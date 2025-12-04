लिक्विड ग्लास UI बनाने वाले डिजाइनर ने ऐप्पल को कहा टाटा बाय-बाय, अब इस कंपनी से जुड़ेंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ दिनों में कई बड़े नामों ने ऐप्पल साथ छोड़ दिया है और अब कंपनी को एक और बड़ा झटका लगा है. अब आईफोन के लिए लिक्विड ग्लास इंटरफेस डिजाइन करने वाले डिजाइन Alan Dye ने भी कंपनी को अलविदा कह दिया है. करीब 20 सालों तक ऐप्पल में काम करने के बाद Dye अब बतौर चीफ डिजाइन ऑफिसर मेटा को ज्वॉइन करेंगे. Dye 31 दिसंबर से मेटा में अपना कार्यभार संभाल लेंगे.

ऐप्पल के साथ रहा है लंबा सफर

Dye ने 2006 में ऐप्पल के साथ काम करना शुरू किया था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीम में बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर शुरू की थी, लेकिन 2012 में वो Jony Ive की डिजाइनिंग टीम में शामिल हो गए थे. इस तरह वो पिछले कई सालों से ऐप्पल के सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं. 2015 में जब Ive ऐप्पल के चीफ डिजाइन ऑफिसर बन गए तो Dye को यूजर इंटरफेस डिजाइन टीम का प्रमुख बना दिया गया था. इस पद पर रहते हुए उन्होंने आईफोन से लेकर मैकबुक तक सॉफ्टवेयर के विजुअल आस्पेक्ट पर काम किया है. उन्हीं की देखरेख में ऐप्पल ने विजन प्रो का इंटरफेस डिजाइन किया और हाल ही में लॉन्च हुए iOS 26 को भी उनकी निगरानी में तैयार किया गया था. Dye के जाने के बाद अब Stephen Lemay उनकी जगह लेंगे, जो पिछले 25 सालों से ऐप्पल के साथ है.

मेटा में यह भूमिका निभाएंगे Dye

मेटा ने Dye को अपने डिजाइन स्टूडियो की कमान सौंपी है. यह डिजाइन स्टूडियो सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर डिजाइन पर भी काम करेगा. इसका खास फोकस कंपनी के AI पावर्ड हेडसेट और स्मार्ट ग्लासेस पर रहेगा. Dye के आने के बाद माना जा रहा है कि मेटा भी ऐप्पल की तरह अपने इकोसिस्टम की यूनिफाइंग लुक देना चाहती है.

