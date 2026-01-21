क्या अब नहीं आएंगे OnePlus के फोन? कंपनी पर लग सकता है ताला, नई रिपोर्ट ने मचाई सनसनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







एक समय स्मार्टफोन मार्केट में हलचल मचा देने वाली कंपनी OnePlus अब बंद हो सकती है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धीरे-धीरे कंपनी को डिसमेंटल किया जा रहा है और इसके अपकमिंग स्मार्टफोन्स की तैयारियों को भी रोक दिया गया है. हालांकि, कंपनी की तरफ से इसका खंडन किया गया है. वनप्लस इंडिया के सीईओ का कहना है कि कंपनी का ऑपरेशन पहले की तरह जारी है और आगे भी जारी रहेगा. बता दें कि वनप्लस चाइनीज कंपनी ओप्पो का सब ब्रांड है और कुछ दिन पहले ओप्पो ने अपने एक और सब ब्रांड रियलमी को भी अपने साथ मिला लिया था.

रिपोर्ट में किया गया सनसनीखेज दावा

एंड्रॉयड हेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, कई ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वनप्लस बुरी तरह संघर्ष कर रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में कंपनी की ग्लोबल शिपमेंट 20 प्रतिशत से ज्यादा गिर गई थी. एक समय कंपनी की शिपमेंट 17 मिलियन यूनिट्स थी, जो घटकर 13-14 मिलियन रह गई है. भारत और चीन में कंपनी की हालत और भी खराब हैं, जहां वनप्लस की सबसे ज्यादा बिक्री होती है.

भारत में बंद हो गए कंपनी के कई स्टोर

IDC के अनुसार, 2024 में कंपनी के मार्केट शेयर में लगभग 33 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर लगभग 4 प्रतिशत रह गया. इसी दौरान भारत में कंपनी के 4,500 रिटेल स्टोर्स बंद हो गए हैं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत में कई जगहों पर सेलर्स ने वनप्लस के फोन बेचने बंद कर दिए क्योंकि उनके लिए मार्जिन बहुत कम थे. इसी तरह चीन में भी कंपनी अपना मार्केट शेयर बरकरार नहीं रख पाई और 2024 में ही यह 2 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत रह गया था.

अपकमिंग प्रोडक्ट कैंसिल

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चुनौतियों का सामना कर रही वनप्लस ने अपने अपकमिंग प्रोडक्टस कैंसिल कर दिए हैं. कंपनी के वनप्लस ओपन 2 फोल्डेबल और वनप्लस 15s को आगामी दिनों में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इनकी लॉन्चिंग रद्द कर दी गई है.

वनप्लस यूजर्स का क्या होगा?

कंपनी पर ताला लगने की अटकलों के बीच यह सवाल उठ सकता है कि वनप्लस के मौजूदा यूजर्स का क्या होगा? रिपोर्ट के मुताबिक, ओप्पो ने कहा है कि मौजूदा वनप्लस यूजर्स को सिक्योरिटी अपडेट और वारंटी सपोर्ट मिलता रहेगा.

ये भी पढ़ें-

बैटरी और कैमरा पर रहेगा फोकस, लेकिन इस चीज की होगी कमी, 2026 में कैसे बदल जाएंगे एंड्रॉयड फोन?