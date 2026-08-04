बिना वॉर्निंग रिव्यू किए जा रहे WhatsApp अकाउंट, क्या है मामला?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत समेत कई व्हाट्सऐप अकाउंट अचानक 'अंडर रिव्यू' हो गए.

यूजर्स को इन-ऐप नोटिफिकेशन से 24 घंटे के रिव्यू की सूचना मिली.

कंपनी ने दुरुपयोग रोकने को कहा, पर कारण अभी अस्पष्ट है.

WhatsApp Account Under Review: भारत और दुनियाभर के कई व्हाट्सऐप यूजर्स को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके व्हाट्सऐप अकाउंट्स को 'अंडर रिव्यू' कर दिया गया है, जिस कारण वो इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने 24 घंटों तक इन अकाउंट को 'अंडर रिव्यू' किया है और इस दौरान यूजर व्हाट्सऐप के किसी भी फीचर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. सोमवार शाम 8 बजे के करीब यह मामला सामने आया, जब यूजर्स ने बताया कि उन्हें इन-ऐप नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया कि उनके अकाउंट को रिव्यू किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और व्हाट्सऐप ने इसे लेकर क्या जानकारी दी है.

यूजर्स के पास आया यह नोटिफिकेशन

व्हाट्सऐप ने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजकर इस प्रोसेस की जानकारी दी थी. इस मैसेज में लिखा था, 'अकाउंट इन रिव्यू. डेट रिक्वेस्टेड 3 अगस्त, 2026. आपकी अकाउंट एक्टिविटी और डिवाइस इंफो को चेक किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमारी शर्तों का पालन हो रहा है. 24 घंटों के भीतर आपको रिजल्ट की जानकारी दे दी जाएगी.' इस मैसेज के नीचे यूजर्स को अकाउंट इश्यू के बारे में ज्यादा जानने समेत और भी ऑप्शन दिए गए थे.

WhatsApp ने इसे लेकर क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम हमारे यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए उन लोगों से आगे रहते हैं और अकाउंट बैन करते हैं, जो हमारी सर्विसेस का मिसयूज करते हैं. कई बार हमसे गलती होती है, लेकिन हम उसे जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास करते हैं. हालांकि, कंपनी की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई है कि प्रभावित अकाउंट्स का रिव्यू किसी टेक्नीकल इश्यू या ऑटोमेटिड एन्फोर्समेंट सिस्टम से जुड़ा है या यह कोई एंटी-स्पैम इनिशिएटिव है, जिसके तहत यूजर्स की अकाउंट एक्टिविटी को रिव्यू किया जा रहा है. कई यूजर्स ने यह भी दावा किया है कि पूरी प्रोसेस बिना किसी वॉर्निंग के शुरू हो गई, जबकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी का उल्लंघन करने वाली कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की थी. इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं.

कैसे करें व्हाट्सऐप का सही इस्तेमाल?



WhatsApp ने अपने हेल्प पेज पर इस प्लेटफॉर्म के सही इस्तेमाल का तरीका बताया है. इस पर लिखा गया है कि जिन कॉन्टैक्ट को आप जानते हैं सिर्फ उन्हीं से बातचीत करें. आप अपने कॉन्टैक्ट को पहले ही अपना फोन नंबर दे दें, ताकि वे आपको मैसेज भेज सकें. इसके अलावा कॉन्टैक्ट से अनुमति लें और उनके फैसले का सम्मान करें, ग्रुप को अपने कंट्रोल में रखने वाले फीचर इस्तेमाल करें और मैसेज फॉरवर्ड करते समय सावधानी बरतें. अगर आपको लगता है कि किसी मैसेज में भेजी गई जानकारी सही नहीं है या आप नहीं जानते कि मैसेज किसने लिखा है तो इसे फॉरवर्ड न करने की सलाह दी जाती है.

WhatsApp पर भूलकर भी न करें ये काम



WhatsApp अकाउंट इस्तेमाल करने के तरीके के साथ-साथ यह जानना भी जरूरी है कि इस अकाउंट का कैसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. अगर आप व्हाट्सऐप पर नीचे लिखी एक्टिविटीज करते हैं तो अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है.

किसी कॉन्टैक्ट को अनचाहे मैसेज करने से बचें.

WhatsApp पर बल्क मैसेज, ऑटो-मैसेज न भेजें या ऑटो डायल न करें.

किसी यूजर को मैसेज भेजने या ग्रुप में शामिल करने के लिए बिना अनुमति किसी का फोन नंबर शेयर न करें.

ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें.

WhatsApp यूजर्स की ऐसे किसी भी काम के लिए ऑटोमेटेड तरीके से जानकारी इकट्ठा न करें जिसकी अनुमति नहीं है.

WhatsApp अकाउंट बैन होने पर क्या करें?

अगर आपका अकाउंट बैन किया गया है तो WhatsApp ओपन करने पर आपको यह मैसेज दिखेगा, "इस अकाउंट से WhatsApp का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता." अगर आपको यह मैसेज नजर आ रहा है तो ऐप में जाकर रिव्यू की रिक्वेस्ट भेजें. जब आपके अकाउंट का रिव्यू करके फैसला लिया जाएगा तो नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी दे दी जाएगी.

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