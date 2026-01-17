हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Touch ID की वापसी तय? 2026 में आने वाला ये iPhone कर सकता है बड़ा धमाका

Touch ID की वापसी तय? 2026 में आने वाला ये iPhone कर सकता है बड़ा धमाका

iPhone Touch ID: Apple बीते कई सालों से एक ऐसे iPhone का सपना देख रहा है जो सिर्फ स्क्रीन हो न कोई नॉच, न कैमरा होल और न ही डायनैमिक आइलैंड.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Jan 2026 11:26 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone Touch ID: Apple बीते कई सालों से एक ऐसे iPhone का सपना देख रहा है जो सिर्फ स्क्रीन हो न कोई नॉच, न कैमरा होल और न ही डायनैमिक आइलैंड. अब एक नए लीक से संकेत मिल रहे हैं कि 2026 में यह सपना पहली बार हकीकत की ओर बढ़ सकता है. खास बात यह है कि इसी iPhone के साथ Apple एक पुराने और पसंदीदा फीचर Touch ID को भी वापस ला सकता है.

फोल्डेबल iPhone बनेगा Apple का बड़ा टेस्ट

चीन के मशहूर टिप्स्टर Digital Chat Station के मुताबिक, Apple अपनी अगली बड़ी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को सीधे किसी आम iPhone में नहीं, बल्कि अपने पहले फोल्डेबल iPhone के जरिए पेश करेगा. माना जा रहा है कि यह डिवाइस 2026 में लॉन्च हो सकता है और यही Apple के नए एक्सपेरिमेंट्स का पहला मंच बनेगा.

यह फोल्डेबल iPhone Apple के लिए एक तरह का टेस्टिंग ग्राउंड होगा, जहां कंपनी अंडर-डिस्प्ले कैमरा जैसी नई तकनीकों को आजमाएगी. इसके बाद 2027 में, iPhone के 20 साल पूरे होने पर, इन सभी फीचर्स को एक खास ऑल-स्क्रीन iPhone में लाया जा सकता है.

Face ID नहीं, साइड बटन में मिलेगा Touch ID

लीक के मुताबिक, फोल्डेबल iPhone में Apple Face ID को पूरी तरह छोड़ सकता है. इसकी वजह भावनात्मक नहीं बल्कि तकनीकी बताई जा रही है. फोल्डेबल फोन के अंदर जगह बेहद सीमित होती है और Face ID का पूरा हार्डवेयर सेटअप वहां फिट करना मुश्किल हो सकता है.

ऐसे में साइड बटन में दिया गया Touch ID एक आसान और स्मार्ट समाधान बनता है. इससे फोन के अंदर जगह भी बचती है और डिस्प्ले पर किसी तरह का कटआउट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

पहली बार मिलेगा असली ऑल-स्क्रीन iPhone अनुभव

अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो फोल्डेबल iPhone Apple का पहला ऐसा डिवाइस होगा जिसमें पूरी तरह बिना रुकावट वाली स्क्रीन मिलेगी. न डायनैमिक आइलैंड, न नॉच और न ही कैमरा कटआउट कम से कम अंदर वाली डिस्प्ले पर.

Apple पहले भी कई पेटेंट्स में ऐसे ऑल-स्क्रीन iPhone के संकेत दे चुका है, जिससे साफ है कि कंपनी लंबे समय से इसी दिशा में काम कर रही है.

अंडर-डिस्प्ले Face ID पर भी कर रहा है Apple काम

लीक्स के अनुसार, Apple ने अंडर-डिस्प्ले Face ID टेक्नोलॉजी में भी बड़ी प्रगति कर ली है. कहा जा रहा है कि कंपनी ने एक खास माइक्रो-ट्रांसपेरेंट ग्लास लेयर तैयार की है जिससे TrueDepth सेंसर स्क्रीन के नीचे रहते हुए भी सही तरीके से काम कर सकें.

संभावना है कि यह टेक्नोलॉजी सबसे पहले iPhone 18 Pro मॉडल्स में देखने को मिले, जहां डायनैमिक आइलैंड पूरी तरह खत्म न होकर थोड़ा छोटा किया जा सकता है.

24MP अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा का दावा

सबसे चौंकाने वाला दावा अंडर-डिस्प्ले फ्रंट कैमरे को लेकर है. लीक में कहा गया है कि फोल्डेबल iPhone के अंदरूनी डिस्प्ले में 24 मेगापिक्सल का अंडर-डिस्प्ले कैमरा दिया जा सकता है. यह मौजूदा Android अंडर-डिस्प्ले कैमरों से काफी बेहतर बताया जा रहा है. इसके पीछे बेहतर लाइट ट्रांसमिशन और एडवांस इमेज प्रोसेसिंग के साथ-साथ छह एलिमेंट वाला खास प्लास्टिक लेंस सिस्टम होने की बात कही गई है.

2027 में दिखेगा Apple का फाइनल विज़न

लीक के मुताबिक, Apple का रोडमैप बिल्कुल साफ है. पहले Pro मॉडल्स में अंडर-डिस्प्ले Face ID, फिर फोल्डेबल iPhone में अंडर-डिस्प्ले कैमरा और Touch ID, और आखिर में 2027 में एक ऐसा खास iPhone जिसमें ये सभी तकनीकें एक साथ होंगी.

उस एनिवर्सरी iPhone में चारों तरफ मुड़ी हुई डिस्प्ले और लगभग बिना बेज़ल वाला डिजाइन मिलने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि यह डिजाइन Apple के पूर्व डिजाइन चीफ जॉनी आइव के उस सपने के सबसे करीब होगा जिसमें iPhone सिर्फ एक स्मूद कांच का टुकड़ा जैसा महसूस हो.

अब आपकी Photos और Gmail तक झांकेगा Gemini! लेकिन इस मामले में हो रहा फेल, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 17 Jan 2026 11:26 AM (IST)
