी आधार पर फोकस को एडजस्ट करता है. ये दोनों ही फीचर मैग्नेट का यूज करते हैं. ऐसे में अगर फोन में लगे मैग्नेट से ज्यादा पावरफुल मैग्नेट इसके पास आता है तो यह कैमरा की परफॉर्मेंस में इंटरफेयर कर सकता है. इस कारण फोटो ब्लर और अनफोकस्ड नजर आती है.

क्या यह असर परमानेंट रह सकता है?

इस सवाल का जवाब है कि यह असर परमानेंट नहीं रहता. जैसे ही फोन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, इसका कैमरा पहले की तरह नॉर्मल तरीके से काम करने लगेगा. लॉन्ग टर्म में मैग्नेट से आईफोन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता. मैग्सेफ एक्ससेरीज आदि में यूज होने वाले मैग्नेट को आईफोन आसानी से झेल सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jun 2026 03:47 PM (IST)
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