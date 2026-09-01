Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTim Cook की जगह आए John Ternus! Apple में आज से शुरू हुआ नया युग, जानें क्या बदलेगा?

Tim Cook की जगह आए John Ternus! Apple में आज से शुरू हुआ नया युग, जानें क्या बदलेगा?

Tim Cook के बाद John Ternus ने Apple की कमान संभाल ली है. अब कंपनी में नए नेतृत्व का दौर शुरू हुआ है. आइए जानते हैं कि Ternus के सामने क्या चुनौतियां हैं और Apple की दिशा में क्या बदलाव हो सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Sep 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Apple में आज यानी 1 सितंबर 2026 से बड़ा नेतृत्व बदलाव हो गया है. करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले Tim Cook अब CEO की कुर्सी छोड़ चुके हैं और उनकी जगह लंबे समय से Apple के हार्डवेयर कारोबार को संभाल रहे John Ternus ने ले ली है. Cook अब Apple के Executive Chairman की भूमिका में रहेंगे. कंपनी के मुताबिक ये बदलाव लंबे समय की succession planning का हिस्सा माना जा रहा है.

Tim Cook का 15 साल का शानदार सफर

Tim Cook ने अगस्त 2011 में Steve Jobs के बाद Apple के CEO का पद संभाला था. शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या Cook, Jobs जैसी विरासत वाली कंपनी को उसी ऊंचाई पर ले जा पाएंगे? 15 साल बाद आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने Apple को एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ाया.

Cook के कार्यकाल में Apple की बाजार वैल्यू कई गुना बढ़ी और कंपनी 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की विशाल टेक कंपनी बन गई. इस दौरान iPhone की बिक्री और Apple के एक्टिव डिवाइस बेस में जबरदस्त विस्तार हुआ. Apple ने 3 अरब से ज्यादा iPhone शिपमेंट का आंकड़ा भी पार किया है.

Cook की सबसे बड़ी उपलब्धियों में Apple के Services कारोबार का विस्तार भी शामिल है. Apple Music, Apple TV+, iCloud और दूसरी सर्विसेज ने कंपनी को सिर्फ हार्डवेयर बेचने वाली कंपनी से एक मजबूत recurring-revenue बिजनेस में बदलने में मदद की. Apple Watch और AirPods जैसे नए प्रोडक्ट कैटेगरी भी इसी दौर में कंपनी की पहचान बने.

Supply Chain और Apple Silicon पर बड़ा फोकस

Tim Cook की खासियत सिर्फ नए प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं था बल्कि उन्होंने Apple की supply chain और manufacturing operations को बेहद मजबूत बनाया. चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत समेत दूसरे देशों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी कंपनी ने कदम बढ़ाए.

इसके अलावा Apple Silicon चिप्स की ओर Mac का ट्रांजिशन Cook के दौर की बड़ी टेक्निकल उपलब्धियों में गिना जाता है. इससे Mac की performance और power efficiency में बड़ा बदलाव आया है.

यह भी पढ़ें: Apple Watch में SE का क्या मतलब होता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

हालांकि Cook के कार्यकाल में Apple को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है. खासकर Artificial Intelligence के क्षेत्र में कंपनी की धीमी रफ्तार पर सवाल उठे थे. वहीं चीन पर manufacturing dependence और दुनियाभर में regulatory pressure भी Apple के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

कौन हैं John Ternus?

अब Apple की कमान John Ternus के हाथों में है. Ternus कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हैं बल्कि वह पिछले करीब 25 वर्षों से Apple का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने 2001 में Apple के Product Design team से अपना सफर शुरू किया था. इससे पहले वह Virtual Research Systems में mechanical engineer के तौर पर काम कर चुके थे. उन्होंने University of Pennsylvania से Mechanical Engineering में bachelor's degree हासिल की है.

Ternus ने Apple में रहते हुए iPad, iPhone, Mac, AirPods और Apple Watch समेत कई जरूरी प्रोडक्ट्स के हार्डवेयर डेवलपमेंट में भूमिका निभाई. वह 2013 में Hardware Engineering के Vice President बने और 2021 में Senior Vice President of Hardware Engineering की जिम्मेदारी संभाली.

Ternus के आने से किस दिशा में जाएगा Apple?

Tim Cook जहां operations, supply chain और business management के लिए जाने जाते हैं, वहीं John Ternus की सबसे बड़ी ताकत engineering और product development है. ऐसे में Apple के अगले दौर में hardware innovation पर ज्यादा जोर देखने को मिल सकता है.

Foldable iPhone, नए AI-powered features, Apple के future devices और नई product categories पर Ternus की इंजीनियरिंग सोच का असर दिखाई दे सकता है. Apple के सामने AI की दौड़ में Google और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों से मुकाबला करने की चुनौती भी है.

यह भी पढ़ें:

Wi-Fi 6 और Wi-Fi 7 में क्या है अंतर? जानें घर के लिए कौन सा है बेहतर

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Tim Cook Apple CEO TECH NEWS HINDI John Ternus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Tim Cook की जगह आए John Ternus! Apple में आज से शुरू हुआ नया युग, जानें क्या बदलेगा?
Tim Cook की जगह आए John Ternus! Apple में आज से शुरू हुआ नया युग, जानें क्या बदलेगा?
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi 6 और Wi-Fi 7 में क्या है अंतर? जानें घर के लिए कौन सा है बेहतर
Wi-Fi 6 और Wi-Fi 7 में क्या है अंतर? जानें घर के लिए कौन सा है बेहतर
टेक्नोलॉजी
iPhone Ultra में नहीं मिलेगी Apple Pencil? बड़ा खुलासा
iPhone Ultra में नहीं मिलेगी Apple Pencil? बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
MacBook बेच रहे हैं? Data Migration से Reset तक पहले करें ये जरूरी काम
MacBook बेच रहे हैं? Data Migration से Reset तक पहले करें ये जरूरी काम
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
ट्रेंडिंग
बन जा तू गाने पर हसीनाओं ने ढाया कहर, वीडियो देख बावरे हुए यूजर्स
बन जा तू गाने पर हसीनाओं ने ढाया कहर, वीडियो देख बावरे हुए यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget