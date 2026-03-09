हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी30 रुपये से भी कम में 10GB डेटा, जरूरत के टाइम खूब काम आएंगे जियो, Vi और एयरटेल के ये एकदम सस्ते प्लान

30 रुपये से भी कम में 10GB डेटा, जरूरत के टाइम खूब काम आएंगे जियो, Vi और एयरटेल के ये एकदम सस्ते प्लान

Cheap Recharge Plans: जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कई सस्ते प्लान भी मौजूद हैं, जो एक-दो दिन की वैलिडिटी के साथ डेटा भी ऑफर करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 07:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cheap Recharge Plans: पिछले कुछ समय से जियो और एयरटेल समेत सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान काफी महंगे कर दिए हैं. लोग अकसर इन प्लान की महंगी कीमतों और इनमें मिलने वाली कम वैलिडिटी की शिकायत करते रहते हैं. इस सबसे उलट आज हम आपको इन कंपनियों के एकदम सस्ते प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं. जरूरत के टाइम ये रिचार्ज प्लान आपके खूब काम आ सकते हैं. खास बात ये है कि इन सभी प्लान्स की कीमत 30 रुपये से कम हैं. 

जियो के सबसे सस्ते प्लान

कम लोगों को ही इसका पता है, लेकिन जियो का 11 रुपये का भी रिचार्ज प्लान है. इसमें 10GB डेटा मिलता है. यानी 11 रुपये में कंपनी 10GB डेटा दे रही है, लेकिन इसकी वैलिडिटी केवल एक घंटे की है. इसके दूसरे सस्ते प्लान की बात करें तो जियो 19 रुपये में एक दिन की वैलिडिटी और 1GB डेटा और 29 रुपये में दो दिन की वैलिडिटी के साथ 2GB डेटा ऑफर करती है. इन प्लान में बाकी कोई बेनेफिट्स नहीं हैं.

एयरटेल के सस्ते प्लान

जियो की तरह एयरटेल के भी सस्ते प्लान हैं. कंपनी 22 रुपये वाले प्लान में एक दिन की वैलिडिटी के साथ 1GB डेटा देती है. इसी तरह 26 रुपये का प्लान भी एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें 1.5GB डेटा मिलता है. इन प्लान के साथ कॉलिंग और SMS जैसे बेनेफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं. 

ये हैं Vi के सस्ते प्लान्स

जियो और एयरटेल की तरह वोडाफोन आइडिया भी सस्ते प्लान में डेटा बेनेफिट देती है. Vi के 23 रुपये के रिचार्ज प्लान में यूजर को एक दिन के लिए 1GB डेटा मिलता है. वहीं 26 रुपये के प्लान में कंपनी एक दिन की वैलिडिटी के साथ 1.5GB डेटा दे रही है. इसमें भी कॉलिंग और बाकी बेनेफिट्स नहीं मिलते.

ये भी पढ़ें-

नया फोन लेना है तो इस हफ्ते शुरू होगी इन नए स्मार्टफोन्स की बिक्री, लिस्ट में iPhone 17e भी शामिल

Published at : 09 Mar 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Airtel Jio Data Packs Vodafone Idea TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सर्विस सेंटर में फोन देने से पहले यह काम करना है जरूरी, भूल गए तो बड़ा खतरा, हो जाएगा भयंकर नुकसान
सर्विस सेंटर में फोन देने से पहले यह काम करना है जरूरी, भूल गए तो बड़ा खतरा, हो जाएगा भयंकर नुकसान
टेक्नोलॉजी
चेहरा दिखाए बिना YouTube से कमाई? जानिए कैसे लोग घर बैठे कमा रहे हजारों-लाखों रुपये
चेहरा दिखाए बिना YouTube से कमाई? जानिए कैसे लोग घर बैठे कमा रहे हजारों-लाखों रुपये
टेक्नोलॉजी
US-Israel Iran War: ईरान में नमाज की टाइमिंग बताने वाली ऐप BadeSaba को किया गया हैक, जानिए इसके कारण
US-Israel Iran War: ईरान में नमाज की टाइमिंग बताने वाली ऐप BadeSaba को किया गया हैक, जानिए इसके कारण
टेक्नोलॉजी
Meta AI चश्मे से कैद हो रहे लोगों के निजी पल! इस देश में मच गया हंगामा, जानिए क्या है पूरा मामला
Meta AI चश्मे से कैद हो रहे लोगों के निजी पल! इस देश में मच गया हंगामा, जानिए क्या है पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War Update: अमेरिका में तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार | Mojtaba Khamenei | Trump
Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget