सिर्फ ये 3 गलत आदतें और उड़ जाएगा आपका महंगा लैपटॉप! देर हुई तो पछताना पड़ेगा

Laptop Tips: आज के समय में लैपटॉप सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि पढ़ाई, ऑफिस और एंटरटेनमेंट का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग अच्छे ब्रांड और महंगे लैपटॉप इसलिए खरीदते हैं ताकि वह लंबे समय तक बिना परेशानी के चलें. लेकिन कई बार हमारी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें ही लैपटॉप को समय से पहले खराब कर देती हैं. अगर आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो हजारों रुपये का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

सस्ते या नकली चार्जर का इस्तेमाल

कई लोग ओरिजिनल चार्जर खराब होने पर सस्ते लोकल चार्जर का इस्तेमाल करने लगते हैं. यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. नकली या खराब क्वालिटी वाले चार्जर से वोल्टेज का सही संतुलन नहीं बन पाता जिससे लैपटॉप की बैटरी और मदरबोर्ड दोनों खराब हो सकते हैं. कई मामलों में इससे शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग की समस्या भी हो जाती है. हमेशा कंपनी द्वारा दिया गया या उसी स्पेसिफिकेशन वाला सर्टिफाइड चार्जर ही इस्तेमाल करें.

लैपटॉप को सही वेंटिलेशन न देना

लैपटॉप इस्तेमाल करते समय लोग उसे बिस्तर, तकिया या गोद में रखकर चला लेते हैं. इससे एयर वेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती. नतीजा यह होता है कि लैपटॉप जल्दी गर्म होने लगता है और उसके इंटरनल पार्ट्स पर बुरा असर पड़ता है. लगातार ओवरहीटिंग से प्रोसेसर और ग्राफिक्स चिप खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. लैपटॉप को हमेशा सपाट और हार्ड सतह पर रखें ताकि हवा का सही फ्लो बना रहे.

तरल पदार्थ पास में रखना

काम करते वक्त चाय, कॉफी या पानी पास में रखना बहुत आम बात है. लेकिन एक छोटी सी लापरवाही आपके महंगे लैपटॉप को हमेशा के लिए खराब कर सकती है. अगर गलती से भी तरल पदार्थ की कुछ बूंदें कीबोर्ड के अंदर चली गईं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है. कई बार तो लैपटॉप पूरी तरह बंद हो जाता है और रिपेयर का खर्च बहुत ज्यादा आ जाता है. कोशिश करें कि लैपटॉप के पास कभी भी लिक्विड न रखें.

छोटी सावधानी, बड़ा फायदा

इन तीन आदतों से बचकर आप अपने लैपटॉप की उम्र काफी हद तक बढ़ा सकते हैं. थोड़ी सी समझदारी और सावधानी आपको महंगे रिपेयर से बचा सकती है. याद रखें, लैपटॉप जितना स्मार्ट है, उतनी ही स्मार्ट देखभाल की भी जरूरत होती है.

