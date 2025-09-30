Samsung Galaxy Ring ने कर दिया कांड! हुआ कुछ ऐसा कि यूजर को ले जाना पड़ा अस्पताल, जानें मामला
सैमसंग गैलेक्सी रिंग के कारण एक यूजर को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. दरअसल, रिंग की बैटरी फूलने के कारण यह उंगली में फंस गई. इसके बाद डॉक्टरी सहायता से इसे निकाला गया.
स्मार्ट गैजेट अक्सर यूजर्स की जान बचाने में काम आते हैं, लेकिन कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं. हाल ही में यूट्यूब और टेक क्रिएटर डेनियल के साथ ऐसा ही हुआ. डेनियल ने अपनी उंगली में सैमसंग की गैलेक्सी रिंग पहनी हुई थी. अचानक से इसकी बैटरी फूलने लगी और यह उंगली में फंस गई. डेनियल ने बताया कि उस वक्त वो एक फ्लाइट पकड़ने वाले थे, लेकिन दर्द के कारण उन्हें जहाज में नहीं बैठने दिया गया और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया. आइए पूरा मामला जानते हैं.
उंगली में फंस गई रिंग
डेनियल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कुछ फोटो शेयर करते हुए मदद मांगी थी. इन फोटोज में रिंग का इंटरनल हिस्सा फूला हुआ नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि फ्लाइट लेने से पहले यह फूलना शुरू हुआ था. उन्होंने सैमसंग को टैग कर इस मामले में मदद मांगी और कहा यह रिंग निकल नहीं रही है और उन्हें तेज दर्द हो रहा है. सैमसंग ने उनसे इस घटना के लिए माफी मांगी है और मदद के लिए उनसे संपर्क किया है.
Update:— Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025
- I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌
- was sent to the hospital, as an emergency
- ring got removed
You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW
डेनियल को ले जाना पड़ा अस्पताल
कुछ ही घंटो बाद डेनियल ने एक और पोस्ट डालकर बताया कि उन्हें जहाज में सवार नहीं होने दिए गया और अस्पताल लाया गया है. यहां डॉक्टरों की मदद से रिंग को निकाला गया है. उन्होंने कहा कि साबुन और हैंड क्रीम की मदद से जब रिंग निकालने की कोशिश की गई तो पहले से फूल चुकी बैटरी और फूल रही थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने पहले बर्फ की मदद से उंगली की सूजन को कम किया और फिर मेडिकल लुब्रिकेंट की मदद से इस डिवाइस को बाहर निकाला. डेनियल इस घटना के बाद काफी सहमे हुए हैं और उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो दोबार कभी इस डिवाइस को यूज नहीं करेंगे.
ये भी पढ़ें-
अब पतले फोन की जंग होगी मजेदार! अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा Moto X70 Air, जानें फीचर्स
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL