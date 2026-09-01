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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple Watch में SE का क्या मतलब होता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

Apple Watch में SE का क्या मतलब होता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

Apple Watch में SE सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि खास मायने रखता है. आखिर इसका पूरा मतलब क्या है और Apple ने इस नाम को क्यों चुना? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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अगर आप Apple Watch खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको उसके कई सारे मॉडल देखने को मिलेंगे. इसी दौरान आपने Apple Watch SE का नाम भी जरूर सुना होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस मॉडल के नाम में SE का मतलब क्या होता है? कई लोग मानते हैं कि ये किसी खास टेक्नोलॉजी या फीचर का शॉर्ट फॉर्म है. हालांकि, इसकी कहानी थोड़ी अलग है. आइए जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई.

क्या है SE का मतलब?

जानकारी के अनुसार, Apple ने SE नाम का इस्तेमाल अपने ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए किया है जो कंपनी के प्रीमियम मॉडल्स के मुकाबले में कम कीमत में यूजर्स को ज्यादा फीचर्स उपलब्ध कराते हैं. Apple ने SE का कोई आधिकारिक फुल फॉर्म स्पष्ट रूप से तय नहीं किया है.

यानी SE को किसी निश्चित शब्द का ऑफिशियल रूप मानना सही नहीं होगा. इसे नॉर्मली एक ऐसे मॉडल लाइनअप के तौर पर समझा जा सकता है जो कम कीमत में Apple Watch का एक्सपीरिएंस देने के लिए तैयार किया गया है.

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Apple Watch SE क्यों है खास?

Apple Watch SE को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया जाता है जो Apple Watch के स्मार्ट फीचर्स को पसंद तो करते हैं लेकिन बजट के चलते खरीद नहीं पाते हैं. इसमें नोटिफिकेशन, फिटनेस ट्रैकिंग, वर्कआउट रिकॉर्डिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और Apple के दूसरे स्मार्ट फीचर्स जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं.

हालांकि, SE मॉडल में प्रीमियम Apple Watch के मुकाबले में कुछ एडवांस फीचर्स और हार्डवेयर लिमिटेड हो सकते हैं. यही वजह है कि इसकी कीमत भी ज्यादातर कम रखी जाती है.

क्या SE का मतलब Special Edition है?

ज्यादातर लोगों को लगता है कि Apple Watch SE को Special Edition कहा जाता है लेकिन Apple ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि SE का फुल फॉर्म Special Edition है. इसके अलावा दिलचस्प बात ये है कि SE नाम सिर्फ Apple Watch तक सीमित नहीं है. Apple ने iPhone जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी SE ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया है.

इसका मकसद ऐसे यूजर्स तक पहुंचना है जो Apple का डिवाइस तो चाहते हैं लेकिन फ्लैगशिप मॉडल पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं. इस तरह SE लाइनअप Apple के प्रीमियम और ज्यादा किफायती ऑप्शनों के बीच एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश करता है.

क्या Apple Watch SE खरीदना सही है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको फिटनेस ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन और Apple के इकोसिस्टम का हिस्सा बनना है तो SE मॉडल आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. लेकिन अगर आपको सबसे एडवांस हेल्थ फीचर्स, प्रीमियम डिस्प्ले या अन्य हाई-एंड फीचर्स पसंद हैं तो Apple Watch के प्रीमियम मॉडल खरीद सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Apple Watch TECH NEWS HINDI
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