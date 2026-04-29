माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. 'माइकल' इस साल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की राह पर है. फिल्म ने शानदार ओपनिंग की और दुनियाभर में 217 मिलियन डॉलर कमाए. अब फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है.

'धुरंधर 2' को पछाड़ा

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बता दें कि फिल्म सिर्फ चार दिन में ही इस साल की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म ने 226 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं और 'धुरंधर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है. 'धुरंधर 2' ने अभी तक टोटल 189 मिलियन डॉलर की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म हॉलीवुड की lasher hit Scream 7 (214 मिलियन डॉलर), 'ब्लेड्स ऑफ़ द गार्डियंस' (202 मिलियन डॉलर) को भी पछाड़ दिया है.

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मेकर्स के मुताबिक, फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 13 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए. अपने ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में 97 मिलियन डॉलर कमाए. माइकल ने ओपनिंग वीकेंड के कलेक्शन के मामले में ओपेनहाइमर और बोहेमियन रैप्सोडी को पीछे छोड़ दिया. दोनों ही फिल्में 80 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने में पिछड़ गई थीं.

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'माइकल' बना सकती है ये रिकॉर्ड

सोमवार को फिल्म ने 7.67 मिलियन डॉलर कमाए. बता दें कि फिल्म ने पहले चार दिन में नॉर्थ अमेरिका में 122 मिलियन डॉलर कमाए. चार दिन की कमाई के बाद फिल्म का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस 226 मिलियन डॉलर हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म एक अरब डॉलर तक की कमाई कर सकती है और अगर फिल्म ने ऐसा किया तो ये फिल्म इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी और फिल्म 'द सुपर मारियो गैलेक्सी' को पछाड़ देगी. साथ ही फिल्म 1 अरब डॉलर कमाने वाली पहली बायोपिक बन जाएगी.

फिल्म को Antoine Fuqua ने डायरेक्ट किया है. वहीं जॉन लोगन ने लिखा है. फिल्म में निया लॉन्ग, लॉरा हैरियर, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो जैसे स्टार्स भी हैं