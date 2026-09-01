Wi-Fi 6 और Wi-Fi 7 में क्या है अंतर? जानें घर के लिए कौन सा है बेहतर

टेक्नोलॉजी के समय में स्मार्ट गैजेट्स का चलन काफी बढ़ चुका है. घरों में आजकल स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप जैसे कई सारे डिवाइस होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं. घर में लोग इंटरनेट के लिए अब Wi-Fi का इस्तेमाल करने लगे हैं. लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते घर में कौन सा वाई-फाई राउटर बेहतर रहेगा, ये चुनना भी लोगों के लिए एक चुनौती बन चुका है. अभी तक लोग Wi-Fi 6 का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन अब मार्केट में Wi-Fi 7 भी आ चुका है जो ज्यादा एडवांस माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि दोनों में क्या है अंतर और आपके घर के लिए कौन सा वाला वाई-फाई बेस्ट रहेगा.

Wi-Fi 7 में क्या है खास?

जानकारी के मुताबिक, Wi-Fi 7 मार्केट में कुछ समय पहले ही आया है. ये वायरलेस है काफी एडवांस भी माना जा रहा है. बता दें कि ये पुराने Wi-Fi के मुकाबले में ज्यादा बेहतर स्पीड, कम लेटेंसी और ज्यादा डिवाइस को संभालने की ताकत देने के लिए डिजाइन किया गया है.

इसके अलावा इस वाई-फाई की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये Multi-Link Operation (MLO) टेक्नोलॉजी में शामिल है. इसकी मदद से सपोर्टेड डिवाइस एक साथ अलग-अलग Wi-Fi बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे नेटवर्क की ताकत बढ़ाने और कनेक्शन को ज्यादा स्टेबल रखने में मदद मिलती है.

मिलता है 320MHz चैनल

आपको बता दें कि Wi-Fi 7 में 320MHz तक के चैनल मौजूद हैं जो Wi-Fi 6E के 160MHz चैनल के मुकाबले में करीब डबल हैं. ज्यादा चौड़ा चैनल ज्यादा डेटा को एक साथ ट्रांसफर करने में मदद करता है.

इसके अलावा Wi-Fi 7 में 4K-QAM जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक की मदद से एक ही सिग्नल में ज्यादा डेटा भेजना आसान हो जाता है. यही वजह है कि Wi-Fi 7 की मैक्सिमम स्पीड करीब 46Gbps तक बताई जाती है.

हालांकि, घर में मिलने वाली असली स्पीड इससे काफी कम होती है. ये आपके इंटरनेट प्लान, राउटर, डिवाइस और नेटवर्क पर एक साथ जुड़े गैजेट्स पर निर्भर करती है.

Wi-Fi 6 और Wi-Fi 6E अभी भी क्यों अच्छे हैं?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके घर में नॉर्मल ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास और ऑफिस का काम होता है तो Wi-Fi 6 अभी भी काफी अच्छा ऑप्शन है. ये कई डिवाइस को एक साथ कंट्रोल कर सकता है और पुराने Wi-Fi स्टैंडर्ड के मुकाबले में बेहतर नेटवर्क देने में सक्षम है.

Wi-Fi 6E में एक एक्सट्रा 6GHz बैंड कनेक्ट करता है. इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम और कम भीड़ वाले चैनल मिलते हैं, खासकर तब जब आसपास कई Wi-Fi नेटवर्क मौजूद हों.

घर के लिए कौन-सा Wi-Fi चुनना बेहतर?

बताते चलें कि अगर आप बजट में अच्छा और भरोसेमंद राउटर चाहते हैं और घर में एक नॉर्मल इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए Wi-Fi 6 एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

वहीं, अगर आपके घर में बहुत सारे डिवाइस हैं, 4K/8K स्ट्रीमिंग, बड़े फाइल डाउनलोड, क्लाउड गेमिंग या हाई-स्पीड नेटवर्किंग का इस्तेमाल होता है और आपके नए गैजेट Wi-Fi 7 सपोर्ट करते हैं तो Wi-Fi 7 को खरीदना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है.

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