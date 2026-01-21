बैटरी और कैमरा पर रहेगा फोकस, लेकिन इस चीज की होगी कमी, 2026 में कैसे बदल जाएंगे एंड्रॉयड फोन?
2026 में स्मार्टफोन सेगमेंट में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. अब 10000mAh की बैटरी और डुअल 200MP कैमरा सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहे हैं. दूसरी तरफ फोन में रैम की कमी भी देखने को मिलेगी.
स्मार्टफोन लवर्स के लिए यह साल बेहद खास होने वाला है. इस साल कंपनियां बैटरी और कैमरा पर जोर दे रही हैं. जल्द ही मार्केट में ऐसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन दिखेंगे, जिनकी बैटरी कैपेसिटी देखने के बाद लोग पावर बैंक भूल जाएंगे. इसी तरह फोटोग्राफी का भी पूरा गेम बदलने वाला है और कई एंड्रॉयड फोन में डुअल 200MP देखने को मिलेगा. दूसरी तरफ मेमोरी चिप की कमी के कारण स्टोरेज और रैम की कमी रह सकती है. आइए जानते हैं कि इस साल एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैसे बदल जाएंगे.
10,000mAh की बैटरी अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं
2025 के आखिर में Honor ने 10,080mAh की बैटरी वाला फोन लॉन्च किया था और इस साल यह ट्रेंड बन सकता है. रियलमी ने संकेत दे दिए हैं कि वह जल्द ही 10,001mAh की टाइटन बैटरी वाला P4 Power फोन लॉन्च करेगी. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह फोन हफ्ते भर चलेगा. रियलमी के अलावा शाओमी भी 10,000mAH से बड़ी बैटरी वाले फोन पर काम कर रही है और इसे अगले कुछ दिनों में लॉन्च किया जा सकता है. इसी साल वनप्लस और ओप्पो की तरफ से भी 10,000mAh की बैटरी वाले फोन देखने को मिल सकते हैं.
ओप्पो और वीवो लाएगी डुअल 200MP कैमरे वाले फोन
इस साल कंपनियां 200MP के दो सेंसर वाले फोन उतारने को तैयार हैं. ओप्पो और वीवो दोनों ही ऐसे फोन लाने वाली हैं, जिनके रियर में डुअल 200MP कैमरा सिस्टम होगा. इनके बाद दूसरी कंपनियां भी इस ट्रेंड को फॉलो कर सकती हैं. ओप्पो के Find X9 Ultra में 200MP के दो रियर कैमरा होंगे. इनमें से एक प्राइमरी और दूसरा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा. इसी तरह Vivo X300 Ultra में भी 200MP वाले दो सेंसर होंगे. इससे स्मार्टफोन फोटोग्राफी पूरी तरह बदल सकती है और डिजिटल जूम पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी.
रैम और स्टोरेज होगी कम
पिछले कुछ महीनों से मेमोरी चिप्स की कमी हो गई है, जिसके चलते इनके दाम आसमान छू रहे हैं. इसका असर मोबाइल कंपनियों पर भी पड़ा है और उन्होंने अपने स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी है. कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए कंपनियां अब रैम और स्टोरेज ऑप्शन में कटौती कर रही हैं. इस साल 16GB रैम वाले फोन लाने की बजाय कंपनियां 12GB पर ही रुक सकती है. इसके अलावा एंट्री लेवल पर 4GB रैम वाले अधिक फोन देखने को मिलेंगे.
