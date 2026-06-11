हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: रेलवे पर बड़ी खबर, बदलेगा टिकट बुकिंग का अंदाज, इस दिन लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट

Train News: रेलवे पर बड़ी खबर, बदलेगा टिकट बुकिंग का अंदाज, इस दिन लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट

IRCTC Website: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुख- सुविधाओं का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है. ऐसे में अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि जल्दी ही IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 11 Jun 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

IRCTC News: भारतीय रेलवे ने हमेशा से ही अपने यात्रियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है. हालांकि इसकी ऑनलाइन सर्विसेज से लोगों को अक्सर शिकायत रहती है. लेकिन अब लगता है कि ये शिकायतें भी जल्दी ही खत्म होने वाली हैं. क्योंकि रेलवे ने इसका एक नया तरीका खोज लिया है. जिसका कंफर्मेशन खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दे दिया है.

IRCTC की नई वेबसाइट
दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद बताया है कि जल्दी ही आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है. एस वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने X (ट्विटर) पर शेयर किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई तक लॉन्च हो जाएगी, ये वीडियो भ अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रेलवे के इस कदम से यात्रियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाली असुविधाओं से छुटकारा मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें: DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 22 जून को इस राज्य में होगा महंगाई भत्ते का ऐलान!

ये वीडियो एक कॉलेज के ईवेंट का है जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान जब छात्रों ने उनसे पूछा कि रेलवे IRCTC के सुधार के लिए क्या कर रहा है. तब उन्होंने सबके सामने रेलवे अधिकारी को फोन करके पूछा कि नई वेबसाइट कब तक लॉन्च होगी. तब दूसरी तरफ से जवाब आया कि 15 जुलाई तक और उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया.

क्या-क्या होगा नई वेबसाइट में?
इस नई वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद यात्रियों को फिलहाल जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो इसके बाद नहीं होगी. जैसे:

  • यात्रियों को टिकिट बुक करने में आसानी होगी, इससे तेज, आसान और बेहतर तरीके से टिकिट बुकिंग होगी.
  • नई वेबसाइट पहले से ज्यादा आधुनिक और यूजर-फ्रेंडली होगी.
  • ज्यादा यूजर्स एक साथ वेबसाइट पर आने पर ये हैंग नहीं होगी.
  • इस वेबसाइट के जरिए हर मिनट लगभग 1.5 लाख टिकट बुकिंग और 40 लाख तक इंक्वायरी प्रोसेस हो पाएगी.
  • नई वेबसाइट में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, बेहतर सीट चयन विकल्प, किराया कैलेंडर और दिव्यांगजन, मरीजों और छात्रों के लिए बेहतर एक्सेसिबिलिटी होगी.
  • इससे पीक सीजन में टिकिट बुकिंग के दौरान होने वाली परेशानियां काफी हद तक कम हों जाएंगी.

ये भी पढ़ें: Loan News: लोन चुकाने में अव्वल हैं महिलाएं, पुरुषों की तुलना में बहुत कम मिस करती हैं अपनी EMI

बता दें कि भारतीय रेलवे अपने सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल कर रही है, इसी पहल का हिस्सा ये नई वेबसाइट भी है. रेलवे अधिकारियों के हिसाब से नई वेबसाइट के लॉन्च होने से पहले ही इसकी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी मुहैया करवाई जाएगी. इसके फीचर्स जैसे यूजर माइग्रेशन प्रोसेस और हेल्ड डेस्क से जुड़ी जानकारी यूजर्स को दे दी जाएगी.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 11 Jun 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
IRCTC Website Train News IRCTC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: रेलवे पर बड़ी खबर, बदलेगा टिकट बुकिंग का अंदाज, इस दिन लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट
रेलवे पर बड़ी खबर, बदलेगा टिकट बुकिंग का अंदाज, इस दिन लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट
यूटिलिटी
Loan News: लोन चुकाने में अव्वल हैं महिलाएं, पुरुषों की तुलना में बहुत कम मिस करती हैं अपनी EMI
लोन चुकाने में अव्वल हैं महिलाएं, पुरुषों की तुलना में बहुत कम मिस करती हैं अपनी EMI
यूटिलिटी
Bullet Train News: यूपी, बिहार-बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का ऐलान, सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से पहुंचेंगे सिलीगुड़ी, ये है रेलवे का प्लान
बड़ी खबर: यूपी, बिहार-बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का ऐलान, सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से पहुंचेंगे सिलीगुड़ी, ये है रेलवे का प्लान
यूटिलिटी
DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 22 जून को इस राज्य में होगा महंगाई भत्ते का ऐलान!
DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 22 जून को इस राज्य में होगा महंगाई भत्ते का ऐलान!
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता छूटी, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
सत्ता छूटी, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
राजस्थान
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
रीजनल सिनेमा
राजनीति में आने से पहले ऐसी दिखती थीं सयानी घोष, 5 सालों में इतना बदला लुक, पहचानना मुश्किल
राजनीति में आने से पहले ऐसी दिखती थीं सयानी घोष, 5 सालों में इतना बदला लुक, पहचानना मुश्किल
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
इंडिया
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
बिहार
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget