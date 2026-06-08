मैग्नेट से खराब हो सकता है आपका iPhone कैमरा? सच जानकर चौंक जाएंगे!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आईफोन कैमरे पर मजबूत मैग्नेट का बुरा असर होता है।

मैग्नेट कैमरा के OIS, ऑटोफोकस फ़ंक्शन को बाधित करते हैं।

आंतरिक मैग्नेट OIS, ऑटोफोकस के लिए आवश्यक होते हैं।

यह प्रभाव अस्थायी है, फोन फिर सामान्य काम करेगा।

Magnet Impact On iPhone Camera: इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और मैग्नेट के बीच दोस्ती अच्छी नहीं रही है. अगर पुराने टीवी की बात करें तो मैग्नेट पास लाते ही इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती थी. इसी तरह हार्ड ड्राइव डेटा को लेकर भी खतरा रहता था. हालांकि, अब कई चीजें बदली हैं और मॉडर्न अप्लायंसेस पर अब छोटे मैग्नेट का कोई असर नहीं होता. यही कारण है कि मैग्नेट पास होने के बावजूद उनकी फंक्शनिंग स्मूद रहती है. हालांकि, आईफोन कैमरा के मामले में ऐसा नहीं है. आईफोन के कैमरा पर मैग्नेट का असर होता है और इससे फोटो क्वालिटी खराब हो सकती है.

आईफोन कैमरा पर मैग्नेट का क्या असर?

ऐप्पल के सपोर्ट पेज पर इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर मैग्नेट को आईफोन कैमरा के पास लाया जाए तो क्या हो सकता है. इसके मुताबिक, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को आईफोन के कैमरा के पास लाया जाए तो इससे OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) और ऑटो फोकस फंक्शन पर असर होता है. इससे फोटो ब्लर नजर आएगी और कैमरे का फोकस भी गड़बड़ा जाएगा. हालांकि, ऐसा तभी होगा, जब मैग्नेट को कैमरा के बिल्कुल पास रखा जाएगा.

आईफोन कैमरे पर मैग्नेट के असर का लॉजिक क्या है?

OIS आईफोन कैमरा में मिलने वाले सबसे शानदार फीचर्स में एक है. यह अचानक से हुई मूवमेंट या कैमरा हिलने के कारण लगने वाले झटके को काउंटर करने के लिए कैमरा के सेंसर को एडजस्ट करता है. इसके लिए यह फोन में लगे मैग्नेट को यूज कर रियल टाइम में लेंस और सेंसर की पोजिशन चेंज करता है. इसी तरह आईफोन कैमरा का ऑटो फोकस फीचर भी मैग्नेट को यूज कर ग्रैविटी और वाइब्रेशन को कैलकुलेट करता है और फिर उसी आधार पर फोकस को एडजस्ट करता है. ये दोनों ही फीचर मैग्नेट का यूज करते हैं. ऐसे में अगर फोन में लगे मैग्नेट से ज्यादा पावरफुल मैग्नेट इसके पास आता है तो यह कैमरा की परफॉर्मेंस में इंटरफेयर कर सकता है. इस कारण फोटो ब्लर और अनफोकस्ड नजर आती है.

क्या यह असर परमानेंट रह सकता है?

इस सवाल का जवाब है कि यह असर परमानेंट नहीं रहता. जैसे ही फोन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, इसका कैमरा पहले की तरह नॉर्मल तरीके से काम करने लगेगा. लॉन्ग टर्म में मैग्नेट से आईफोन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता. मैग्सेफ एक्ससेरीज आदि में यूज होने वाले मैग्नेट को आईफोन आसानी से झेल सकता है.

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