हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI नहीं छीन रहा रोजगार, बल्कि खोल रहा है लाखों नए अवसर! जेफ बेजोस का बड़ा खुलासा

AI नहीं छीन रहा रोजगार, बल्कि खोल रहा है लाखों नए अवसर! जेफ बेजोस का बड़ा खुलासा

Jeff Bezos on AI: हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बेजोस ने अपनी नई AI कंपनी Prometheus के बारे में बात की.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Jun 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • AI नवाचार बढ़ाएगा, नए उद्योग और रोजगार बनाएगा।

Jeff Bezos on AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते प्रभाव ने दुनियाभर में एक बड़ी बहस को जन्म दिया है. कई लोगों का मानना है कि AI आने वाले वर्षों में लाखों लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा और रोजगार का संकट पैदा होगा. खासकर OpenAI, Anthropic जैसी कंपनियों के उन्नत AI चैटबॉट्स आने के बाद यह चिंता और बढ़ गई है. हालांकि, Amazon के संस्थापक जेफ बेजोस इस सोच से सहमत नहीं हैं. उनका मानना है कि AI नौकरी खत्म करने के बजाय नए अवसरों और रोजगार के रास्ते खोलेगा.

AI को लेकर डर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है

हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बेजोस ने अपनी नई AI कंपनी Prometheus के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि यह मान लेना गलत है कि AI के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो जाएंगी. उनके अनुसार, AI इंसानों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, नए उद्योगों को जन्म देगा और ऐसे काम पैदा करेगा जिनकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती.

बेजोस का कहना है कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि AI के कारण सभी नौकरियां गायब हो जाएंगी, वे वास्तविकता को सही तरीके से नहीं देख रहे हैं. उनके अनुसार, तकनीकी बदलाव हमेशा नए अवसर लेकर आते हैं.

आने वाला दशक हो सकता है तकनीकी चमत्कारों का दौर

जेफ बेजोस का मानना है कि AI केवल एक तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की कई बड़ी क्रांतियों का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान, बायोटेक्नोलॉजी और AI जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति देखने को मिलेगी.

उनके मुताबिक, अगले दस वर्षों में दुनिया कई ऐसे तकनीकी चमत्कार देख सकती है जो आज असंभव लगते हैं. AI इस परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक होगा.

क्या है Prometheus?

Prometheus एक AI स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत नवंबर 2025 में जेफ बेजोस और पूर्व Google अधिकारी विक्रम बजाज ने मिलकर की थी. Amazon के CEO पद से हटने के बाद यह पहली कंपनी है जिसका नेतृत्व बेजोस खुद कर रहे हैं.

इस कंपनी का लक्ष्य एक ऐसा AI सिस्टम विकसित करना है जिसे बेजोस Artificial General Engineer कहते हैं. यह सिस्टम वास्तविक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेटा पर प्रशिक्षित होगा और जटिल उत्पादों को डिजाइन करने में मदद करेगा.

चैटबॉट नहीं इंजीनियरिंग की दुनिया बदलना है लक्ष्य

जहां अधिकांश AI कंपनियां चैटबॉट और डिजिटल सेवाओं पर काम कर रही हैं, वहीं Prometheus का फोकस मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर पर है.

कंपनी का उद्देश्य ऐसे AI टूल विकसित करना है जो जेट इंजन, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जटिल उत्पादों के डिजाइन और निर्माण की प्रक्रिया को तेज और सस्ता बना सकें. इससे कंपनियों को महंगे फिजिकल प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत कम पड़ेगी और नए उत्पाद जल्दी बाजार में पहुंच सकेंगे.

AI से तेज होगी खोज और नवाचार

बेजोस का मानना है कि AI नए आविष्कारों की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगा. जिन प्रोजेक्ट्स को पहले समय और लागत के कारण शुरू नहीं किया जा सकता था, उन्हें AI की मदद से आसानी से पूरा किया जा सकेगा.

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ मौजूदा नौकरियों में ऑटोमेशन बढ़ सकता है लेकिन कुल मिलाकर AI का प्रभाव रोजगार के लिए सकारात्मक रहेगा. उनका कहना है कि जब नई तकनीकें आती हैं तो वे पुराने कामों को बदलती जरूर हैं लेकिन साथ ही नए प्रकार के रोजगार भी पैदा करती हैं.

हल की खोज से बढ़ती है सभ्यता की समृद्धि

बेजोस ने AI की तुलना इतिहास की बड़ी तकनीकी खोजों से की. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हजारों साल पहले जब हल (Plough) का आविष्कार हुआ था तब कृषि उत्पादन बढ़ा और समाज अधिक समृद्ध हुआ.

उनके अनुसार, मानव सभ्यता की आर्थिक प्रगति हमेशा नए आविष्कारों पर आधारित रही है. AI भी उसी तरह की एक तकनीक है जो भविष्य में आर्थिक विकास और नए रोजगारों को बढ़ावा दे सकती है.

