अब Google Maps का यह फीचर आपको खुद बताएगा सही रास्ता, ड्राइव करते-करते पूछ सकेंगे सवाल

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Google Maps Ask Feature: Google ने अपने मैप्स ऐप में एक बड़ा अपडेट पेश किया है जिसमें अब यूजर्स सीधे ऐप के अंदर ही सवाल पूछ सकते हैं. इस नए फीचर का नाम Ask Maps है जो Google Gemini की मदद से काम करता है. इसके साथ ही कंपनी ने Immersive Navigation भी पेश किया है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा आसान और विजुअल बना देता है.

Ask Maps: अब मैप्स से करें बातचीत

नए Ask Maps फीचर के जरिए यूजर अब साधारण भाषा में सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें AI के जरिए समझदारी भरे जवाब मिलेंगे. ऐप में एक नया बटन जोड़ा गया है जहां से आप टेक्स्ट या वॉइस के जरिए सवाल कर सकते हैं. अब आप सिर्फ रास्ता ही नहीं पूछेंगे बल्कि यह भी जान सकते हैं कि किसी समय पर ड्राइव करना बेहतर रहेगा या मेट्रो लेना. इतना ही नहीं, रास्ते में अच्छे कैफे या रेस्टोरेंट्स के सुझाव भी मिल सकते हैं.

ट्रिप प्लानिंग भी होगी आसान

यह फीचर सिर्फ नेविगेशन तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी ट्रिप प्लानिंग में भी मदद करता है. अगर आप कहीं घूमने या आउटिंग का प्लान बना रहे हैं तो आप सीधे पूछ सकते हैं कि कहां लाइव मैच के साथ अच्छा खाना मिल सकता है. AI आपके सवाल के अनुसार जगहों की जानकारी, माहौल, पॉपुलर डिश और पार्किंग जैसी डिटेल्स भी सामने ला सकता है जिससे फैसला लेना आसान हो जाता है.

आपकी पसंद के हिसाब से सुझाव

Ask Maps की एक खासियत यह भी है कि यह आपकी पसंद को समझता है. आपने पहले किन जगहों को सर्च या सेव किया है उसी के आधार पर यह नए सुझाव देता है. मान लीजिए आप अक्सर वेज रेस्टोरेंट ढूंढते हैं तो यह फीचर आपको नई जगहों पर भी उसी तरह के विकल्प पहले दिखाएगा. इससे आपकी सर्च और ज्यादा पर्सनल बन जाती है.

Immersive Navigation

Ask Maps के साथ-साथ Google ने Immersive Navigation भी लॉन्च किया है जिसे पिछले कई सालों में सबसे बड़ा अपडेट बताया जा रहा है. अब ड्राइविंग के दौरान आपको सिर्फ मैप नहीं बल्कि आसपास का 3D व्यू भी देखने को मिलेगा. इसमें बिल्डिंग्स, रोड स्ट्रक्चर और फ्लाईओवर तक साफ नजर आएंगे जिससे रास्ता समझना आसान हो जाएगा.

नए अपडेट के बाद ऐप आपको लेन, ट्रैफिक सिग्नल, क्रॉसवॉक और स्टॉप साइन जैसी जरूरी जानकारी भी सही समय पर दिखाएगा. इसके अलावा, आगे आने वाले मोड़ या लेन बदलने की जानकारी पहले से मिल जाएगी जिससे ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनेगी.

बेहतर रूट चुनने में भी मदद

अब Google Maps आपको अलग-अलग रास्तों के फायदे और नुकसान भी बताएगा. जैसे कौन सा रास्ता तेज है लेकिन टोल लगेगा या कौन सा थोड़ा लंबा है लेकिन ट्रैफिक कम है. साथ ही, सड़क पर होने वाली घटनाओं जैसे जाम या एक्सीडेंट की जानकारी भी समय-समय पर मिलती रहेगी.

धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेगा अपडेट

Ask Maps फीचर भारत और अमेरिका में Android और iOS यूजर्स के लिए शुरू किया जा चुका है फिलहाल यह अंग्रेजी में उपलब्ध है और जल्द ही हिंदी सपोर्ट भी आ सकता है. वहीं Immersive Navigation फिलहाल अमेरिका में शुरू हुआ है और आने वाले समय में दूसरे देशों में भी उपलब्ध कराया जाएगा.

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