Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Cheap Recharge Plans: पिछले कुछ समय से जियो और एयरटेल समेत सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान काफी महंगे कर दिए हैं. लोग अकसर इन प्लान की महंगी कीमतों और इनमें मिलने वाली कम वैलिडिटी की शिकायत करते रहते हैं. इस सबसे उलट आज हम आपको इन कंपनियों के एकदम सस्ते प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं. जरूरत के टाइम ये रिचार्ज प्लान आपके खूब काम आ सकते हैं. खास बात ये है कि इन सभी प्लान्स की कीमत 30 रुपये से कम हैं.

जियो के सबसे सस्ते प्लान

कम लोगों को ही इसका पता है, लेकिन जियो का 11 रुपये का भी रिचार्ज प्लान है. इसमें 10GB डेटा मिलता है. यानी 11 रुपये में कंपनी 10GB डेटा दे रही है, लेकिन इसकी वैलिडिटी केवल एक घंटे की है. इसके दूसरे सस्ते प्लान की बात करें तो जियो 19 रुपये में एक दिन की वैलिडिटी और 1GB डेटा और 29 रुपये में दो दिन की वैलिडिटी के साथ 2GB डेटा ऑफर करती है. इन प्लान में बाकी कोई बेनेफिट्स नहीं हैं.

एयरटेल के सस्ते प्लान

जियो की तरह एयरटेल के भी सस्ते प्लान हैं. कंपनी 22 रुपये वाले प्लान में एक दिन की वैलिडिटी के साथ 1GB डेटा देती है. इसी तरह 26 रुपये का प्लान भी एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें 1.5GB डेटा मिलता है. इन प्लान के साथ कॉलिंग और SMS जैसे बेनेफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं.

ये हैं Vi के सस्ते प्लान्स

जियो और एयरटेल की तरह वोडाफोन आइडिया भी सस्ते प्लान में डेटा बेनेफिट देती है. Vi के 23 रुपये के रिचार्ज प्लान में यूजर को एक दिन के लिए 1GB डेटा मिलता है. वहीं 26 रुपये के प्लान में कंपनी एक दिन की वैलिडिटी के साथ 1.5GB डेटा दे रही है. इसमें भी कॉलिंग और बाकी बेनेफिट्स नहीं मिलते.

ये भी पढ़ें-

नया फोन लेना है तो इस हफ्ते शुरू होगी इन नए स्मार्टफोन्स की बिक्री, लिस्ट में iPhone 17e भी शामिल