हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAmazon–Flipkart नहीं, यहां मिल रहा सबसे सस्ता iPhone 16 Plus! कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Amazon–Flipkart नहीं, यहां मिल रहा सबसे सस्ता iPhone 16 Plus! कीमत जानकर चौंक जाएंगे

iPhone 16: Apple के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 16 Plus की कीमत में एक बार फिर बड़ी कटौती देखने को मिली है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Jan 2026 02:06 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 16: Apple के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 16 Plus की कीमत में एक बार फिर बड़ी कटौती देखने को मिली है. लॉन्च के मुकाबले अब यह फोन काफी सस्ते में मिल रहा है. खास बात यह है कि यह ऑफर Amazon और Flipkart की रिपब्लिक डे सेल का हिस्सा नहीं है, जहां फिलहाल iPhone 16 Plus पर सीमित छूट ही दी जा रही है.

2024 में लॉन्च हुआ iPhone 16 Plus अपने प्रीमियम डिजाइन, Dynamic Island और इन-बिल्ट AI फीचर्स की वजह से Apple के सबसे एडवांस स्मार्टफोन्स में गिना जाता है.

यहां मिल रहा सबसे सस्ता iPhone 16 Plus

जहां Amazon और Flipkart पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर Vijay Sales ने iPhone 16 Plus पर कहीं ज्यादा दमदार ऑफर पेश किया है. Vijay Sales ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए भी बिक्री करता है और फिलहाल यहां यह फोन सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है. iPhone 16 Plus की लॉन्च कीमत 89,900 रुपये थी. Vijay Sales की रिपब्लिक डे सेल में यही फोन अब सिर्फ 71,890 रुपये में मिल रहा है यानी सीधे 18,000 रुपये की भारी कटौती.

अगर दूसरी वेबसाइट्स से तुलना करें तो

Amazon पर इसकी कीमत करीब 74,900 रुपये है, जबकि Flipkart पर यह 79,900 रुपये में लिस्टेड है. ऐसे में इस वक्त iPhone 16 Plus खरीदने के लिए Vijay Sales सबसे सस्ता विकल्प बनकर सामने आया है.

दमदार डिस्प्ले और शानदार परफॉर्मेंस

iPhone 16 Plus में 6.7 इंच का बड़ा Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो OLED पैनल के साथ आता है. इसका डिस्प्ले शार्प विजुअल्स और शानदार कलर आउटपुट देता है.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें Apple का नया A18 Bionic चिपसेट लगाया गया है, जो Apple Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करता है और AI से जुड़े कामों को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाता है.

डिजाइन की बात करें तो फोन में एल्यूमिनियम बॉडी दी गई है और यह IP68 रेटिंग के साथ आता है जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहता है.

कैमरा, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज ऑप्शन

iPhone 16 Plus में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

यह स्मार्टफोन iOS 18 पर चलता है और भविष्य में iOS 26 तक का अपडेट पाने के लिए एलिजिबल है. स्टोरेज के लिए Apple ने इसे 128GB, 256GB और 512GB के तीन विकल्पों में लॉन्च किया है.

अगर आप iPhone 16 Plus खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Amazon और Flipkart के बजाय Vijay Sales की यह डील आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है.

Samsung Galaxy M56 पर मिल रही तगड़ी छूट

ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Samsung Galaxy M56 पर भी जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस फोन के 8+128GB वेरिएंट की असल कीमत 33,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद यहां पर ये महज 21,998 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन को आप आसान किस्तों पर भी खरीद सकते हैं. साथ ही फोन में आपको कई सारे शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे.

Published at : 19 Jan 2026 02:06 PM (IST)
IPhone 16 Plus
