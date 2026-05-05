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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 फाइनल के वेन्यू पर बवाल, 'टिकट विवाद' से बढ़ी BCCI की टेंशन, जानें पूरा मामला

IPL 2026 फाइनल के वेन्यू पर बवाल, 'टिकट विवाद' से बढ़ी BCCI की टेंशन, जानें पूरा मामला

IPL 2026 Playoff Schedule and Venue: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मैचों के शेड्यूल को लेकर BCCI के सामने नई मुसीबत आ गई है. फाइनल का वेन्यू बेंगलुरू से बदला जा सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 May 2026 05:16 PM (IST)
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IPL 2026 टूर्नामेंट का लीग स्टेज 24 मई को समाप्त हो रहा है. प्लेऑफ चरण बहुत करीब आ चुका है, लेकिन फाइनल और अन्य प्लेऑफ मुकाबलों का वेन्यू घोषित करने से पहले BCCI के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है. चूंकि IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने जीता था और अगले सीजन का फाइनल गत चैंपियन टीम के होमग्राउंड पर खेला जाता है. प्लान अनुसार आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरू में होना है, लेकिन MLA टिकट वाली मुसीबत के चलते इस बार खिताबी मुकाबले का आयोजन शायद बेंगलुरू में ना हो.

BCCI सचिव देवजीत सैकिया कह चुके हैं कि बहुत जल्द प्लेऑफ का शेड्यूल की घोषणा कर दी जाएगी. वहीं अब न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि प्लेऑफ और फाइनल मैचों का आयोजन पंजाब और कर्नाटक में संभव है. पिछले साल के विजेता यानी RCB के होमग्राउंड पर फाइनल होना चाहिए, लेकिन MLA टिकट वाला मामला बेंगलुरू में समस्याएं पैदा कर रहा है. अगर इसका समाधान नहीं निकल पाता है, तो फाइनल का आयोजन बेंगलुरू के बजाय किसी दूसरे शहर में करवाया जाएगा. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल कर्नाटक की हुनगुंड विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक विजयानंद कशप्पानवर ने सार्वजनिक रूप से मांग रखी थी कि प्रत्येक विधायक को IPL के मैचों में कम से कम पांच-पांच टिकट मिलने चाहिए. उनका मानना था कि विधायक जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें VIP माना जाना चाहिए, जिससे उन्हें आम लोगों की तरह लाइन में ना लगना पड़े. कई अन्य विधायकों ने इस मांग का समर्थन किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक समझौते की घोषणा कि जिसके तहत प्रत्येक विधायक को चिन्नास्वामी स्टेडियम में तीन-तीन टिकट आवंटित किए गए. मामला यहां भी शांत नहीं पड़ा, क्योंकि टिकटों का दुरुपयोग रोकने हेतु कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा कि आवंटित टिकटों का इस्तेमाल सिर्फ विधायक और उनके परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं.

फिलहाल इस मामले को लेकर कोई स्पष्टता नहीं मिली है कि IPL 2026 का फाइनल मैच बेंगलुरू के एमचिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा या नहीं. प्लेऑफ स्टेज में करीब दो सप्ताह का समय बचा है, लेकिन अब तक शेड्यूल का कोई अता-पता नहीं है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 May 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Bengaluru IPL 2026 IPL 2026 Playoff IPL Final 2026
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