हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबैटरी और कैमरा पर रहेगा फोकस, लेकिन इस चीज की होगी कमी, 2026 में कैसे बदल जाएंगे एंड्रॉयड फोन?

बैटरी और कैमरा पर रहेगा फोकस, लेकिन इस चीज की होगी कमी, 2026 में कैसे बदल जाएंगे एंड्रॉयड फोन?

2026 में स्मार्टफोन सेगमेंट में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. अब 10000mAh की बैटरी और डुअल 200MP कैमरा सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहे हैं. दूसरी तरफ फोन में रैम की कमी भी देखने को मिलेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्टफोन लवर्स के लिए यह साल बेहद खास होने वाला है. इस साल कंपनियां बैटरी और कैमरा पर जोर दे रही हैं. जल्द ही मार्केट में ऐसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन दिखेंगे, जिनकी बैटरी कैपेसिटी देखने के बाद लोग पावर बैंक भूल जाएंगे. इसी तरह फोटोग्राफी का भी पूरा गेम बदलने वाला है और कई एंड्रॉयड फोन में डुअल 200MP देखने को मिलेगा. दूसरी तरफ मेमोरी चिप की कमी के कारण स्टोरेज और रैम की कमी रह सकती है. आइए जानते हैं कि इस साल एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैसे बदल जाएंगे.

10,000mAh की बैटरी अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं

2025 के आखिर में Honor ने 10,080mAh की बैटरी वाला फोन लॉन्च किया था और इस साल यह ट्रेंड बन सकता है. रियलमी ने संकेत दे दिए हैं कि वह जल्द ही 10,001mAh की टाइटन बैटरी वाला P4 Power फोन लॉन्च करेगी. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह फोन हफ्ते भर चलेगा. रियलमी के अलावा शाओमी भी 10,000mAH से बड़ी बैटरी वाले फोन पर काम कर रही है और इसे अगले कुछ दिनों में लॉन्च किया जा सकता है. इसी साल वनप्लस और ओप्पो की तरफ से भी 10,000mAh की बैटरी वाले फोन देखने को मिल सकते हैं.

ओप्पो और वीवो लाएगी डुअल 200MP कैमरे वाले फोन

इस साल कंपनियां 200MP के दो सेंसर वाले फोन उतारने को तैयार हैं. ओप्पो और वीवो दोनों ही ऐसे फोन लाने वाली हैं, जिनके रियर में डुअल 200MP कैमरा सिस्टम होगा. इनके बाद दूसरी कंपनियां भी इस ट्रेंड को फॉलो कर सकती हैं. ओप्पो के Find X9 Ultra में 200MP के दो रियर कैमरा होंगे. इनमें से एक प्राइमरी और दूसरा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा. इसी तरह Vivo X300 Ultra में भी 200MP वाले दो सेंसर होंगे. इससे स्मार्टफोन फोटोग्राफी पूरी तरह बदल सकती है और डिजिटल जूम पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी. 

रैम और स्टोरेज होगी कम

पिछले कुछ महीनों से मेमोरी चिप्स की कमी हो गई है, जिसके चलते इनके दाम आसमान छू रहे हैं. इसका असर मोबाइल कंपनियों पर भी पड़ा है और उन्होंने अपने स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी है. कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए कंपनियां अब रैम और स्टोरेज ऑप्शन में कटौती कर रही हैं. इस साल 16GB रैम वाले फोन लाने की बजाय कंपनियां 12GB पर ही रुक सकती है. इसके अलावा एंट्री लेवल पर 4GB रैम वाले अधिक फोन देखने को मिलेंगे.

ये भी पढ़ें-

इयरबड्स से भी हो सकती है आपकी जासूसी, यह बात जान ली तो उड़ जाएंगे होश!

Published at : 21 Jan 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Smartphone Camera Smartphone Battery TECH NEWS Smartphone Trend
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूएस टैरिफ के बीच भारत को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट फरीद जकारिया की बड़ी सलाह
यूएस टैरिफ के बीच भारत को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट फरीद जकारिया की बड़ी सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
Advertisement

वीडियोज

BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Engineer Death : SIT की रडार पर 4 बड़े अधिकारी, लापरवाही के चलते मौत को लेकर होगी जांच
Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूएस टैरिफ के बीच भारत को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट फरीद जकारिया की बड़ी सलाह
यूएस टैरिफ के बीच भारत को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट फरीद जकारिया की बड़ी सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
बॉलीवुड
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
ट्रेंडिंग
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
शिक्षा
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
यूटिलिटी
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget