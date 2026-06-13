बिना इंटरनेट पर भी क्रिएट और एडिट कर पाएंगे इमेज, Canva में आ गया यह मजेदार फीचर

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Canva Offline Mode: अब डिजाइन को क्रिएट या एडिट करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बिना इंटरनेट के भी अपनी मर्जी का डिजाइन बना और क्रिएट कर पाएंगे. इसके लिए Canva में नया Offline Mode लाया गया है. काफी समय से इस फीचर की डिमांड की जा रही थी और अब Canva ने इसे रोल आउट कर दिया है. अब यह फीचर सबके लिए अवेलेबल है और इस यूज करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की भी जरूरत नहीं है.

नए फीचर से मिलेंगे ये फायदे

ऑफलाइन मोड में यूजर प्रोजेक्ट सेव, एक्सेस और एडिट करने जैसे काम कर पाएंगे और इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, यह फीचर केवल 14 दिनों तक ऑफलाइन एडिटिंग की सुविधा देगा. इस बीच जैसे ही यूजर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, Canva उसके प्रोजेक्ट को क्लाउड से सिंक कर देगा.

कैसे काम करेगा Canva Offline Mode?

इस फीचर को यूज करना बहुत आसान है. कंपनी ने इसे खासतौर पर मोबाइल यूजर्स के लिए डिजाइन किया है. इस फीचर के काम करने का तरीका देखें तो यूजर को ऑफलाइन होने से पहले Canva में जाकर डिजाइन ओपन करना होगा. इसके बाद "Make available offline" को सेलेक्ट करें. इसके बाद आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन और एडिट कर पाएंगे. इसकी मदद से पहाड़ों में कहीं दूर बैठे हों या हवाई जहाज में सफर कर रहे हों, यह फीचर आपको अपनी मर्जी की जगह काम करने का मौका देगा. Canva का कहना है कि ट्रैवलर, स्टूडेंट्स और रिमोट इलाकों से काम करने वाले लोगों के लिए यह फीचर गेम चेंजर साबित हो सकता है.

भारत कंपनी के लिए बड़ी मार्केट

Canva के लिए भारत सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली मार्केट बनी हुई है. अब यह नया फीचर आने के बाद स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल तक को अपने डिजाइन पर काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी. वाई-फाई, मोबाइल डेटा के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी Canva को यूज किया जा सकेगा. बता दें कि धीरे-धीरे कंपनी अपने इकोसिस्टम का दायरा बढ़ा रही है. इस फीचर से पहले Canva ने गूगल जेमिनी के लिए कनेक्टेड ऐप लॉन्च की थी, जिसकी मदद से यूजर जेमिनी में डिजाइन बनाकर उसे Canva में एडिट कर सकता है. इसके अलावा कंपनी ने अपने Magic Layers फीचर में गूगल के नैनो-बनाना इमेज जनरेशन मॉडल को इंटीग्रेट किया है. यह यूजर को एआई के जरिए अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का मौका देता है.

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