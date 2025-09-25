यह कंपनी लेकर आई थी दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन, जानें कब हुआ था लॉन्च और क्या थे फीचर्स

5G टेक्नोलॉजी अभी नई लगती है. अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं, जो 4G डिवाइस ही यूज कर रहे हैं. देश की सरकारी कंपनी BSNL अभी 4G रोलआउट करने में ही लगी है और 5G के लिए उसके ग्राहकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5G कनेक्टिविटी को आए करीब 9 साल हो चुके हैं और दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन 2019 में लॉन्च हो गया था. आज हम आपको दुनिया के इस पहले 5G स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं.

2016 में लॉन्च हो गए थे 5G के प्री-कमर्शियल डिवाइस

5G के प्री-कमर्शियल डिवाइस 2016 में लॉन्च होने शुरू हो गए थे, लेकिन मास लेवल पर इनकी लॉन्चिंग 2019 में शुरू हुई थी. फरवरी, 2019 में कई कंपनियों ने अपने 5G स्मार्टफोन की झलक दिखाई थी, लेकिन इनमें से कुछ कई महीनों तक लॉन्च नहीं हो सके. सैमसंग ने इस बीच बाजी मारते हुए दुनिया का पहला 5G लॉन्च कर दिया था.

Samsung Galaxy S10 5G हुआ सबसे पहले लॉन्च

शुरुआत में यह फोन मार्च, 2019 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसमें कुछ देरी हो गई. यह 5 अप्रैल को पहली बार साउथ कोरिया के स्टोर्स में पहुंच गया था. अमेरिका में भी यह इसी दिन लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से इसकी लॉन्चिंग 25 अप्रैल तक खिसक गई. इसकी शिपिंग मई में शुरू हुई थी. LG ने भी 16 अप्रैल को अपना पहला 5G फोन V50 ThinQ 5G लॉन्च करने की तैयारी की थी, लेकिन इसमें देरी हुई और 11 मई को लॉन्च हो पाया. मई में LG के साथ Oppo Reno 5G भी लॉन्च हुआ था.

Samsung Galaxy S10 के फीचर्स

Samsung Galaxy S10 5G में 6.7 इंच का डायनामिक AMOLED डिस्प्ले दिया गया था. यह उस वक्त कंपनी की S10 4G सीरीज के सबसे बड़े फोन Galaxy S10+ से भी बड़ा था. इसमें पहली बार सैमसंग ने 25W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट दिया था और यह 3D डेप्थ सेंसर के साथ आने वाला सैमसंग का पहला फोन था. इसके 5G मॉडल के लिए क्राउन सिल्वर कलर एक्सक्लूसिव रखा गया था, जिसे प्रिज्मैटिक इफैक्ट दिया गया था. अलग-अलग एंगल से देखने पर इसके अलग-अलग कलर नजर आते थे.