सभी विशेषज्ञ बेजोस से सहमत नहीं

हालांकि AI को लेकर हर विशेषज्ञ की राय एक जैसी नहीं है. कई कारोबारी नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि जनरेटिव AI बड़ी संख्या में व्हाइट-कॉलर नौकरियों को प्रभावित कर सकता है.

Anthropic के CEO डारियो अमोदेई कई बार यह कह चुके हैं कि AI भविष्य में कार्यबल के बड़े हिस्से की जगह ले सकता है. उन्होंने हाल ही में यह भी सुझाव दिया था कि अगर AI के कारण व्यापक स्तर पर नौकरियां खत्म होती हैं तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी योजनाओं के लिए पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) बढ़ाया जा सकता है.

भविष्य में बेरोजगारी नहीं, कर्मचारियों की कमी हो सकती है

जेफ बेजोस का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है. उनका मानना है कि AI उत्पादकता को इतना बढ़ा देगा कि कंपनियों को ज्यादा काम के लिए अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी. उनके अनुसार, कम लागत और तेज नवाचार नए उद्योगों को जन्म देंगे, जिससे रोजगार की मांग भी बढ़ेगी.

निवेशकों का बड़ा भरोसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक Prometheus अब तक लगभग 12 अरब डॉलर का निवेश जुटा चुका है. इस कंपनी में JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock और खुद जेफ बेजोस ने निवेश किया है.

कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है और OpenAI, xAI तथा Meta जैसी बड़ी AI कंपनियों से इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की भर्ती कर रही है. यह संकेत देता है कि Prometheus आने वाले वर्षों में AI और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

यह भी पढ़ें:

बिना इंटरनेट पर भी क्रिएट और एडिट कर पाएंगे इमेज, Canva में आ गया यह मजेदार फीचर

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Jeff Bezos Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI नहीं छीन रहा रोजगार, बल्कि खोल रहा है लाखों नए अवसर! जेफ बेजोस का बड़ा खुलासा
AI नहीं छीन रहा रोजगार, बल्कि खोल रहा है लाखों नए अवसर! जेफ बेजोस का बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
Ship Navigation: समंदर में कैसे काम करता है जीपीएस, बिना इंटरनेट रास्ता कैसे ढूंढते हैं पानी के जहाज?
समंदर में कैसे काम करता है जीपीएस, बिना इंटरनेट रास्ता कैसे ढूंढते हैं पानी के जहाज?
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया की लत से अपने आप को कैसे बचाएं, जानिए क्या हैं उपाय
सोशल मीडिया की लत से अपने आप को कैसे बचाएं, जानिए क्या हैं उपाय
टेक्नोलॉजी
China Robotic Snake: GaoKao टेस्ट से पहले चीन ने बिजली के तारों में लपेट दिए रोबोटिक स्नेक, ये कैसे करते हैं फॉल्ट की जांच?
GaoKao टेस्ट से पहले चीन ने बिजली के तारों में लपेट दिए रोबोटिक स्नेक, ये कैसे करते हैं फॉल्ट की जांच?
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Ceasefire Deal: ईरान के सामने ट्रंप ने टेकें घुटने! क्या जिनेवा में होगी महा-डील?
IAF Plane Crash : लैंडिंग के वक्त सेना का विमान क्रैश! | AN 32 | Jorhat | Breaking News| Air Force
IAF Plane Crash : Air Force का AN-32 क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Jorhat | Breaking News
US-Iran War Updates : US और ईरान के बीच 105 दिनों की तकरार खत्म ? | Trump | Iran Peace Deal 2026
Indian Ship Attacked in Hormuz News : 3 भारतीयों की मौत पर भड़का भारत, अमेरिका को कड़ा संदेश #war
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने बनाया आर्मी चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने बनाया आर्मी चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह
पंजाब
चंडीगढ़: सेक्टर-11 के नामी मेडिकल स्टोर में फायरिंग, कैशियर को गोलियों से भूना, हालत नाजुक
चंडीगढ़: सेक्टर-11 के नामी मेडिकल स्टोर में फायरिंग, कैशियर को गोलियों से भूना, हालत नाजुक
क्रिकेट
IND vs AFG: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, धर्मशाला में ध्वस्त किया 37 साल पुराना रिकॉर्ड
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, धर्मशाला में ध्वस्त किया 37 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
IAF Plane Crash: असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश, 5 जवान शहीद, जांच के आदेश
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश, 5 जवान शहीद, जांच के आदेश
ओटीटी
Ikka Release Date: सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा नया नियम, संस्कृत के लिए बनेगा अलग सेक्शन
केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा नया नियम, संस्कृत के लिए बनेगा अलग सेक्शन
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S25 Edge या iPhone 17e? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू-फॉर-मनी किंग
Samsung Galaxy S25 Edge या iPhone 17e? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू-फॉर-मनी किंग
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget