Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हजारों प्री-ऑर्डर मिले, 30 मई से बिक्री शुरू होगी।

AI Collar: अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है तो आपने कभी न कभी उनसे बात करने की कोशिश जरूर की होगी. कई लोग अपने पालतू जानवरों की आवाज, हरकतों और इशारों से उनकी भावनाएं समझने की कोशिश करते हैं लेकिन असल में वे क्या कहना चाहते हैं, यह जान पाना आसान नहीं होता. अब चीन की एक टेक कंपनी ने ऐसा दावा किया है जिसने दुनियाभर के पेट लवर्स का ध्यान खींच लिया है.

AI कॉलर करेगा पालतू जानवरों की भाषा का अनुवाद

चीन की स्टार्टअप कंपनी Meng Xiaoyi ने एक खास AI बेस्ड स्मार्ट कॉलर पेश किया है. कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस कुत्तों और बिल्लियों की आवाज उनके हावभाव और व्यवहार को समझकर उसे इंसानी भाषा में बदल सकता है. यानी अब भौं-भौं या म्याऊं सुनकर अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि कॉलर खुद बताएगा कि आपका पेट क्या कहना चाहता है.

कंपनी के मुताबिक यह कॉलर करीब 95 प्रतिशत तक सटीक तरीके से जानवरों की भावनाओं और आवाजों को समझ सकता है. हालांकि अभी तक किसी स्वतंत्र संस्था ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है.

वीडियो में दिखा AI कॉलर का कमाल

स्टार्टअप ने इस डिवाइस का एक डेमो वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो में अलग-अलग कुत्ते और बिल्लियां यह कॉलर पहने नजर आते हैं. एक सीन में बिल्ली ऊपर देखकर म्याऊं करती है जिसके बाद कॉलर इंसानी आवाज में कहता है, मुझे खेलना है. वहीं एक कुत्ते के भौंकने पर डिवाइस कहता है, मुझे भूख लगी है.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ जानवरों की बात समझने तक सीमित नहीं है. कंपनी का दावा है कि इंसान भी इस डिवाइस की मदद से अपने पेट से बात कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर कोई मालिक कहे शांत रहो या आराम से तो कॉलर उस संदेश को जानवरों की आवाज में बदलकर उन्हें समझाने की कोशिश करेगा.

आखिर कैसे काम करता है यह डिवाइस?

कंपनी के अनुसार इस स्मार्ट कॉलर में माइक्रोफोन, मोशन सेंसर और AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यह डिवाइस जानवरों की आवाज, मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर उनकी भावना पहचानने की कोशिश करता है. बताया जा रहा है कि यह सिस्टम Alibaba Cloud के Qwen AI मॉडल पर आधारित है, जिसे लाखों पेट साउंड सैंपल्स से ट्रेन किया गया है. इसी वजह से यह अलग-अलग आवाजों और व्यवहार को पहचानने में सक्षम बताया जा रहा है.

कॉलर का वजन करीब 27 ग्राम है और यह वायरलेस तरीके से एक छोटे कंट्रोल डिवाइस से जुड़ता है. कंपनी का कहना है कि यह 20 से ज्यादा भावनाओं को पहचान सकता है.

लॉन्च से पहले ही हजारों लोगों ने किया प्री-ऑर्डर

Meng Xiaoyi का दावा है कि इस AI कॉलर के लिए अब तक 10 हजार से ज्यादा प्री-ऑर्डर मिल चुके हैं. इसकी शुरुआती कीमत 799 युआन यानी लगभग 11 हजार रुपये रखी गई है. कंपनी इसे 30 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध कराने वाली है.

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