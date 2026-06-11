AI की असली जंग मॉडल्स की नहीं! Elon Musk ने बताया कौन जीतेगा भविष्य की AI रेस?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एलन मस्क के अनुसार, AI का भविष्य बिजली उपलब्धता पर निर्भर।

AI चिप्स बढ़ रहे, पर बिजली उत्पादन धीमा; चीन लाभ में।

केवल चिप्स नहीं, मजबूत ऊर्जा ढांचा महत्वपूर्ण; अंतरिक्ष में AI संभव।

Elon Musk on AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में आज सबसे ज्यादा चर्चा नए और शक्तिशाली मॉडल्स की होती है. लेकिन दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमियों में से एक Elon Musk का मानना है कि भविष्य में AI की दौड़ का विजेता केवल बेहतर मॉडल बनाने वाली कंपनी नहीं होगी. उनके अनुसार, असली फैसला इस बात से होगा कि किसके पास पर्याप्त बिजली और ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हैं.

AI के सामने खड़ी हो रही है बिजली की बड़ी समस्या

हाल ही में एक बातचीत के दौरान एलन मस्क ने कहा कि दुनिया तेजी से AI चिप्स और डेटा सेंटर बना रही है लेकिन बिजली उत्पादन की रफ्तार उतनी नहीं बढ़ रही. उनका कहना है कि अत्याधुनिक AI सिस्टम को चलाने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है और यही आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है.

मस्क के अनुसार, दुनिया के ज्यादातर देशों में बिजली उत्पादन लगभग स्थिर बना हुआ है. ऐसे में बड़े पैमाने पर नए AI डेटा सेंटर स्थापित करना और उन्हें लगातार संचालित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

चीन को क्यों मिल सकता है फायदा?

एलन मस्क का मानना है कि इस समय चीन उन कुछ देशों में शामिल है जो AI की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अपने बिजली उत्पादन में तेजी से विस्तार कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि किसी देश के पास पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी तो वह लाखों एडवांस AI चिप्स लगाने के बावजूद उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा.

यही कारण है कि चीन को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है. बढ़ती ऊर्जा क्षमता उसे विशाल डेटा सेंटर संचालित करने में मदद कर सकती है जबकि अन्य देशों को बिजली की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

केवल चिप्स बनाना काफी नहीं

मस्क ने इस बात पर जोर दिया कि AI उद्योग का ध्यान फिलहाल अत्याधुनिक प्रोसेसर और GPU विकसित करने पर केंद्रित है. हालांकि, यदि इन चिप्स को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होगी तो उनका उत्पादन बढ़ाने का फायदा सीमित रह जाएगा.

उनके मुताबिक, AI के विस्तार के लिए केवल हार्डवेयर नहीं बल्कि मजबूत एनर्जी ढांचा भी उतना ही जरूरी है. आने वाले समय में बिजली की उपलब्धता तकनीकी क्षमता जितनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

अंतरिक्ष में बन सकते हैं AI डेटा सेंटर

एलन मस्क ने भविष्य को लेकर एक दिलचस्प संभावना भी जताई. उनका मानना है कि अगले 30 से 36 महीनों में अंतरिक्ष AI संचालन के लिए सबसे किफायती और आकर्षक स्थान बन सकता है.

उन्होंने बताया कि पृथ्वी के बाहर स्थापित डेटा सेंटरों को कई फायदे मिल सकते हैं. अंतरिक्ष में वातावरण न होने के कारण सौर ऊर्जा अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त की जा सकती है. इसके अलावा, अंतरिक्ष में मौजूद सोलर सिस्टम लगातार सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं जिससे बड़े बैकअप पावर सिस्टम की आवश्यकता काफी कम हो सकती है.

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