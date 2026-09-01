Tim Cook की जगह आए John Ternus! Apple में आज से शुरू हुआ नया युग, जानें क्या बदलेगा?

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Apple में आज यानी 1 सितंबर 2026 से बड़ा नेतृत्व बदलाव हो गया है. करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले Tim Cook अब CEO की कुर्सी छोड़ चुके हैं और उनकी जगह लंबे समय से Apple के हार्डवेयर कारोबार को संभाल रहे John Ternus ने ले ली है. Cook अब Apple के Executive Chairman की भूमिका में रहेंगे. कंपनी के मुताबिक ये बदलाव लंबे समय की succession planning का हिस्सा माना जा रहा है.

Tim Cook का 15 साल का शानदार सफर

Tim Cook ने अगस्त 2011 में Steve Jobs के बाद Apple के CEO का पद संभाला था. शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या Cook, Jobs जैसी विरासत वाली कंपनी को उसी ऊंचाई पर ले जा पाएंगे? 15 साल बाद आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने Apple को एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ाया.

Cook के कार्यकाल में Apple की बाजार वैल्यू कई गुना बढ़ी और कंपनी 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की विशाल टेक कंपनी बन गई. इस दौरान iPhone की बिक्री और Apple के एक्टिव डिवाइस बेस में जबरदस्त विस्तार हुआ. Apple ने 3 अरब से ज्यादा iPhone शिपमेंट का आंकड़ा भी पार किया है.

Cook की सबसे बड़ी उपलब्धियों में Apple के Services कारोबार का विस्तार भी शामिल है. Apple Music, Apple TV+, iCloud और दूसरी सर्विसेज ने कंपनी को सिर्फ हार्डवेयर बेचने वाली कंपनी से एक मजबूत recurring-revenue बिजनेस में बदलने में मदद की. Apple Watch और AirPods जैसे नए प्रोडक्ट कैटेगरी भी इसी दौर में कंपनी की पहचान बने.

Supply Chain और Apple Silicon पर बड़ा फोकस

Tim Cook की खासियत सिर्फ नए प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं था बल्कि उन्होंने Apple की supply chain और manufacturing operations को बेहद मजबूत बनाया. चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत समेत दूसरे देशों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी कंपनी ने कदम बढ़ाए.

इसके अलावा Apple Silicon चिप्स की ओर Mac का ट्रांजिशन Cook के दौर की बड़ी टेक्निकल उपलब्धियों में गिना जाता है. इससे Mac की performance और power efficiency में बड़ा बदलाव आया है.

हालांकि Cook के कार्यकाल में Apple को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है. खासकर Artificial Intelligence के क्षेत्र में कंपनी की धीमी रफ्तार पर सवाल उठे थे. वहीं चीन पर manufacturing dependence और दुनियाभर में regulatory pressure भी Apple के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

कौन हैं John Ternus?

अब Apple की कमान John Ternus के हाथों में है. Ternus कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हैं बल्कि वह पिछले करीब 25 वर्षों से Apple का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने 2001 में Apple के Product Design team से अपना सफर शुरू किया था. इससे पहले वह Virtual Research Systems में mechanical engineer के तौर पर काम कर चुके थे. उन्होंने University of Pennsylvania से Mechanical Engineering में bachelor's degree हासिल की है.

Ternus ने Apple में रहते हुए iPad, iPhone, Mac, AirPods और Apple Watch समेत कई जरूरी प्रोडक्ट्स के हार्डवेयर डेवलपमेंट में भूमिका निभाई. वह 2013 में Hardware Engineering के Vice President बने और 2021 में Senior Vice President of Hardware Engineering की जिम्मेदारी संभाली.

Ternus के आने से किस दिशा में जाएगा Apple?

Tim Cook जहां operations, supply chain और business management के लिए जाने जाते हैं, वहीं John Ternus की सबसे बड़ी ताकत engineering और product development है. ऐसे में Apple के अगले दौर में hardware innovation पर ज्यादा जोर देखने को मिल सकता है.

Foldable iPhone, नए AI-powered features, Apple के future devices और नई product categories पर Ternus की इंजीनियरिंग सोच का असर दिखाई दे सकता है. Apple के सामने AI की दौड़ में Google और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों से मुकाबला करने की चुनौती भी है.

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