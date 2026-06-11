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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI की असली जंग मॉडल्स की नहीं! Elon Musk ने बताया कौन जीतेगा भविष्य की AI रेस?

AI की असली जंग मॉडल्स की नहीं! Elon Musk ने बताया कौन जीतेगा भविष्य की AI रेस?

Elon Musk on AI: हाल ही में एक बातचीत के दौरान एलन मस्क ने कहा कि दुनिया तेजी से AI चिप्स और डेटा सेंटर बना रही है लेकिन बिजली उत्पादन की रफ्तार उतनी नहीं बढ़ रही.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Jun 2026 08:31 AM (IST)
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  • एलन मस्क के अनुसार, AI का भविष्य बिजली उपलब्धता पर निर्भर।
  • AI चिप्स बढ़ रहे, पर बिजली उत्पादन धीमा; चीन लाभ में।
  • केवल चिप्स नहीं, मजबूत ऊर्जा ढांचा महत्वपूर्ण; अंतरिक्ष में AI संभव।

Elon Musk on AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में आज सबसे ज्यादा चर्चा नए और शक्तिशाली मॉडल्स की होती है. लेकिन दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमियों में से एक Elon Musk का मानना है कि भविष्य में AI की दौड़ का विजेता केवल बेहतर मॉडल बनाने वाली कंपनी नहीं होगी. उनके अनुसार, असली फैसला इस बात से होगा कि किसके पास पर्याप्त बिजली और ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हैं.

AI के सामने खड़ी हो रही है बिजली की बड़ी समस्या

हाल ही में एक बातचीत के दौरान एलन मस्क ने कहा कि दुनिया तेजी से AI चिप्स और डेटा सेंटर बना रही है लेकिन बिजली उत्पादन की रफ्तार उतनी नहीं बढ़ रही. उनका कहना है कि अत्याधुनिक AI सिस्टम को चलाने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है और यही आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है.

मस्क के अनुसार, दुनिया के ज्यादातर देशों में बिजली उत्पादन लगभग स्थिर बना हुआ है. ऐसे में बड़े पैमाने पर नए AI डेटा सेंटर स्थापित करना और उन्हें लगातार संचालित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

चीन को क्यों मिल सकता है फायदा?

एलन मस्क का मानना है कि इस समय चीन उन कुछ देशों में शामिल है जो AI की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अपने बिजली उत्पादन में तेजी से विस्तार कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि किसी देश के पास पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी तो वह लाखों एडवांस AI चिप्स लगाने के बावजूद उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा.

यही कारण है कि चीन को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है. बढ़ती ऊर्जा क्षमता उसे विशाल डेटा सेंटर संचालित करने में मदद कर सकती है जबकि अन्य देशों को बिजली की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

केवल चिप्स बनाना काफी नहीं

मस्क ने इस बात पर जोर दिया कि AI उद्योग का ध्यान फिलहाल अत्याधुनिक प्रोसेसर और GPU विकसित करने पर केंद्रित है. हालांकि, यदि इन चिप्स को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होगी तो उनका उत्पादन बढ़ाने का फायदा सीमित रह जाएगा.

उनके मुताबिक, AI के विस्तार के लिए केवल हार्डवेयर नहीं बल्कि मजबूत एनर्जी ढांचा भी उतना ही जरूरी है. आने वाले समय में बिजली की उपलब्धता तकनीकी क्षमता जितनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

अंतरिक्ष में बन सकते हैं AI डेटा सेंटर

एलन मस्क ने भविष्य को लेकर एक दिलचस्प संभावना भी जताई. उनका मानना है कि अगले 30 से 36 महीनों में अंतरिक्ष AI संचालन के लिए सबसे किफायती और आकर्षक स्थान बन सकता है.

उन्होंने बताया कि पृथ्वी के बाहर स्थापित डेटा सेंटरों को कई फायदे मिल सकते हैं. अंतरिक्ष में वातावरण न होने के कारण सौर ऊर्जा अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त की जा सकती है. इसके अलावा, अंतरिक्ष में मौजूद सोलर सिस्टम लगातार सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं जिससे बड़े बैकअप पावर सिस्टम की आवश्यकता काफी कम हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Oh No! रिचार्ज नहीं हुआ लेकिन पैसा कट गया? जानिए RBI का नियम जिससे जल्दी मिलेगा रिफंड

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 11 Jun 2026 08:31 AM (IST)
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