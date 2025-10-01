WhatsApp में नहीं मिलता मेड इन इंडिया Arattai ऐप वाला यह फीचर, जानकर दंग रह जाएंगे आप
पिछले कुछ दिनों से धूम मचा रही जोहो कॉर्पोरेशन की Arattai ऐप लोगों को खूब पसंद आ रही है. इसमें एक ऐसा फीचर मिलता है, जो आजतक व्हाट्सऐप में उपलब्ध नहीं है.
पिछले कुछ दिनों से मेड इन इंडिया Arattai App खूब चर्चा में है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से इस ऐप को सपोर्ट करने की अपील की थी, जिसके बाद इसके यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ गई. यह ऐप लोगों में इतनी पॉपुलर हुई कि ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली मैसेजिंग ऐप की कैटेगरी में टॉप पर पहुंच गई थी. इसे WhatsApp के भारतीय विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है. इसमें एक ऐसा फीचर मिलता है, जो आज तक WhatsApp में नहीं आया.
WhatsApp जैसे ही हैं लगभग सारे फीचर्स
Arattai एक मैसेजिंग ऐप है और इसके सारे फीचर्स WhatsApp जैसे ही हैं. यह WhatsApp की तरह ही टेक्स्ट मैसेजिंग, ऑडियो/ वीडियो कॉलिंग और फाइल शेयरिंग जैसे फीचर्स ऑफर करती है. हालांकि, इसमें एक फीचर ऐसा है, जो WhatsApp में नहीं है.
Arattai का यह फीचर है खास
Arattai की एंड्रॉयड टीवी के लिए एक डेडिकेटिड ऐप है. इसका मतलब है कि आपके घर में लगे बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी पर Arattai का मजा लिया जा सकता है. WhatsApp में यह फीचर मौजूद नहीं है. यूजर्स अपने स्मार्ट टीवी में Arattai अकाउंट को लॉग-इन कर बड़ी स्क्रीन पर चैटिंग का मजा ले सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, यूजर्स टीवी के जरिए ही ग्रुप या इंडिविजुअल कॉल कर सकते हैं. अगर आप ग्रुप कॉल कर रहे हैं तो बड़ी स्क्रीन पर सभी लोगों को एक साथ देख सकते हैं.
2021 में लॉन्च हुई थी यह ऐप
तमिल भाषा के शब्द Arattai का मतलब अनौपचारिक बातचीत होता है. जोहो कॉर्पोरेशन ने साइड प्रोजेक्ट के तौर पर इस ऐप को 2021 में लॉन्च किया था, लेकिन लोगों का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया. अब केंद्रीय मंत्री की अपील के बाद यह ऐप धूम मचा रही है. तेजी से बढ़ रहे यूजर्स को देखते हुए कंपनी को अपनी तैयारियां तेज करनी पड़ी है. जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेंबू ने बताया कि नए यूजर्स कई गुना बढ़ गए हैं, जिसके देखते हुए इमरजेंसी बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ रहा है.
Source: IOCL