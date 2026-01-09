हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिकिनी इमेज ट्रेंड के कारण ग्रोक ने बढ़ाईं मुश्किलें, इस देश में लग सकता है एक्स ऐप पर बैन

बिकिनी इमेज ट्रेंड के कारण ग्रोक ने बढ़ाईं मुश्किलें, इस देश में लग सकता है एक्स ऐप पर बैन

ग्रोक एआई बिकिनी इमेज ट्रेंड के कारण विवादों में घिरा हुआ है. भारत सरकार ने भी इसके खिलाफ कड़ा स्टैंड लिया है और ब्रिटेन में भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Jan 2026 08:39 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

एलन मस्क की कंपनी xAI का चैटबॉट ग्रोक पिछले कुछ दिनों से गलत कारणों से चर्चा में बना हुआ है. बिकिनी इमेज ट्रेंड में यह चैटबॉट महिलाओं और बच्चों को अनड्रेस कर रहा है. इसे लेकर भारत सरकार ने भी कंपनी से जवाब मांगा है और ब्रिटेन में भी यह मुश्किलों में फंस चुका है. ब्रिटेन में तो इसके कारण एक्स ऐप पर भी बैन लगाने की तैयारी चल रही है. आइए यह पूरा मामला डिटेल में जानते हैं. 

यूके के पीएम ने दिए सारे ऑप्शन पर विचार के आदेश

ग्रोक चैटबॉट को एक्स प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया गया है और कई यूजर ने इससे महिलाओं और बच्चों को आपत्तिजनक पोस्ट बनाकर एक्स समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डार्क वेब पर शेयर की थी. यह मामला सामने आने के बाद यूके के पीएम कीर स्टार्मर ने मीडिया रेगुलेटर को सभी ऑप्शन पर विचार करने के आदेश दिए हैं. यहां के ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत इस मामले में अरबों के जुर्माने के साथ-साथ एक्स को ब्रिटेन में बैन भी किया जा सकता है. दूसरी तरफ स्टार्मर ने खुद एक्स से बात की है और आपत्तिजनक कंटेट को हटाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि एक्स को इसे सुधारना होगा और हमारे रेगुलेटर को इस मामले में एक्शन लेने की खुली छुट है.

भारत सरकार ने भी लिया कड़ा स्टैंड

ग्रोक एआई के बिकिनी ट्रेंड को लेकर भारत सरकार ने भी कड़ा स्टैंड लिया है. सरकार ने कहा है कि भारत में इस तरह के कंटेट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद इस तरह के कंटेट को तुरंत हटाना होगा. इसके जवाब में एक्स की सफाई को सरकार ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि कंपनी को यह बताना होगा कि वह भविष्य में इस तरह के ट्रेंड को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है.

Published at : 09 Jan 2026 08:39 AM (IST)
