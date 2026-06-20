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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकब ग्राहकों के हाथों में पहुंचेगा ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन? नई रिपोर्ट में चल गया पता

कब ग्राहकों के हाथों में पहुंचेगा ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन? नई रिपोर्ट में चल गया पता

Foldable iPhone Launch Timeline: फोल्डेबल आईफोन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. ताजा लीक के मुताबिक, इसका प्रोडक्शन प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है और इसे सितंबर में लॉन्च किया जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 20 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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  • यह फोल्डेबल फोन सेगमेंट को हिलाकर रख देगा।

Foldable iPhone Launch Timeline: ऐप्पल यूजर्स कई सालों से पहले फोल्डेबल आईफोन के इंतजार में बैठे हैं. इसे लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. कुछ में बताया जा रहा है कि कंपनी इसी साल iPhone Ultra नाम से फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च कर देगी, जबकि कुछ में दावा किया गया है कि इसकी लॉन्चिंग में देरी हो सकती है. इस कारण लोगों में कंफ्यूजन बनी हुई है. अब एक भरोसेमंद लीक सामने आई है, जिसने फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग की तस्वीर को पूरी तरह साफ कर दिया है.

कब लॉन्च होगा Foldable iPhone?

ताजा लीक के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग में देरी नहीं होगी. हालांकि, अभी भी फोन के हिंज में आवाज आने जैसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इसका प्रोडक्शन पर असर नहीं पड़ा है और यह प्लान के हिसाब से चल रहा है. पूरी उम्मीद है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ iPhone Ultra को भी सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है. इससे पहले रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग दिसंबर तक खिसक सकती है, लेकिन अब ताजा लीक ने इन दावों का खारिज कर दिया है.

Foldable iPhone में क्या मिलेगा?

iPhone Ultra में 7.8 का मेन डिस्प्ले और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलेगा. इसका फॉर्म फैक्टर इसे अब तक बाजार में मौजूद सारे फोल्डेबल फोन से अलग बनाएगा. ऐप्पल इसमें अपना अब तक का सबसे एडवांस A20 प्रो चिपसेट देगी, जो शानदार परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ एफिशिएंट भी होगा. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में डुअल कैमरा और फ्रंट में हर स्क्रीन पर एक-एक सेंसर दिया जा सकता है. इस तरह यह फोन कुल चार कैमरा के साथ लॉन्च होगा. बड़ी स्क्रीन को पावर देने के लिए इसमें 5,800mAh का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. यह ऐप्पल की अब तक की किसी भी आईफोन में आने वाली सबसे बड़ी बैटरी होगी.

मार्केट में धूम मचा पाएगा फोल्डेबल आईफोन?

फोल्डेबल आईफोन से कंपनी के साथ-साथ एक्सपर्ट्स को भी काफी उम्मीदें हैं. उनका मानना है कि iPhone Ultra फोल्डेबल फोन सेगमेंट को हिलाकर रख देगा. इसी धांसू बिक्री होने की संभावना है, जिससे फोल्डेबल सेगमेंट का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा. ऐप्पल के इस मॉडल का फॉर्म फैक्टर सामने आने के बाद सैमसंग समेत दूसरी कंपनियां भी ज्यादा चौड़ाई वाले फोल्डेबल फोन बनाने में जुट गई हैं. चाइनीज कंपनी Huawei वाइड फोल्डिंग डिजाइन के साथ Pura X Max मॉडल को लॉन्च भी कर चुकी है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 20 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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