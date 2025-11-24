WhatsApp के ये हैक्स नहीं होंगे आपको पता, जान लिए तो मजा आ जाएगा, आसान हो जाएंगे कई काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





WhatsApp लगातार यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और प्राइवेसी बढ़ाने आदि के लिए नए फीचर्स रोल आउट करती रहती है. इनमें से कुछ के बारे में लोगों को पता चल जाता है, लेकिन कई छिपे ही रह जाते हैं. ये फीचर्स न सिर्फ ऐप को यूज करना आसान बनाते हैं बल्कि कई कामों में यूजर का समय भी बचा देते हैं. आज हम आपको इस ऐप के कुछ ऐसे ही हैक्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपके लिए ऐप यूज करना और भी आसान और मजेदार हो जाएगा.

प्राइवेट कन्वर्सेशन को करें लॉक

WhatsApp के चैट लॉक फीचर से आप अपनी किसी भी प्राइवेट कन्वर्सेशन को लॉक कर सकते हैं. इसे लॉक करने के बाद यह केवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही ओपन होगी. आप चाहें तो अपनी लॉक्ड चैट को पूरी तरह हाइड भी कर सकते हैं, जिन्हें ओपन करने के लिए आपको सीक्रेट कोड डालना पड़ेगा.

चैट्स को करें पिन

WhatsApp पर चैट लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, ऐसे में कई बार जरूरी चैट्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इससे बचने के लिए आप तीन चैट्स को टॉप पर पिन कर सकते हैं. इंडिविजुअल के साथ-साथ आप ग्रुप चैट्स को भी पिन कर सकते हैं. चैट पिन करने के बाद आपको उसे सर्च करने के लिए पूरी लिस्ट में स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा.

खुद को भी भेज सकते हैं मैसेज

WhatsApp आपको खुद को मैसेज करने का भी ऑप्शन देती है. इस चैट विंडो में आप नोट्स, रिमाइंडर, लिंक्स, डॉक्यूमेंट और फोटोज आदि फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. इसके लिए आपको दूसरा नंबर भी यूज करने की जरूरत नहीं है. WhatsApp का यह बिल्ट-इन फीचर आपको सारी चीजें एक ही जगह स्टोर करने की सहूलियत देता है. साथ ही यह बाकी प्लेटफॉर्म पर भी सिंक होता है, जिससे आप कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

TECH EXPLAINED: AMOLED डिस्प्ले क्या होते हैं और ये बाकी डिस्प्ले से कैसे अलग हैं? जानिये फायदों समेत सारी जरूरी बातें