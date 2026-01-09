खतरे की घंटी है आईफोन में दिख रहे ये संकेत, नजर आएं तो समझो हो गया हैक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आज की डिजिटल दुनिया में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. कई साइबर अपराधी लोगों के फोन हैक कर उनकी जरूरी जानकारी से लेकर बैंकिंग डिटेल चुरा लेते हैं, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसके लिए मालवेयर समेत कई तरीके अपनाए जाते हैं. अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईफोन हैक होने पर क्या-क्या संकेत नजर आते हैं, जिन्हें देखकर आपको सावधान हो जाने की जरूरत है.

ये संकेत दिखें तो समझें खतरा

बैटरी जल्दी खत्म होना- अगर अचानक से आपके आईफोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगे तो समझें कि कुछ गडबड़ है. हैकिंग मालवेयर या स्पाईवेयर के कारण लगातार बैकग्राउंड एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जिससे आपके यूज किए बिना भी आईफोन की बैटरी खाली हो जाएगी.

बिना यूज के फोन ओवरहीट होना- अगर आपका आईफोन यूज किए बिना ही ओवरहीट हो रहा है तो यह भी खतरे का संकेत है. स्पाईवेयर या मालवेयर के कारण फोन में एक साथ कई प्रोसेस ऑन हो सकती हैं, जिससे लोड बढ़ने के कारण फोन गर्म हो सकता है.

वार्निंग लाइट ऑन होना- आईफोन में कैमरा ऑन होने पर ग्रीन और माइक्रोफोन यूज में होने पर ऑरेंज लाइट जलती हैं. अगर आप कैमरा या माइक्रोफोन यूज नहीं कर रहे हैं और फिर भी ये लाइट बार-बार जल रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके फोन में स्पाईवेयर हो सकता है और कोई आपकी जासूसी कर रहा है.

मोबाइल डेटा का यूज बढ़ना- अगर आप मोबाइल डेटा बिना कुछ किए ही खत्म हो रहा है या डेटा का बिल बढ़ गया है तो सावधान होने की जरूरत है. दरअसल, स्पाईवेयर या मालवेयर को ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है. आईफोन की सेटिंग के सेलुलर सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि किस ऐप के कारण ज्यादा डेटा की खपत हो रही है. अगर यहां आपको कोई संदिग्ध ऐप दिखे तो उसे अनइंस्टॉल कर दें.

