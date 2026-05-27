Foldable iPhone का बढ़ सकता है इंतजार, iPhone 18 Pro के बाद लॉन्चिंग की चल रही तैयारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Apple iPhone Ultra फोल्डेबल फोन इस साल नवंबर में लॉन्च होगा।

कंपनी iPhone 18 Pro और Pro Max सितंबर में लॉन्च करेगी।

iPhone Ultra की चौड़ाई लंबाई से ज्यादा, अलग फॉर्म फैक्टर होगा।

फोल्डेबल आईफोन में 7.8 इंच डिस्प्ले, A20 चिप, 4 कैमरे होंगे।

iPhone Ultra Launch: ऐप्पल कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार इस साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra लॉन्च करने की तैयारी में है. अब इसकी लॉन्चिंग को लेकर ऐप्पल ने अपनी प्लानिंग में थोड़ा बदलाव किया है. पहले कंपनी इसे सितंबर में iPhone 18 Pro मॉडल्स के साथ लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट के अनुसार, लॉन्च प्लान चेंज हुआ है. ऐप्पल पहले सितंबर में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगी और उसके बाद नवंबर में iPhone Ultra को उतारा जाएगा.

iPhone Ultra को क्यों खिसकाया गया आगे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल सोची-समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है. वह चाहती है कि प्रो मॉडल्स को लॉन्चिंग के बाद पर्याप्त अटेंशन मिले. 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स दोनों ही आईफोन दमदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च होंगे. ऐसे में ऐप्पल नहीं चाहती कि फोल्डेबल आईफोन की चर्चा में ये दोनों मॉडल कहीं पीछे छूट जाए. ऐसी में फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होने तक इन दोनों मॉडल्स की अटेंशन भी मिल सकेगी और इनकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी.

iPhone Ultra मचा सकता है तहलका

ऐप्पल अभी तक फोल्डेबल सेगमेंट से दूर रही है, लेकिन इस साल वह धमाकेदार एंट्री को तैयार है. कंपनी एक नए फॉर्म फैक्टर के साथ iPhone Ultra को ला रही है और इसकी लॉन्चिंग से पहले ही दूसरी कंपनियों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है. फोल्डेबल आईफोन की लंबाई के मुकाबले चौड़ाई ज्यादा होगी. यही फॉर्म फैक्टर इसे बाकी फोल्डेबल फोन से अलग बनाएगा. सैमसंग भी अब ऐसा फोल्डेबल वाइड फोन लाने की तैयारी में है. एक्सपर्ट्स को भी उम्मीद है कि ऐप्पल की यह पेशकश फोल्डेबल सेगमेंट में खलबली मचा सकती है.

फोल्डेबल आईफोन में क्या खास होगा?

Foldable iPhone में 7.8 का मेन डिस्प्ले और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसमें A20 प्रो चिपसेट यूज किया जा सकता है. यह आईफोन कुल 4 कैमरों के साथ लॉन्च होगा, जिसमें से दो फ्रंट स्क्रीन्स पर और दो रियर में लगे होंगे. iOS 27 के साथ लॉन्च होने वाले इस आईफोन में 5,800mAh का बैटरी पैक मिल सकता है. कीमत के मामले में यह ऐप्पल का अब तक का सबसे महंगा आईफोन होगा. माना जा रहा है कि इसके प्राइस दो लाख रुपये के आसपास रह सकते हैं. बता दें कि ये महज कयास हैं. अभी तक ऐप्पल की तरफ से iPhone Ultra को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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