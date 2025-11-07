iPhone Air 2 की बड़ी जानकारी हो गई लीक, रियर में होंगे दो कैमरे, जानें कब हो रहा है लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने आईफोन 17 सीरीज में अपना अब तक का सबसे पतला मॉडल आईफोन एयर लॉन्च किया था. सीरीज के बाकी मॉडल्स की तुलना में इसकी बिक्री कम हो रही है, लेकिन ऐप्पल को इस पर पूरा भरोसा है और अब वह इसकी नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने में लगी है. 2026 में लॉन्च होने वाले आईफोन एयर 2 को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. इसके रियर में एक की जगह दो कैमरे दिए जा सकते हैं.

आईफोन एयर 2 में मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप

चाइनीज टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, अगले साल लॉन्च होने वाले आईफोन एयर 2 में बड़ी कैमरा अपग्रेड मिलेगी. कंपनी इसे डुअल रियर कैमरा सेटअप देने की प्लानिंग कर रही है. आईफोन एयर में 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है. अगले साल लॉन्च होने वाले आईफोन एयर 2 में ऐप्पल 48MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी जोड़ सकती है. इससे फोटोग्राफी के लवर्स को एक और ऑप्शन मिलेगा, जिससे ऐप्पल को इसकी सेल बढ़ने की उम्मीद है.

ये हो सकते हैं आईफोन एयर 2 के फीचर्स

आईफोन एयर 2 की लॉन्चिंग में अभी लंबा समय बाकी है, लेकिन इससे जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही हैं. लीक्स की मानें तो एयर 2 में 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसके साथ इसे A20 Pro चिपसेट से लैस किया जाएगा, जो मौजूदा मॉडल की तुलना में बेहतर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस देगा. इसके मौजूदा मॉडल में फिजिकल सिम स्लॉट नहीं है और नेक्स्ट जेन मॉडल में भी केवल ई-सिम सपोर्ट ही जारी रह सकता है.

कितनी हो सकती है कीमत?

ऐप्पल अगले साल सितंबर में आईफोन एयर 2 को लॉन्च कर सकती है. इसे आईफोन 18 सीरीज में प्रो मॉडल्स और पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ लॉन्च किया जा सकता है. अभी इसकी कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन कयास है कि इसे आईफोन एयर की 1.19 लाख रुपये वाली कीमत के आसपास ही बाजार में उतारा जा सकता है.

