Elon Musk की यह कंपनी कर रही हायरिंग, माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने का है इरादा

अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने पिछले महीने एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी मैक्रोहार्ड का ऐलान किया था. यह कंपनी पूरी तरह AI सॉफ्टवेयर पर काम करेगी और इसका इरादा माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने का है. अब इस कंपनी के लिए हायरिंग शुरू हो गई है. मस्क ने एक पोस्ट शेयर करते हुई इसकी जानकारी दी है. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि AI सॉफ्टवेयर कंपनी मैक्रोहार्ड बनाने में मदद करें. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने का इरादा

एलन मस्क अपनी नई कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट का मुकाबला करना चाहता हैं और उन्होंने इसका नाम भी माइक्रोसॉफ्ट से उलट मैक्रोहार्ड रखा है. मस्क का कहना है कि वो इस आइडिया को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा था कि रॉकेट और कार कंपनियों को बड़ी फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी को अधिकतर AI की मदद से बनाया जा सकता है. उनका प्लान ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना है, जो एक साथ काम कर रहे AI एजेंट्स रन करेंगे.

नई टीम में हो रही हायरिंग

xAI के को-फाउंडर Yuhuai Wu ने एक्स पर पोस्ट डालकर मैक्रोहार्ड में हायरिंग की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि कंप्यूटर कंट्रोल एजेंट्स बनाने वाली टीम के लिए हायरिंग हो रही है. ग्रोक 5/मैक्रोहार्ड बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें. उनकी इस पोस्ट को मस्क ने रिपोस्ट किया है. Wu का कहना है कि उन्हें अगले साल तक बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है.

रोचक होगा मुकाबला

माइक्रोसॉफ्ट और एलन मस्क के बीच यह टक्कर मजेदार होने वाली है. माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज और ऑफिस जैसे प्रोडक्ट्स के जरिए पहले ही कमाई कर रही है, वहीं इसने OpenAI के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से AI में भी भारी निवेश किया है. दूसरी तरफ मैक्रोहार्ड अभी अपनी शुरुआत करने जा रही है, लेकिन अप्रत्याशित कदम उठाकर दुनिया को चौंकाने के लिए जाने जाते हैं. टेस्ला से लेकर स्पेसएक्स तक, उन्होंने अपनी कंपनियों से पूरी इंडस्ट्री को ही बदलकर रख दिया है.

