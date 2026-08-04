आपकी सेहत की हर खबर रखेंगे ये ऐप्पल डिवाइसेस, सामने आई प्लानिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल वियरेबल डिवाइसों को स्वास्थ्य और फिटनेस साथी बना रहा है।

स्मार्टग्लासेस में उन्नत स्वास्थ्य ट्रैकिंग सुविधाएँ होंगी, ऐप्पल का लक्ष्य है।

कंपनी एआई पेंडेंट पर भी काम कर रही है, रिपोर्ट कहती है।

पहले स्मार्ट चश्मे अगले साल के अंत तक लॉन्च हो सकते हैं।

Apple Wearable Devices: वीयरेबल टेक्नोलॉजी को लेकर ऐप्पल ने धमाकेदार प्लान बनाया है. कंपनी स्मार्टग्लासेस और दूसरे वीयरेबल डिवाइसेस को हेल्थ और फिटनेस कंपेनियन के तौर पर डेवलप करना चाहती है. यानी ऐप्पल के अपकमिंग स्मार्टग्लासेस और दूसरे वीयरेबल डिवाइसेस में ऐसे फीचर्स मिलेंगे, जो आपकी सेहत की हर खबर रखेंगे. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ऐप्पल के फर्स्ट-जनरेशन स्मार्टग्लासेस बेसिक फंक्शन के साथ आ सकते हैं, लेकिन इसके फ्यूचर वर्जन में एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलने वाले हैं. इसका मतलब है कि ऐप्पल स्मार्ट चश्मों को भी ऐप्पल वॉच की तरह एडवांस्ड सेंसर से लैस कर सकती है.

हेल्थ और फिटनेस पर होगा स्मार्टग्लासेस का फोकस

ऐप्पल की प्लानिंग की बात करें तो कंपनी अपने स्मार्टग्लासेस और AR हेडसेट में कई सेंसर देने पर विचार कर रही है. ये सेंसर बॉडी मूवमेंट और दूसरे एक्टिविटी रिलेटिड डेटा को ट्रैक कर पाएंगे. साथ ही कंपनी इन डिवाइसेस को कंफर्टेबल और पोर्टेबल भी रखना चाहती है. यानी ऐप्पल इन डिवाइसेस के कंफर्ट से समझौता किए बिना इन्हें फिटनेस कंपेनियन के तौर पर डिजाइन करना चाह रही है, जो आपकी सेहत से जुड़े हर डेटा पर नजर रखेंगे.

वीयरेबल इकोसिस्टम बना रही है ऐप्पल





मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेल्थ और फिटनेस कंपेनियन के तौर पर डेवलप होने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर ऐप्पल जल्दबाजी में नहीं है. फिलहाल कंपनी यह जांच-पड़ताल कर रही है कि हेल्थ सेंसर को स्मार्टग्लासेस में कैसे फिट किया जा सकता है. इस टेक्नोलॉजी के सारे टेस्ट पास करने के बाद ही इसे ग्राहकों के लिए लॉन्च किया जाएगा. अगर यह प्लानिंग सिरे चढ़ती है तो ऐप्पल के फ्यूचर जनरेशन स्मार्टग्लासेस भी ऐप्पल वॉच और एयरपॉड्स की तरह हेल्थ फीचर्स को सपोर्ट करने लगेंगे. इन डिवाइसेस के साथ-साथ ऐप्पल एक एआई पेंडेंट पर भी काम कर रही है.

एयरटैग के आकार के इस डिवाइस में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर्स आदि मिल सकते हैं, जिनकी मदद से यूजर बातचीत कर पाएगा. इस डिवाइस को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो स्मार्ट चश्मे या एयरपॉड्स यूज नहीं करना चाहते. इसे गले में हार की तरह पहना या कपड़ों पर क्लिप किया जा सकेगा. ऐप्पल की तरह अब मेटा भी ऐसा पेंडेंट बना रही है. इसके साथ एयरपॉड्स को भी कैमरे से लैस करने पर काम जारी है.

पुरानी प्लानिंग पर फिर से शुरू हुआ काम

ऐप्पल पहले भी वीयरेबल डिवाइसेस को हेल्थ सेंसर से लैस करने का विचार बना चुकी है. कंपनी सबसे पहले ऐप्पल विजन प्रो में ऐसे फीचर लाने की तैयारी कर रही थी. इसके लिए Apple Fitness+ का स्पेशल वर्जन भी तैयार किया जा रहा था. इसकी मदद से विजन प्रो हेडसेट यूजर वर्कआउट के दौरान इस डिवाइस को पहनकर रियल टाइम में बॉडी मूवमेंट पर नजर रख सकतेथे, लेकिन तकनीकी बाधाओं के चलते इस प्लानिंग को ड्रॉप करना पड़ा था. अब ऐप्पल विजन प्रो की तरह ग्लासेस के फॉर्म फैक्टर में इन सेंसर को लाने की तैयारी में जुटी हुई है.

कब आएंगे ऐप्पल के स्मार्ट चश्मे?



ऐप्पल अगले साल के अंत तक अपने फर्स्ट जनरेशन स्मार्ट चश्मे लॉन्च कर सकती है. ऐप्पल के स्मार्ट चश्मों में ओवल-शेप के कैमरा लगे होंगे और ये कई यूनिक कलर और अलग-अलग स्टाइल के फ्रेम के साथ लॉन्च होंगे. ऐप्पल इन चश्मों के लिए खुद ही प्लास्टिक फ्रेम तैयार करेगी. कंपनी अपने फर्स्ट जनरेशन स्मार्टग्लासेस के लिए बड़े रेक्टेंगुलर फ्रेम, पतले रेक्टेंगुलर डिजाइन, बड़े सर्कुलर फ्रेम और छोटे सर्कुलर फ्रेम डिजाइन को टेस्ट कर रही है.

कंपनी को उम्मीद है कि ये चश्मे हेल्थ डिवाइस के तौर पर अपनी जगह बना लेंगे और आगे चलकर इनमें ऑगमेंटेड रिएलिटी टेक्नोलॉजी भी जोड़ दी जाएगी. अगर इनके फीचर्स की बात करें तो ये बिल्ट-इन कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ लॉन्च होंगे. इनमें सिरी इंटरेक्शन, म्यूजिक प्लेबैक, नोटिफिकेशन और टर्न-बाय-टर्न वाकिंग डायरेक्शन जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इस प्रोडक्ट की कीमत 200-500 डॉलर (लगभग 17,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये) तक रह सकती है. भारत में कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

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