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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीUnboxing Tips: नया फोन या लैपटॉप बॉक्स खोलते ही ऑन किया तो हो सकता है नुकसान, जानें क्यों?

Unboxing Tips: नया फोन या लैपटॉप बॉक्स खोलते ही ऑन किया तो हो सकता है नुकसान, जानें क्यों?

Unboxing Tips: ऑनलाइन मंगाया गया नया फोन या लैपटॉप घर आते ही हम सबसे पहले बॉक्स खोलकर उसे ऑन करते हैं. लेकिन आपकी यही जल्दबाजी हजारों रुपये डुबो सकती है. जान लें क्या करना है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 10 Nov 2026 08:49 AM (IST)
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Unboxing Tips: ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी जिंदगी जितनी आसान बनाई है. लेकिन ऑनलाइन मंगाई गई चीजों को खरीदते वक्त उतनी ही सावधानी की भी जरूरत है. जब भी घर पर नए स्मार्टफोन या लैपटॉप का पार्सल आता है. तो खुशी के मारे लोग सबसे पहले फटाफट बॉक्स खोलकर डिवाइस को ऑन कर लेते है. लेकिन आपकी यही जल्दबाजी आपको हजारों रुपये का तगड़ा चूना लगा सकती है. आजकल ई-कॉमर्स कंपनियों ने रिटर्न और रिप्लेसमेंट के नियम काफी सख्त कर दिए हैं. 

अगर आपके बॉक्स के अंदर से टूटा हुआ फोन निकले, कोई नकली सामान हो या फिर डिवाइस ऑन ही न हो तो कंपनियां बिना पुख्ता सबूत के आपकी बात बिल्कुल नहीं मानती हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सबूत होता है आपका अनबॉक्सिंग वीडियो. लेकिन ज्यादातर लोग अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते समय ऐसी बेसिक गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर केयर उनकी शिकायत को तुरंत रिजेक्ट कर देता है. अगर आप भी नुकसान से बचना चाहते हैं तो नया गैजेट खोलते वक्त वीडियो में ये 3 चीजें रिकॉर्ड करना कभी न भूलें.

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पार्सल के चारों कोने, शिपिंग लेबल और कंपनी की सील

अनबॉक्सिंग वीडियो का मतलब सिर्फ डिब्बे को खोलकर वीडियो बनाना नहीं होता है. वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते ही सबसे पहले कैमरे के सामने बाहर वाले कूरियर पैकेट के सभी छह कोने साफ तौर पर दिखाएं. इससे यह साबित होता है कि पैकेट को पहले से नीचे या साइड से काटकर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. इसके बाद पैकेट के ऊपर चिपके शिपिंग लेबल को कैमरे के पास लाकर फोकस करें जिससे उस पर लिखा आपका नाम, ऑर्डर आईडी और ट्रैकिंग नंबर साफ पढ़ा जा सके. 

जब आप बाहरी पैकेट फाड़कर अंदर से फोन या लैपटॉप का असली बॉक्स निकालें तो उसे तुरंत न खोलें. पहले उस बॉक्स के ऊपर लगी कंपनी की ओरिजिनल ब्रांड सील और बॉक्स के पीछे लिखे IMEI और सीरियल नंबर को कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड करें. अगर कंपनी की सील पहले से कटी हुई या ढीली दिख रही है तो वहीं रुक जाएं और वीडियो में इस बात को साफ दिखाएं.


Unboxing Tips: नया फोन या लैपटॉप बॉक्स खोलते ही ऑन किया तो हो सकता है नुकसान, जानें क्यों?

ऑन करने से पहले डिवाइस की बॉडी और एक्सेसरीज चेक करें

बॉक्स की सील काटने के बाद जब आप अपना नया फोन या लैपटॉप बाहर निकालें तो उसे तुरंत पावर बटन दबाकर ऑन करने की गलती न करें. सबसे पहले डिवाइस के चारों तरफ की बॉडी, स्क्रीन, कैमरा लेंस और चार्जिंग पोर्ट को कैमरे के बिल्कुल करीब लाकर दिखाएं. कई बार ट्रांजिट के दौरान दबाव पड़ने से स्क्रीन पर बारीक क्रैक आ जाते हैं या बॉडी मुड़ जाती है. अगर आप बिना दिखाए सीधे फोन ऑन कर लेंगे और बाद में डैमेज दिखेगा.

तो कंपनी यह कहकर पल्ला झाड़ लेगी कि फोन आपके हाथ से गिरा है. डिवाइस की बाहर से चेक करने के बाद बॉक्स के अंदर रखे चार्जर, केबल और बाकी सामान को भी निकालकर कैमरे के सामने दिखाएं. कई मामलों में बॉक्स से चार्जर गायब होता है तो ओरिजिनल की जगह लोकल केबल रख दी जाती है. वीडियो में यह सब रिकॉर्ड होने से आपके पास पूरा सबूत रहता है.


Unboxing Tips: नया फोन या लैपटॉप बॉक्स खोलते ही ऑन किया तो हो सकता है नुकसान, जानें क्यों?

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बिना रोके एक बार में पूरा वीडियो बनाएं

कस्टमर केयर की टीम अनबॉक्सिंग वीडियो को रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा बहाना तब ढूंढती है जब वीडियो में कोई कट या पॉज लगा हो या फिर कुछ सेकंड के लिए डिवाइस कैमरे के फ्रेम से बाहर चला गया हो. इसलिए वीडियो बनाते समय अपने फोन को किसी स्टैंड पर फिक्स कर लें या घर के किसी सदस्य की मदद लें जिससे गैजेट एक सेकंड के लिए भी कैमरे की नजर से न हटे. 

जब आप बाहर से डिवाइस को पूरी तरह चेक कर लें तब कैमरे के सामने ही पावर बटन दबाकर फोन या लैपटॉप को ऑन करें. कई बार नया गैजेट डेड निकलता है या उसकी स्क्रीन पर हरी-पीली लाइनें आ जाती हैं. ऐसे में जब तक स्क्रीन पूरी तरह ऑन होकर होम या सेटअप पेज पर न आ जाए तब तक वीडियो बंद न करें. बिना एडिट किया हुआ यह सिंगल-टेक वीडियो ही आपको पूरा रिफंड दिलाएगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 08:49 AM (IST)
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