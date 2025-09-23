Apple ने कुछ दिन पहले ही iOS 26 अपडेट को रोल आउट किया था. अब खबर आ रही है कि कंपनी ने iOS 18.6.2 में साइनिंग बंद कर दी है. इसका मतलब है कि जिन आईफोन यूजर्स ने iOS 26 अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है, वो अब पुराने सॉफ्टवेयर पर नहीं जा सकते. उनके पास अब केवल iOS 26 को यूज करने का ऑप्शन बचा है. दरअसल, कई यूजर्स को नई अपडेट पसंद नहीं आ रही थी और वो फिर से पुराने वर्जन पर जाना चाहते हैं.

ऐप्पल ने किया यह काम

रिपोर्ट्स के अनुसार, जब ऐप्पल किसी iOS को साइन करती है, तो इसका मतलब यह होता है कि उस सॉफ्टवेयर को कंपनी की सर्वर साइड से वेरिफाई किया गया है. किसी भी आईफोन पर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए यह जरूरी स्टेप होता है. इस वेरिफिकेशन के बिना iOS वर्जन को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि यूजर्स ऐसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल न कर सके जो पुराना हो चुका हो या जिसमें सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलती.

अब आईफोन यूजर्स के पास क्या ऑप्शन?

अभी तक ऐप्पल अपने यूजर्स को iOS 26 में अपग्रेड करने के लिए मजबूर नहीं कर रही है. हालांकि, ताजा फैसले से उन यूजर्स पर असर पड़ेगा, जो नई अपडेट को इंस्टॉल कर चुके हैं. अब वो डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे. बताया जा रहा है कि डिवाइस सिक्योरिटी को मजबूत करने और ऐप्पल इकोसिस्टम में कंसिस्टेंसी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ आई है नई अपडेट

iOS 26 अपडेट में नया डिजाइन, इंटेलीजेंट एक्सपेरिमेंट और मौजूदा ऐप्स में कई इंप्रूवमेंट देखने को मिली है. इसकी लिक्विड ग्लास डिजाइन लैंग्वेज visionOS के ट्रांसलुसेंट इंटरफेस से प्रेरित है. इस अपडेट में कंपनी ने मेनू, ऑप्शन्स, नोटिफिकेशन, कंट्रोल सेंटर, मैसेजेज, फोन और कैमरा समेत कई ऐप्स के एलिमेंट्स को नया लुक दिया है. लॉक स्क्रीन पर भी डेट और टाइम विजेट को नया डिजाइन मिला है और वॉलपेपर के हिसाब से विजेट को एडजस्ट भी किया जा सकता है.

