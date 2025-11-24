हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp के ये हैक्स नहीं होंगे आपको पता, जान लिए तो मजा आ जाएगा, आसान हो जाएंगे कई काम

WhatsApp के ये हैक्स नहीं होंगे आपको पता, जान लिए तो मजा आ जाएगा, आसान हो जाएंगे कई काम

अगर आप व्हाट्सऐप यूजर हैं तो इसके कई हैक्स नहीं जानते होंगे. आज हम आपको इसके कुछ हैक्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपके लिए इसे यूज करना और भी यूजफुल हो जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Nov 2025 06:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

WhatsApp लगातार यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और प्राइवेसी बढ़ाने आदि के लिए नए फीचर्स रोल आउट करती रहती है. इनमें से कुछ के बारे में लोगों को पता चल जाता है, लेकिन कई छिपे ही रह जाते हैं. ये फीचर्स न सिर्फ ऐप को यूज करना आसान बनाते हैं बल्कि कई कामों में यूजर का समय भी बचा देते हैं. आज हम आपको इस ऐप के कुछ ऐसे ही हैक्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपके लिए ऐप यूज करना और भी आसान और मजेदार हो जाएगा. 

प्राइवेट कन्वर्सेशन को करें लॉक

WhatsApp के चैट लॉक फीचर से आप अपनी किसी भी प्राइवेट कन्वर्सेशन को लॉक कर सकते हैं. इसे लॉक करने के बाद यह केवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही ओपन होगी. आप चाहें तो अपनी लॉक्ड चैट को पूरी तरह हाइड भी कर सकते हैं, जिन्हें ओपन करने के लिए आपको सीक्रेट कोड डालना पड़ेगा. 

चैट्स को करें पिन

WhatsApp पर चैट लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, ऐसे में कई बार जरूरी चैट्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इससे बचने के लिए आप तीन चैट्स को टॉप पर पिन कर सकते हैं. इंडिविजुअल के साथ-साथ आप ग्रुप चैट्स को भी पिन कर सकते हैं. चैट पिन करने के बाद आपको उसे सर्च करने के लिए पूरी लिस्ट में स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा.

खुद को भी भेज सकते हैं मैसेज

WhatsApp आपको खुद को मैसेज करने का भी ऑप्शन देती है. इस चैट विंडो में आप नोट्स, रिमाइंडर, लिंक्स, डॉक्यूमेंट और फोटोज आदि फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. इसके लिए आपको दूसरा नंबर भी यूज करने की जरूरत नहीं है. WhatsApp का यह बिल्ट-इन फीचर आपको सारी चीजें एक ही जगह स्टोर करने की सहूलियत देता है. साथ ही यह बाकी प्लेटफॉर्म पर भी सिंक होता है, जिससे आप कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

TECH EXPLAINED: AMOLED डिस्प्ले क्या होते हैं और ये बाकी डिस्प्ले से कैसे अलग हैं? जानिये फायदों समेत सारी जरूरी बातें

Published at : 24 Nov 2025 06:37 AM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS WhatsApp Hacks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
हिमाचल प्रदेश
विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का चीफ बनाए जाने पर प्रतिभा सिंह बोलीं, 'यह सोच-समझकर...'
हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बदले जाने पर प्रतिभा सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
बिग बॉस 19 से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
हिमाचल प्रदेश
विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का चीफ बनाए जाने पर प्रतिभा सिंह बोलीं, 'यह सोच-समझकर...'
हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बदले जाने पर प्रतिभा सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
बिग बॉस 19 से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
एक-दूजे की मुहब्बत में पड़े बिल्ली और कुत्ता, यूजर्स बोले- सोसायटी नहीं मानेगी डॉगेश भाई
एक-दूजे की मुहब्बत में पड़े बिल्ली और कुत्ता, यूजर्स बोले- सोसायटी नहीं मानेगी डॉगेश भाई
यूटिलिटी
ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल किया तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना, जान लें नियम
ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल किया तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना, जान लें नियम
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget